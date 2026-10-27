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Мосты и тоннели занимают 87% маршрута: в Китае готовят к запуску новую скоростную магистраль

На высокоскоростной железной дороге Чунцин — Куньмин завершили укладку рельсов. Последнюю пару 500-метровых стальных рельсов уложили в тоннеле Цзюньлянь, расположенном на границе провинций Сычуань и Юньнань на юго-западе Китая.

Строительство высокоскоростной железной дороге Чунцин — Куньмин / © Xinhua / Hu Chao

Завершение укладки рельсов стало важным этапом подготовки линии к вводу в эксплуатацию. Магистраль представляет собой ключевой участок железнодорожного коридора Пекин — Куньмин, входящего в национальную сеть высокоскоростных железных дорог Китая «Восемь вертикальных и восемь горизонтальных направлений».

Протяженность линии составляет около 700 километров, а расчетная скорость движения поездов — 350 километров в час. Она соединит станцию Чунцинси в Чунцине со станцией Куньминнань в Куньмине, проходя по территории Чунцина, провинций Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань.

Маршрут пересекает горы Умэншань, отличающиеся сложными геологическими условиями. Доля мостов и тоннелей на линии достигает 87,4%, что создает серьезные инженерные трудности при строительстве.

После ввода магистрали в полную эксплуатацию время в пути между Чунцином и Куньмином сократится примерно до 2,5 часа. По прогнозам железнодорожных властей, вся линия будет готова к эксплуатации в первой половине 2027 года.

Новая транспортная артерия укрепит связи между экономическим кластером Чэнду — Чунцин и городской агломерацией центральной части Юньнани, способствуя развитию торговли, туризма и экономической интеграции на юго-западе Китая.

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