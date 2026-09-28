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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Складные крылья и малозаметность: каким будет новый палубный истребитель США

Авианосец предоставляет истребителю мобильную взлетно-посадочную полосу, но одновременно жестко ограничивает доступное пространство для топлива, вооружения и хранения самолетов. Следующему палубному истребителю ВМС США предстоит работать в этих условиях, при этом летать дальше и действовать против более совершенных систем обороны, чем современные палубные самолеты.

Сообщество
# Northrop Grumman
# авиация
# концепты
# оружие
# самолёты
# США
Художественное изображение концепта F/A-XX / © Northrop Grumman
Художественное изображение концепта F/A-XX / © Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman представила один из возможных вариантов такого самолета в виде изображения концепта F/A-XX. На нем показан самолет без вертикального оперения, с воздухозаборниками, расположенными в верхней части фюзеляжа, и складывающимися крыльями. При этом компания не сообщила, насколько точно представленные изображения соответствуют проекту, предложенному ВМС США.

Если смотреть на самолет спереди, можно заметить широкую носовую часть и крылья, плавно переходящие в фюзеляж. Вертикальные стабилизаторы, характерные для большинства истребителей, отсутствуют. Отказ от таких элементов позволяет уменьшить количество поверхностей, способных отражать радиолокационные сигналы, что отчасти объясняет привлекательность схемы без вертикального оперения для разработчиков малозаметных самолетов.

Концепт также оснащен утопленными воздухозаборниками, расположенными высоко по обеим сторонам фюзеляжа. Такое решение потенциально позволяет частично закрыть воздухозаборники и элементы двигателя от наблюдения снизу. Однако по опубликованным изображениям невозможно определить реальные характеристики радиолокационной или инфракрасной заметности самолета.

Широкая носовая часть и характерные линии, расходящиеся от нее назад, напоминают прототип истребителя Northrop YF-23. Однако внешнее сходство говорит лишь о том, как выглядит новый концепт. Оно не подтверждает наличие общих компонентов, одинаковых характеристик или прямой конструктивной преемственности между двумя самолетами, за исключением того, что их разработчиком является одна и та же компания.

Как самолет будет действовать в море?

Малозаметность — лишь одна из задач, поскольку F/A-XX должен взлетать с авианосца и садиться на него.

Концепт Northrop Grumman получил складывающиеся крылья. Это практическое решение позволяет уменьшить занимаемую самолетом площадь при размещении среди других машин на палубе или в ангаре.

На более раннем изображении истребитель показан на палубе авианосца в ожидании запуска с катапульты. Иллюстрация подчеркивает предполагаемое назначение самолета, однако сама по себе не позволяет подтвердить конструктивные особенности готовой машины — например, устройство передней стойки шасси, буксировочной штанги для катапульты или других элементов.

Эксплуатация на авианосце также накладывает ограничения на размеры самолета: ему необходимо разместить достаточный запас топлива и вооружение, но при этом сохранить габариты, позволяющие эффективно работать на борту корабля.

Концепт не содержит подтвержденных данных о размерах, характеристиках двигателей или боевой нагрузке, поэтому оценить эти конструктивные компромиссы только по внешнему виду пока невозможно.

ВМС США планируют использовать F/A-XX для замены истребителей F/A-18E/F Super Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Новый самолет должен обеспечить авианосной авиации большую дальность, более высокую скорость и совершенные сенсорные системы. Кроме того, предполагается, что F/A-XX будет работать совместно с автономными беспилотными аппаратами, которые смогут расширить возможности авианосной ударной группы в области боевых действий и радиоэлектронной борьбы.

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Сообщество
# Northrop Grumman
# авиация
# концепты
# оружие
# самолёты
# США
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