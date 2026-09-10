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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 сентября, 14:38
Рейтинг: +1446
Посты: 1124

На руднике Skouries в Греции впервые получили медно-золотой концентрат — проект перешел от строительства к пусконаладке

Eldorado Gold сообщила, что 8 сентября впервые получила медно-золотой концентрат на руднике Skouries. Компания перешла от строительства к пусконаладочным работам, и уже в четвертом квартале 2026 года планирует приступить к коммерческому производству.

Сообщество
# Греция
# Золото
# медь
# рудник
# технологии
Проект Skouries / © Eldorado Gold
Проект Skouries / © Eldorado Gold

Крупный золото-медный рудник Skouries расположен на греческом полуострове Халкидики. Принадлежит он канадской Eldorado Gold, ведущей добычу, разработку и разведку месторождений в Канаде, Турции и Греции.

Строительство Skouries началось еще в 2013 году, но с 2017 по 2021 год проект фактически оказался заморожен. Против него выступали местные жители, а компания не могла получить нужные разрешения. Перезапустили проект в 2022 году.

В 2026 году основная часть строительных работ наконец-то завершилась. В эксплуатацию уже ввели важнейшие участки фабрики, в том числе секции флотации и сгущения хвостов, а в июле Eldorado Gold подала руду в дробильный цикл. Во время этого этапа крупные куски руды делятся на более мелкие фракции. 

На складе сейчас хранится более 4,6 миллиона тонн руды. По оценкам компании, запасов хватит минимум на семь месяцев работы по переработке руды и выпуску концентрата.

По оценкам Eldorado Gold, рудника хватит на 20 лет эксплуатации. В течение этого времени компания собирается производить около 140 000 унций золота (около 4,35 тонны) и 67 миллионов фунтов меди (около 30,4 тысячи тонн).

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