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Китай раскрыл новые возможности истребителей J-20A и J-20S
Китайские государственные СМИ сообщили новые подробности об эволюции семейства малозаметных истребителей J-20. Особое внимание было уделено усовершенствованиям двигателя, аэродинамической конструкции и сенсорных систем одноместного J-20A, а также разработке двухместной модификации J-20S, призванной расширить возможности самолета в будущих воздушных боях.
Важной вехой в развитии J-20 стало появление версии с двигателями китайской разработки. Эти двигатели обеспечивают более высокую тягу. Благодаря этому самолет способен развивать большую скорость, продолжительное время лететь на сверхзвуке и выполнять маневры с высокими перегрузками.
Модификация J-20A, представляющая собой усовершенствованный одноместный вариант, получила доработанную аэродинамическую конструкцию и обновленные сенсорные системы. Измененные очертания кабины улучили аэродинамические характеристики самолета и позволили ему летать на более высоких скоростях.
Обновленная сенсорная система призвана расширить возможности J-20A при сетевом взаимодействии и совместном выполнении боевых задач, в том числе при обнаружении и сопровождении малозаметных самолетов.
Появление двухместного J-20S стало еще одним важным этапом развития семейства. Эта модификация расширяет традиционные представления о задачах истребителей пятого поколения: она призвана устранить некоторые ограничения, присущие одноместным самолетам.
Пока пилот в передней кабине управляет самолетом и ведет воздушный бой, второй член экипажа может руководить группами беспилотников, координировать сбор и обработку информации о боевой обстановке, обеспечивать взаимодействие между пилотируемыми и беспилотными системами, а также планировать операции против наземных и морских целей. Такая компоновка лучше подходит для будущих воздушных боевых действий, в которых все большую роль будут играть интеллектуальные системы, беспилотная авиация и сетевое взаимодействие.
Теперь J-20 уже не просто истребитель завоевания превосходства в воздухе в традиционном понимании, но и командно-координационная платформа, способная действовать в составе более масштабной боевой системы.
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