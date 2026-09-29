На Борнео описали гриб-паразит, который паразитирует на другом грибе-паразите

В лесах малайзийского штата Сабах нашли гриб с разветвленными выростами, похожими на рога. Он развивается на другом паразитическом грибе, связанном с муравьями. Находка помогла исследователям впервые описать разнообразие этого рода в Малайзии.

Гриб Pleurocordyceps cornusynnemata на пораженном муравье / © Shahbaz, Mohadden, Rong, Wei и Seelan, 2026

На мертвом муравье из заповедника долины Данум исследователи обнаружили сразу два уровня паразитизма. Насекомое было связано с грибом Ophiocordyceps, а на нем развивался другой гриб — Pleurocordyceps cornusynnemata. Его называют гиперпаразитом: питательной средой для него становится организм, который сам существует за счет хозяина. Это уточнение меняет смысл находки. Речь идет не о новом возбудителе, заражающем людей, а о малоизученных отношениях между грибами и насекомыми в тропическом лесу.

Описание вида опубликовано в Phytotaxa еще 9 апреля 2026 года. Работу выполнили специалисты Университета Малайзии в Сабахе и Университета Тун Хусейна Онна. Исследованием руководил миколог Джая Силан Сатья Силан. В полевых поисках участвовала и натуралист Элиз Ян: университет отдельно отметил ее вклад в обнаружение необычного образца на участке Инфапро в долине Данум.

Самая заметная особенность находки — ветвящиеся спороносные образования. Именно сходство с рогами отразилось в названии, использованном авторами статьи. Однако одного необычного облика для признания нового вида недостаточно. Команда сопоставила морфологические признаки с молекулярными данными: исследовала участок ITS и ген TEF-1α, затем построила филогенетические деревья. Такой подход позволяет проверить, является ли внешне отличающийся образец самостоятельной эволюционной линией или вариантом уже известного вида.

Заодно ученые обнаружили в стране еще два представителя того же рода — P. aurantiaca и P. nipponica. В отличие от нового вида, эти грибы уже были известны науке, но прежде не регистрировались в Малайзии. Разница существенна: описание нового вида расширяет систематику, а новый географический рекорд уточняет его распространение. Оба результата помогают заполнить пробелы в представлениях о разнообразии тропических грибов.

«Наша команда также зарегистрировала два других гриба, Pleurocordyceps aurantiaca и Pleurocordyceps nipponica, впервые отмеченных в Малайзии».

Джая Силан Сатья Силан, сообщение университета, перевод с английского.

В систематике Pleurocordyceps — род, а не семейство. Он относится к семейству Polycephalomycetaceae. В исследовании рассматриваются образцы, связанные с разными членистоногими, в том числе муравьями и нимфами цикад. Поэтому переносить образ жизни одной находки на всех представителей рода нельзя. Даже внешне похожие грибы могут использовать разных хозяев, а надежно различить их бывает возможно только после изучения микроскопических признаков и последовательностей ДНК.

Слово «сверхпаразит» тоже не означает повышенную опасность для человека. Оно описывает положение организма в цепочке взаимодействий. В данном случае внимание привлек гриб, развивающийся на другом грибном паразите. Его обнаружение само по себе не доказывает ни способность заражать теплокровных животных, ни медицинскую полезность. Чтобы выяснить, какие вещества он вырабатывает и как они действуют, нужны отдельные эксперименты. Таксономическая работа решает другую задачу: устанавливает, какой организм перед нами.

Не следует считать такую находку и готовым средством против сельскохозяйственных вредителей. Для этого пришлось бы проверить круг хозяев, эффективность и воздействие на другие организмы. Гиперпаразит может вмешиваться в отношения между насекомым и его паразитом, но результат такого вмешательства нельзя заранее объявлять полезным для сельского хозяйства. В публикации описан новый участник природной системы, а не испытанный биопрепарат.

Образец сохранен в коллекции BORNEENSIS при Институте тропической биологии и охраны природы. Это дает другим специалистам возможность возвращаться к находке, сравнивать с ней новые сборы и уточнять границы вида. Ценность исследования именно в такой проверяемой основе: необычный гриб получил описание, место в системе родства и материальный образец, с которым можно работать дальше. Для тропического региона, где многие виды еще не описаны, это самостоятельный научный результат.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.