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Списанный топливозаправщик KC-10 Extender вернулся в небо после двух лет на авиационном кладбище

Один из самолетов-заправщиков KC-10A Extender, выведенных из эксплуатации ВВС США около двух лет назад, покинул авиационное кладбище на авиабазе Дэвис-Монтен в Аризоне. Теперь самолет готовится к новой карьере в частном секторе: его приобрела компания Omega Air Refueling, специализирующаяся на дозаправке воздушных судов в полете.

Списанный топливозаправщик KC-10 Extender впервые вернулся в небо после двух лет на авиационном кладбище / © Maxim Loshak

В период с 1979 по 1987 год ВВС США получили в общей сложности 60 заправщиков Extender. Один самолет был потерян в результате аварии в 1987 году. Последний из оставшихся 59 KC-10A сняли с вооружения в сентябре 2024 года.

KC-10 Extender был создан на базе трехдвигательного пассажирского самолета DC-10. Он мог дозаправлять другие воздушные суда двумя способами: с помощью телескопической заправочной штанги или системы «шланг — конус».

В прошлом году ВВС США выставили на аукцион десять самолетов Extender, которые на тот момент не могли летать. Эти машины относились к числу первых KC-10A, выведенных из эксплуатации. Их заправочные штанги также демонтировали, чтобы использовать в качестве запасных частей для других самолетов, продолжавших службу вплоть до окончательного списания всего парка в 2024 году.

Omega Air может установить на этот KC-10A новую заправочную штангу. То же самое компания потенциально способна сделать и с другими бывшими военными Extender, которые собирается приобрести. Впрочем, часть самолетов она может оставить в конфигурации, предусматривающей дозаправку исключительно с помощью системы «шланг — конус».

У Omega Air уже есть два заправщика KDC-10, ранее эксплуатировавшихся ВВС Нидерландов. Эти самолеты во многом аналогичны KC-10. Кроме того, компания использует еще один DC-10, переоборудованный для дозаправки с помощью системы «шланг — конус», а также несколько заправщиков на базе Boeing 707.

На этом фоне решение ВВС США полностью отказаться от KC-10A остается предметом споров. Хотя самолеты Extender действительно устаревали, они отличались универсальностью и могли перевозить больший запас топлива, чем KC-46, пришедшие им на смену.

В Omega Air, очевидно, по-прежнему считают KC-10A востребованной машиной. По меньшей мере еще один потенциальный оператор из Северной Африки рассматривает возможность приобретения таких самолетов. Не исключено, что со временем появятся и другие покупатели.

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