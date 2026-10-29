Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Reflect Orbital испытала технологию космических зеркал для освещения Земли: проект встревожил астрономов

В начале 2026 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила создание и запуск экспериментального спутника с зеркалом, предназначенным для отражения солнечных лучей на отдельные участки Земли в ночное время. Решение было принято вопреки многочисленным протестам астрономического сообщества.

Reflect Orbital испытала технологию космических зеркал для освещения Земли / © Reflect Orbital

Концепт «солнечный свет как услуга», который разрабатывает космический стартап Reflect Orbital, вызвал серьезные споры. Астрономы указали на очевидные экзистенциальные риски, связанные с возможным появлением на орбите десятков тысяч спутников, способных освещать ночное небо.

В этом месяце Reflect Orbital провела первые испытания своей идеи: мощными прожекторами осветили склон горы в калифорнийской пустыне, имитируя возможности будущих спутников-отражателей. Однако компания заранее не предупредила местных астрономов, что вызвало еще большее возмущение.

На рекламной фотографии, опубликованной компанией, виден яркий светящийся объект вдали, отбрасывающий длинные тени от невысоких кустарников в районе города Лоун-Пайн, штат Калифорния. Яркость освещения превышала яркость полной Луны. Судя по всему, испытание стало неожиданностью даже для местных чиновников и администрации округа. При этом до сих пор неясно, получала ли компания разрешение на проведение эксперимента и каким образом она могла его получить.

В Reflect Orbital настаивают, что отражение солнечного света способно кардинально изменить сферу солнечной энергетики, помочь в поисково-спасательных операциях и повысить эффективность реагирования на стихийные бедствия. Однако астрономы предупреждают: яркие световые лучи не только могут сделать наблюдения за небесными объектами невозможными, но и потенциально привести к необратимому повреждению зрения у ничего не подозревающих любителей астрономии, если те случайно направят телескоп на спутник.

Помимо этого, другие ученые обращают внимание на то, что дополнительное световое загрязнение может нанести вред ночным животным.

«Нет способа сделать это без негативных последствий», — заявил астрофизик Принстонского университета Гаспар Бакос. По его словам, искусственное освещение фактически сводит на нет многолетние усилия по повышению осведомленности о проблеме светового загрязнения и его сокращению.

Эксперты также ставят под сомнение утверждения Reflect Orbital о том, что интенсивность световых лучей можно контролировать и регулировать.

Некоторые специалисты опасаются и других возможных последствий. По их мнению, спутники Reflect Orbital могут использоваться для сомнительных целей, в том числе для массовой слежки, а среди клиентов компании могут оказаться представители военно-промышленного комплекса.

Деятельность стартапа поднимает и более общий вопрос: кто вправе распоряжаться ночным небом? Reflect Orbital намерена запускать свои первые экспериментальные спутники из Индии. По мнению критиков, таким образом компания пытается обойти американские регуляторные ограничения.





Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.