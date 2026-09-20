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Agility Robotics представила гуманоидного робота Digit 5 с зарядкой за девять минут

Американская Agility Robotics представила пятое поколение промышленного гуманоидного робота Digit. По заявлению компании, 90-минутная батарея машины заряжается за девять минут, а ранние поставки начнутся в первой половине 2027 года.

Гуманоидный робот Digit 5 / © Agility Robotics

Нового Digit 5 разработали для складов и производств, где роботам приходится делить рабочее пространство с людьми. В пресс-релизе от 15 сентября Agility Robotics называет эту модель первой в своей линейке, изначально спроектированной для «совместно безопасной» работы без постоянных физических ограждений.

Для обнаружения человека машина использует несколько типов датчиков и программное обеспечение. Если дистанция становится опасной, Digit 5 должен самостоятельно уклониться, остановиться или сесть. Отдельный контроллер следит за реакцией робота, а световые и звуковые сигналы показывают окружающим направление его движения. Все эти возможности пока описаны самим производителем и не подтверждены независимыми испытаниями нового поколения.

Рост Digit 5 составляет 1,81 метра, масса — 129 килограммов. Его руки достают до высоты 2,2 метра, а заявленная грузоподъемность при повторяющихся операциях достигает 22,7 килограмма. Это примерно на 40 процентов больше, чем у предыдущего поколения. Сменные захваты на стандартных креплениях должны позволить подбирать инструмент под разные операции.

Батарея рассчитана на 90 минут работы и девятиминутную зарядку. Соотношение времени работы к зарядке выросло с 2:1 у Digit 4 до 10:1 у Digit 5. В характеристиках модели Agility указывает, что благодаря этому робот сможет выполнять полезную работу более 20 часов в сутки. Это расчет компании, а не опубликованный результат длительного независимого теста.

Первые коммерческие Digit в основном переносили контейнеры между рабочими зонами. Новую модель собираются обучить разгружать палеты, обслуживать станки, комплектовать наборы деталей, проверять качество и укладывать товары на палеты перед отправкой. Облачная платформа Agility Arc должна координировать роботов с конвейерами, складскими системами и автономными тележками.

Digit 5 рядом с сотрудником на складе / © Agility Robotics

Agility связывает новое поколение с опытом Digit 4, который, по данным компании, накопил более 65 тысяч часов работы на площадках клиентов. На складе GXO возле Атланты предыдущая модель перенесла 100 тысяч контейнеров при заявленной точности около 98 процентов во время выполнения задачи. Ранний доступ к Digit 5 намечен на первую половину 2027 года, а широкие поставки — на конец того же года.

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