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В Китае рассказали, как строят самый длинный в мире подводный железнодорожный тоннель с помощью гигантского проходческого комплекса

Операторы в Китае управляют тоннелепроходческим комплексом длиной 135 метров из наземного центра, расположенного примерно в трех километрах от места проходки под морским дном. Камеры, датчики и система оповещений в режиме реального времени позволяют следить за работой машины и контролировать ход строительства.

Комплекс «Юнчжоу» прокладывает участок подводного тоннеля Цзиньтан / © People’s Daily

Комплекс, получивший название «Юнчжоу», прокладывает участок подводного тоннеля Цзиньтан, который соединит Нинбо и Чжоушань в провинции Чжэцзян.

Со стороны Нинбо машина прошла уже более четырех километров, выполнив около 83% запланированного объема проходки. Сейчас комплекс приближается к участку, где его рабочая часть окажется примерно на глубине 93 метров под морским дном. По мере продвижения геологические условия становятся всё сложнее. Дистанционное управление позволяет операторам направлять проходку с поверхности, тогда как специалисты на борту контролируют работу оборудования.

Система дистанционного управления связывает наземный центр с подземными рабочими системами комплекса. Камеры и датчики следят за состоянием режущего щита, износом резцов и параметрами проходки, помогая инженерам выявлять неполадки по мере их возникновения. Система мониторинга также отправляет уведомления непосредственно на смартфоны специалистов. Она оповещает, в частности, о необычных изменениях крутящего момента режущего щита, смещении сегментов тоннельной обделки, а также колебаниях давления масла и в уплотнениях.

Комплекс «Юнчжоу» создан с учетом сложных геологических условий на трассе. Диаметр проходки составляет 14,57 метра, а режущий щит оснащен 308 резцами. Машина приступила к работе в мае 2024 года.

Почти 70% трассы на участке со стороны Нинбо приходится на сложные грунты. Среди них — сплошные массивы твердых скальных пород, мягкие грунты, а также участки, где режущий щит одновременно сталкивается с обоими типами пород. Прочность скальных пород достигает 240 мегапаскалей — более чем в восемь раз превышая прочность обычного бетона. Такие условия приводят к интенсивному износу режущего оборудования. К настоящему времени заменили около 4000 резцов. Ранее в среднем приходилось менять примерно один резец на каждый пройденный метр. На особенно сложных участках теперь может потребоваться замена уже после проходки всего нескольких десятков сантиметров.

Комплекс должен достичь самого глубокого участка трассы к концу 2026 года. Открытие железной дороги «Юнчжоу» ожидается в 2028 году. Проект обеспечит Чжоушань железнодорожным сообщением, а время поездки на скоростном поезде между Нинбо и Чжоушанем сократится до 26 минут.

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