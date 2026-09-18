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Рейтинг: страны, где ВВП на душу населения вырос быстрее всего с 1990 года
За последние 35 лет в некоторых странах произошел стремительный рост экономического производства в расчете на одного жителя. Среди них — как азиатские экономики, сделавшие ставку на экспорт, так и богатые природными ресурсами государства, пережившие мощный сырьевой бум.
На этой инфографике страны ранжированы по темпам роста реального ВВП на душу населения в период с 1990 по 2025 год. В основе рейтинга — данные Всемирного банка. Показатели скорректированы с учетом инфляции и различий в покупательной способности национальных валют.
Стремительный экономический рост Гайаны во многом связан с нефтяным бумом на шельфе страны. Добыча нефти началась здесь в 2019 году, а в 2024-м достигла примерно 225 миллионов баррелей. Это коренным образом изменило экономику государства с населением менее миллиона человек. Именно этим во многом объясняется рост реального ВВП на душу населения Гайаны на 1549% с 1990 года — самый высокий показатель среди всех стран рейтинга.
Азия доминирует среди наиболее быстрорастущих экономик. Особенно заметен экономический подъем Китая, если учитывать его масштаб. За последние четыре десятилетия из крайней бедности в стране вышли почти 800 миллионов человек — это около трех четвертей общего сокращения масштабов крайней бедности в мире.
Более широкий рейтинг показывает, что Китай является частью гораздо более масштабного азиатского экономического подъема. Вьетнам, Индия, Бангладеш и Южная Корея также входят в число стран с наиболее быстрым ростом реального ВВП на душу населения с 1990 года.
В отличие от недавнего нефтяного рывка Гайаны, экономический рост большинства этих стран продолжался десятилетиями и был связан прежде всего с индустриализацией и расширением международной торговли. Почти половину первой двадцатки пяти стран рейтинга составляют государства Азии.
Россия занимает 128-е место в мире: в период с 1990 по 2025 год реальный ВВП на душу населения в стране увеличился на 43%.
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Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
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