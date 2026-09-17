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Центры обработки данных резко увеличат объемы загрязнения мира токсичными химикатами
Центры обработки данных не только обеспечивают работу лавины низкокачественного контента, которым нейросети заполняют интернет, — они производят немало вполне материальных отходов.
Помимо вредных выбросов в атмосферу и периодических сбросов сточных вод, содержащих опасные бактерии, центры обработки данных становятся источником все больших объемов так называемых вечных химикатов — искусственных веществ, которые практически не разлагаются естественным путем.
Как сообщило издание The Guardian, почти все десять крупнейших мировых производителей таких веществ — полифторалкильных и перфторалкильных соединений (PFAS) — планируют увеличить объемы производства на фоне стремительного роста индустрии центров обработки данных.
Причина очевидна: PFAS широко используются при строительстве и эксплуатации центров обработки данных. Эти соединения применяются в системах охлаждения, при производстве ИИ-чипов и печатных плат, в противопожарных системах, а также для покрытия тысяч километров кабелей, соединяющих различные компоненты оборудования.
Хотя содержащие PFAS материалы используются во многих отраслях промышленности, их применение в центрах обработки данных вызывает особую обеспокоенность. Такие объекты работают практически круглосуточно, за исключением непродолжительных периодов технического обслуживания, поэтому оборудование подвергается интенсивной эксплуатации и относительно быстро выходит из строя. В результате владельцам центров обработки данных приходится постоянно заменять изношенные компоненты новыми.
После утилизации старого оборудования PFAS с высокой вероятностью попадают в окружающую среду, повышая риск их проникновения в пищевую цепь. Попадая в организм человека вместе с загрязненными растительными и животными продуктами, эти вещества способны накапливаться и, как предполагается, могут быть связаны с целым рядом серьезных нарушений здоровья.
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