Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
Рейтинг: +1820
Посты: 1049
8

Лучшие фотографии конкурса BIAZA 2026: удивительные животные в объективе фотографов

Фотографии дикой природы умеют заставить внимательно присмотреться к удивительным существам, с которыми люди делят планету. Именно это и делает конкурс BIAZA Photo Competition 2026: он объединил впечатляющие портреты животных, забавные сценки из их жизни и необычные детали, запечатленные в зоопарках, аквариумах и в естественной среде обитания в Великобритании и Ирландии.

Сообщество
# биология
# животные
# конкурсы
# природа
# фотографии
Финалист в номинации «Млекопитающие»: «Сюрприз от маленькой панды» / © Jo Brown
Финалист в номинации «Млекопитающие»: «Сюрприз от маленькой панды» / © Jo Brown

Организатором конкурса выступает Британская и Ирландская ассоциация зоопарков и аквариумов (BIAZA). В этом году на суд жюри было представлено более 800 работ. После непростого отбора судьи определили победителей и призеров в семи номинациях. Среди снимков — фотографии млекопитающих и птиц, рептилий, рыб и крошечных беспозвоночных.

Победитель в номинации «Птицы»: «Морозное великолепие», грифовая цесарка / © Gareth Clifford
Победитель в номинации «Птицы»: «Морозное великолепие», грифовая цесарка / © Gareth Clifford

Фотограф приложил немало усилий, чтобы сделать этот снимок на рассвете в начале января в природном заповеднике Уататунга, расположенном в графстве Норфолк. Грифовые цесарки известны своей необычной внешностью.

Победитель в номинации «Млекопитающие»: «Я все еще поднимаюсь», африканский слон / © Thomas Harris
Победитель в номинации «Млекопитающие»: «Я все еще поднимаюсь», африканский слон / © Thomas Harris

В дождливый день фотограф Томас Харрис застал слониху по кличке Опал за удовольствием, которое она получала от грязевой ванны. В зоологическом обществе Колчестера живут четыре африканских слона. Организация также участвует в природоохранных проектах, в том числе поддерживает программу помощи осиротевшим слонятам в Замбии и исследования вакцин для слонов.

Победитель в номинации «Местные виды»: «Лесной фонарь», сыроежка Мэйра / © Peter Baird
Победитель в номинации «Местные виды»: «Лесной фонарь», сыроежка Мэйра / © Peter Baird

Грибы все чаще становятся частью природоохранной повестки: экологи вселучше понимают, насколько важную роль они играют в лесных экосистемах. Эта фотография сделана в Уэст-Калдере, в Шотландии.

Победитель в номинации «Беспозвоночные»: «Маленький краб и большая актиния», пятнистый фарфоровый краб (Neopetrolisthes maculatus) / © Ellie Richards
Победитель в номинации «Беспозвоночные»: «Маленький краб и большая актиния», пятнистый фарфоровый краб (Neopetrolisthes maculatus) / © Ellie Richards

Посещая аквариум, не забывайте присматриваться к самым маленьким обитателям. Этого крошечного фарфорового краба в океанариуме Борнмута легко не заметить: он прячется среди стрекательных щупалец актинии, которые, судя по всему, совершенно его не беспокоят.

Победитель в номинации «Рептилии и амфибии»: «Передышка во время дневного сна», зеленая морская черепаха / © Dylan Lynch
Победитель в номинации «Рептилии и амфибии»: «Передышка во время дневного сна», зеленая морская черепаха / © Dylan Lynch

Зеленая черепаха по кличке Фрайдей — одно из самых обаятельных и узнаваемых животных Национального морского аквариума в Плимуте. Она живет в самом глубоком аквариуме Великобритании.

Победитель в номинации «Рыбы»: «Взгляд крылатки» / © Jessamyn Reddy
Победитель в номинации «Рыбы»: «Взгляд крылатки» / © Jessamyn Reddy

Крупный план карликовой крылатки. Фотографу удалось передать почти мистическую выразительность ее глаза. Подобный сложный рисунок вокруг глаза встречается не у каждой особи, поэтому каждая такая рыба по-своему уникальна.

Финалист в номинации «Беспозвоночные»: изумрудная тараканья оса (Ampulex compressa) / © Jennifer-Louise Read
Финалист в номинации «Беспозвоночные»: изумрудная тараканья оса (Ampulex compressa) / © Jennifer-Louise Read

За эффектной металлической окраской этих насекомых скрывается необычная особенность их жизненного цикла. Личинки этих ос развиваются внутри таракана-хозяина, питаясь его внутренними органами.

Финалист в номинации «Птицы»: радужные лорикеты (Trichoglossus moluccanus) / © Danielle Powney
Финалист в номинации «Птицы»: радужные лорикеты (Trichoglossus moluccanus) / © Danielle Powney

Снимки победителей и финалистов продемонстрировали разнообразие животного мира, они способны рассказать о природоохранных проектах и о сохранении биологического разнообразия.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# биология
# животные
# конкурсы
# природа
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Шнобелевская премия по медицине: самые необычные открытия
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Славянские корни культуры речи
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Хазары. Забытая империя Средневековья
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
1900
Средневековый замок. Как строили и как жили
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Чем гражданин Минин князю Пожарскому помог? Как Русь справилась со Смутой и самозванцами
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Солнце и другие звезды
Космонавтика и авиация
Москва
Беседа
01 Ноя
Бесплатно
Чему небо научило человечество: от выдумок к постижению реальности
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Астрономия: точное время
Политехнический музей
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Все, что вы хотели знать о вакцинах, но стеснялись спросить
ВСмысле
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Почему одного надежного друга может быть достаточно: ученые МФТИ построили математическую модель дружбы

    30 октября, 16:17

  2. В Помпеях нашли шкаф с женским туалетным набором и детскими амулетами

    30 октября, 15:21

  3. Загадку кишечных пикобирнавирусов решили спустя 40 лет

    30 октября, 15:07

  4. У буревестников обнаружили джетлаг при перелетах

    30 октября, 14:46
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Igor Игорь
3 часа назад
Абсурдный, вы внимательно читали цитату выше? Автор перечисляет классы - птицы, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (сиречь динозавры) и мелкие млекопитающие.

Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов

Zet Ri
4 часа назад
Дмитрий, почему "ключ к машине времени?" Дверь машины времени они увидели, мчащейся на высокой скорости. Ключ они никогда не найдут, у этой двери нет

В уравнениях Эйнштейна нашли механизм разрыва пространства и времени

Николай Лыков
12 часов назад
Достаточно сложная и интересная модель, авторы большие молодцы! Тем не менее, не похоже на MVP полезной модели. Не хватает учёта дронов. И по тексту,

Математика боя: в модель движения войск добавили препятствия и случайность

Александр Березин
12 часов назад
Ольга, " Что-то мне не верится, что амеры не учли эти риски для места посадки, им проблема знакома по Аляске" Только они понятия не имеют, что она

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Александр Виноградов
12 часов назад
Безбадченко, Так фото из космоса так же показывают прирост лесов.

Российские леса постоянно горят, но их биомасса рекордно выросла. Как так вышло и что из этого следует?

Александр Березин
13 часов назад
Sam, ""как бы такие штуки как выше не сохранили свою актуальность и во второй половине этого века." - цена этой игрушки начинается с 14 тыс. Поиграться в

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Александр Березин
13 часов назад
Sam, "потеря белка происходит при любом голодании" А причем тут голодание? Люди на Оземпике и близко не голодают. У них всего лишь энергпотребление

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Иван Колупаев
14 часов назад
Артем, да такой костыль придумали. Правда пока весь этот HLS и существует лишь в формате обещаний и разрозненных узлов раскиданных по четырем

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Дмитрий Караваев
16 часов назад
Артем, дотком.

SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Владимир Кокуркин
16 часов назад
Может хоть тут путь найдут, как к другим звёздным системам прыгать. Хотя... "Это же не приносит немедленных богатств, а значит, нет смысла тратить

В уравнениях Эйнштейна нашли механизм разрыва пространства и времени

Анна С.
16 часов назад
Артем, Наивный ты малый. АМ рост экономики ВВП США что обеспечивать будет? ИИ -это последняя ниточка.

SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Sam Dowson
17 часов назад
Александр, "Потеря мышечной массы там серьезная, это уже очень большой минус" - потеря белка происходит при любом голодании. Это естественная

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Артем Старостин
17 часов назад
Дмитрий, пузырь лопнет, ИИ останется

SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Дмитрий Подольный
17 часов назад
Я правильно понимаю, что авторы, изменившие уравнения Эпштейна, предполагают, что нашли ключ к машине времени?

В уравнениях Эйнштейна нашли механизм разрыва пространства и времени

Sam Dowson
17 часов назад
При этом громко умолчали, что это самолёты, предназначенные для Египта, от которых ему в 2021 г под давлением Америки пришлось отказаться. Их не 2, а 22.

Эфиопия получила первые российские истребители Су-35

Дамир Гайсин
18 часов назад
Ну выглядит круто

Опубликован первый четкий спутниковый снимок секретного китайского космоплана на орбите

Александр Березин
18 часов назад
N, если теории вне рамок ОТО сказочные, как же вы проходите мимо статей, обсуждающих инфляцию? Она вне рамок ОТО, да и много проблем с ней. И ваша

Физики нашли лазейку, через которую черная дыра может разделиться на две

Дмитрий Караваев
20 часов назад
София, там про виноград под солнечными панелями.... не про то где там про то как.

Виноградные лозы дали более крупный и здоровый виноград, когда их выращивали под солнечными панелями

Анна С.
20 часов назад
Александр, Ну так Америка твоя отстает от нас по атомной энергетике. АМЕРИКА ДАВНО НЕ ПРОИЗВОДИТ НИКАКИЕ ТОВАРЫ ,кроме долларов, оружия и

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Анна С.
20 часов назад
shk1pper, И Япония и США отстают от нашей российской атомной энергетики. Так что где досадили? Не догнали нас американцы по АЭС точно.

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Самые обсуждаемые