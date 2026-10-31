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Лучшие фотографии конкурса BIAZA 2026: удивительные животные в объективе фотографов
Фотографии дикой природы умеют заставить внимательно присмотреться к удивительным существам, с которыми люди делят планету. Именно это и делает конкурс BIAZA Photo Competition 2026: он объединил впечатляющие портреты животных, забавные сценки из их жизни и необычные детали, запечатленные в зоопарках, аквариумах и в естественной среде обитания в Великобритании и Ирландии.
Организатором конкурса выступает Британская и Ирландская ассоциация зоопарков и аквариумов (BIAZA). В этом году на суд жюри было представлено более 800 работ. После непростого отбора судьи определили победителей и призеров в семи номинациях. Среди снимков — фотографии млекопитающих и птиц, рептилий, рыб и крошечных беспозвоночных.
Фотограф приложил немало усилий, чтобы сделать этот снимок на рассвете в начале января в природном заповеднике Уататунга, расположенном в графстве Норфолк. Грифовые цесарки известны своей необычной внешностью.
В дождливый день фотограф Томас Харрис застал слониху по кличке Опал за удовольствием, которое она получала от грязевой ванны. В зоологическом обществе Колчестера живут четыре африканских слона. Организация также участвует в природоохранных проектах, в том числе поддерживает программу помощи осиротевшим слонятам в Замбии и исследования вакцин для слонов.
Грибы все чаще становятся частью природоохранной повестки: экологи вселучше понимают, насколько важную роль они играют в лесных экосистемах. Эта фотография сделана в Уэст-Калдере, в Шотландии.
Посещая аквариум, не забывайте присматриваться к самым маленьким обитателям. Этого крошечного фарфорового краба в океанариуме Борнмута легко не заметить: он прячется среди стрекательных щупалец актинии, которые, судя по всему, совершенно его не беспокоят.
Зеленая черепаха по кличке Фрайдей — одно из самых обаятельных и узнаваемых животных Национального морского аквариума в Плимуте. Она живет в самом глубоком аквариуме Великобритании.
Крупный план карликовой крылатки. Фотографу удалось передать почти мистическую выразительность ее глаза. Подобный сложный рисунок вокруг глаза встречается не у каждой особи, поэтому каждая такая рыба по-своему уникальна.
За эффектной металлической окраской этих насекомых скрывается необычная особенность их жизненного цикла. Личинки этих ос развиваются внутри таракана-хозяина, питаясь его внутренними органами.
Снимки победителей и финалистов продемонстрировали разнообразие животного мира, они способны рассказать о природоохранных проектах и о сохранении биологического разнообразия.
Комментарии
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