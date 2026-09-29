Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +688
Посты: 311
8

ВМО ожидает усиления Эль-Ниньо до начала следующего года

Сентябрьский прогноз Всемирной метеорологической организации (ВМО) стал определеннее летних оценок: Эль-Ниньо уже сформировался и, как ожидается, достигнет очень высокой интенсивности. Речь идет об изменении вероятностей жары, засух и сильных осадков, а не об одинаковой погоде для всей планеты.

Сообщество
# ВМО
# глобальное потепление
# засуха
# климат
# наводнения
# погода
# прогноз
# Тихий океан
# Эль-Ниньо
© WMO
© WMO

В начале лета метеорологи предупреждали о вероятном развитии Эль-Ниньо. К сентябрю ситуация изменилась: по оценке Всемирной метеорологической организации, явление уже уверенно сформировалось. В сообщении от 3 сентября 2026 года ВМО ожидает дальнейшего усиления в ближайшие месяцы и пика ближе к концу года. Влияние на климатические условия, согласно прогнозу, продолжится и в 2027-м.Модели центров, участвующих в системе ВМО, дают близкую к 100% вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года. Организация связывает столь определенную оценку с высоким согласием прогнозов. Но эта вероятность относится к сохранению фазы климатического колебания. Она не означает стопроцентного наводнения, засухи или температурного рекорда в каком-либо отдельном городе.

«Этот исключительный Эль-Ниньо требует исключительной подготовки и реагирования».
Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, перевод с английского.

Эль-Ниньо — теплая фаза колебания, связывающего тропическую часть Тихого океана с атмосферой. В центральной и восточной экваториальной части океана вода у поверхности становится теплее обычного, меняются ветры и расположение зон активных осадков. Через атмосферную циркуляцию эти сдвиги могут влиять на условия далеко за пределами самого океана. Холодную фазу называют Ла-Нинья, между ними возможны нейтральные условия.

Прогноз развития Эль-Ниньо, опубликованный в сентябре 2026 года / © WMO
Прогноз развития Эль-Ниньо, опубликованный в сентябре 2026 года / © WMO

Как объясняется в материалах ВМО о механизме явления, региональные последствия неодинаковы. В ряде районов Южной Америки, Восточной Африки и на юге США повышается вероятность более влажных условий. В Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Африки и Азии возможен сдвиг к засухе. Конкретная картина зависит от сезона, силы события и других процессов в атмосфере и океане.

Поэтому карта типичных последствий полезна как ориентир, а не как расписание стихийных бедствий. Даже сильное Эль-Ниньо не отменяет кратковременных изменений погоды, региональных особенностей рельефа и влияния других климатических колебаний. Для решений на местах глобальный прогноз требуется уточнять национальными и региональными расчетами. Особенно это важно там, где небольшой сдвиг начала дождей влияет на посевную или наполнение водохранилищ.

На развитие события накладывается общий более теплый климатический фон. Дополнительное тепло в океане и атмосфере способно усиливать последствия погодных крайностей. При этом ВМО отдельно указывает: пока нет достаточных оснований утверждать, что изменение климата уже увеличило частоту или интенсивность самих событий Эль-Ниньо. Влияние фонового потепления и причины конкретного колебания — связанные, но разные исследовательские вопросы.

Для описания теплой фазы используют отклонения температуры поверхности океана в определенных районах. Такие индексы помогают сравнивать события между собой, но сила температурного сигнала не переводится напрямую в размер будущего ущерба. Последний зависит и от того, сколько людей живет в уязвимых местах, как устроены системы предупреждения, насколько готовы сельское хозяйство и инфраструктура. Одинаковая погодная аномалия может иметь очень разные последствия.

По сравнению с июньским предупреждением сентябрьский выпуск меняет прежде всего горизонт практической подготовки: речь уже идет о сформировавшемся явлении, которое, вероятно, сохранится несколько сезонов. Для управления водными ресурсами, пожарной обстановкой и сельскохозяйственными рисками важны именно продолжительность и региональное распределение эффектов. Единственная глобальная цифра не заменяет такую работу.

ВМО призывает усиливать раннее предупреждение и взаимодействие метеорологических служб с теми, кто отвечает за реагирование. Ценность сезонного прогноза в том, что он дает время оценить уязвимости до экстремального события. При этом прогноз остается вероятностным: по мере поступления новых наблюдений уточняются сроки, сила и география последствий. За развитием Эль-Ниньо в конце 2026 года поэтому важно следить по обновлениям, а не по одному летнему сообщению.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# ВМО
# глобальное потепление
# засуха
# климат
# наводнения
# погода
# прогноз
# Тихий океан
# Эль-Ниньо
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Люди и боги в культуре майя: как устроены их отношения?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоологическому парку Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Микрорапторины научились летать независимо от птиц

    29 сентября, 18:04

  2. Орнитологи нашли двух претендентов на звание самых громких птиц

    29 сентября, 15:58

  3. Слишком стабильный сахар в крови диабетиков тоже оказался проблемой

    29 сентября, 13:19

  4. Человеческий «прыгающий ген» обнаружили в вирусе

    29 сентября, 13:18
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 час назад
Serjo, ну раньше-то когда там и "пол работы" не было почему-то не скрывали. Павел так понимаю об этом. Равно как и "она постоянно меняется" тоже не в

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Андрей Гавриков
1 час назад
Alexander, ох уж это злобное русское электричество

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Любовь Соковикова
1 час назад
N, в эксперименте моделировали химические условия и щелочность океана Энцелада. Полностью всю обстановку на его дне не воспроизводили. То есть

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Александр Березин
2 часа назад
Павел, "Serjo, а где точные данные от SpaceX насчёт массы вышедшего на орбиту Starship ? Сколько масса самого корабля? Сколько масса топлива в нем была?

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

N q
2 часа назад
Ну и шутники: а что с давлением, можно не учитывать?

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Иван Колупаев
2 часа назад
Alexander, и это совершенно не меняет факта что принять темную материю за межзвездный газ удалось только вам. Вернее попытки объяснить вселенную с

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Этот Starship это " пол работы" на данный момент, как в той пословице где "Дураку пол работы не показывают". Как минимум будет одна крупная итерация и

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
3 часа назад
На самом деле даже не Луна и Марс важны, а технологии которые доведуться до ума, ну и пассионарный элемент занять чем нибудь. Чем бы дитя не тешилось

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Павел, https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink наверно от 2 до 2.5 тонн, 2,5х26=65 тонн, само топливо, диспенсер выталкиватель ещё.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Alexander Orsi
3 часа назад
Юрий, "сверхдержавное" надувание щёк ведёт к развязыванию пупка.

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Alexander Orsi
3 часа назад
Росатом рассчитывает что Армения, столкнувшись с российской политикой шантажа, угроз и предательства - рискнёт влезть в кабалу на десятилетия?

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Alexander Orsi
3 часа назад
Иван, "умные люди" специально для вас написали школьную программу по физике и три закона термодинамики, не зная которых - вы даже статью, на которую

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, повторный пуск старшипа был? И если был то когда? 🥳 Даже если принять вашу версию 🙄 что я говорил об отсутствии повторных пусков и

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Павел Тяпкин
4 часа назад
Serjo, а где точные данные от SpaceX насчёт массы вышедшего на орбиту Starship ? Сколько масса самого корабля? Сколько масса топлива в нем была? Сколько

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
4 часа назад
Иван, "Александр, а что осталось для вас непонятным во фразе "второй ступени"? " А что осталось для вас непонятным во фразе "Если вы написали это

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
4 часа назад
Дмитрий, "Александр, а если ещё проще то они у нас условно берут кредит на строительство станции" А Росатом потом работает подрядчиком, т.е.

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Михаил Духонин
4 часа назад
И, да, причём тут кораллы?

«Коралловые рифы» Марса рассказали о климате Красной планеты

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, к слову когда по вашему мнению закончится "время жизни пузыря ИИ"? Ну так чтобы мужики наконец узнали? По мне так ИИ никуда не денется как

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Михаил Духонин
4 часа назад
То, что американцы молодцы, снимки делают классные, мы поняли :-) Но всё же хотелось бы более подробно и поконкретнее о тех выводах, которые сделали

«Коралловые рифы» Марса рассказали о климате Красной планеты

Самые обсуждаемые