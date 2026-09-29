ВМО ожидает усиления Эль-Ниньо до начала следующего года

Сентябрьский прогноз Всемирной метеорологической организации (ВМО) стал определеннее летних оценок: Эль-Ниньо уже сформировался и, как ожидается, достигнет очень высокой интенсивности. Речь идет об изменении вероятностей жары, засух и сильных осадков, а не об одинаковой погоде для всей планеты.

© WMO

В начале лета метеорологи предупреждали о вероятном развитии Эль-Ниньо. К сентябрю ситуация изменилась: по оценке Всемирной метеорологической организации, явление уже уверенно сформировалось. В сообщении от 3 сентября 2026 года ВМО ожидает дальнейшего усиления в ближайшие месяцы и пика ближе к концу года. Влияние на климатические условия, согласно прогнозу, продолжится и в 2027-м.Модели центров, участвующих в системе ВМО, дают близкую к 100% вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года. Организация связывает столь определенную оценку с высоким согласием прогнозов. Но эта вероятность относится к сохранению фазы климатического колебания. Она не означает стопроцентного наводнения, засухи или температурного рекорда в каком-либо отдельном городе.

«Этот исключительный Эль-Ниньо требует исключительной подготовки и реагирования».

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, перевод с английского.

Эль-Ниньо — теплая фаза колебания, связывающего тропическую часть Тихого океана с атмосферой. В центральной и восточной экваториальной части океана вода у поверхности становится теплее обычного, меняются ветры и расположение зон активных осадков. Через атмосферную циркуляцию эти сдвиги могут влиять на условия далеко за пределами самого океана. Холодную фазу называют Ла-Нинья, между ними возможны нейтральные условия.

Прогноз развития Эль-Ниньо, опубликованный в сентябре 2026 года / © WMO

Как объясняется в материалах ВМО о механизме явления, региональные последствия неодинаковы. В ряде районов Южной Америки, Восточной Африки и на юге США повышается вероятность более влажных условий. В Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Африки и Азии возможен сдвиг к засухе. Конкретная картина зависит от сезона, силы события и других процессов в атмосфере и океане.

Поэтому карта типичных последствий полезна как ориентир, а не как расписание стихийных бедствий. Даже сильное Эль-Ниньо не отменяет кратковременных изменений погоды, региональных особенностей рельефа и влияния других климатических колебаний. Для решений на местах глобальный прогноз требуется уточнять национальными и региональными расчетами. Особенно это важно там, где небольшой сдвиг начала дождей влияет на посевную или наполнение водохранилищ.

На развитие события накладывается общий более теплый климатический фон. Дополнительное тепло в океане и атмосфере способно усиливать последствия погодных крайностей. При этом ВМО отдельно указывает: пока нет достаточных оснований утверждать, что изменение климата уже увеличило частоту или интенсивность самих событий Эль-Ниньо. Влияние фонового потепления и причины конкретного колебания — связанные, но разные исследовательские вопросы.

Для описания теплой фазы используют отклонения температуры поверхности океана в определенных районах. Такие индексы помогают сравнивать события между собой, но сила температурного сигнала не переводится напрямую в размер будущего ущерба. Последний зависит и от того, сколько людей живет в уязвимых местах, как устроены системы предупреждения, насколько готовы сельское хозяйство и инфраструктура. Одинаковая погодная аномалия может иметь очень разные последствия.

По сравнению с июньским предупреждением сентябрьский выпуск меняет прежде всего горизонт практической подготовки: речь уже идет о сформировавшемся явлении, которое, вероятно, сохранится несколько сезонов. Для управления водными ресурсами, пожарной обстановкой и сельскохозяйственными рисками важны именно продолжительность и региональное распределение эффектов. Единственная глобальная цифра не заменяет такую работу.

ВМО призывает усиливать раннее предупреждение и взаимодействие метеорологических служб с теми, кто отвечает за реагирование. Ценность сезонного прогноза в том, что он дает время оценить уязвимости до экстремального события. При этом прогноз остается вероятностным: по мере поступления новых наблюдений уточняются сроки, сила и география последствий. За развитием Эль-Ниньо в конце 2026 года поэтому важно следить по обновлениям, а не по одному летнему сообщению.

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