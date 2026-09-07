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41 год назад нашли «Титаник»: видео момента обнаружения лайнера

«Титаник» затонул в апреле 1912 года после роковой встречи с айсбергом в Северной Атлантике. Более 70 лет он таился на дне океана, прежде чем его впервые смогли обнаружить.

Носовая часть «Титаника», сфотографированная в июне 2004 года / © NOAA / Institute for Exploration / University of Rhode Island

Гибель «Титаника» — одно из самых известных кораблекрушений в истории. Около 1,5 тысяч человек погибли, а само судно затонуло. Идея поднять обломки судна появилась еще в 1912 году. Однако долгие годы экспедиции оказывались безрезультатными. Даже найти обломки не получилось, не говоря о подъеме корабля.

Лишь 1 сентября 1985 года глубоководный исследовательский аппарат «Арго» обнаружил обломки «Титаника». Руководили экспедицией океанограф Жан-Луи Мишель из Французского научно-исследовательского института эксплуатации моря и Роберт Баллард из Океанографического института Вудс-Хоул (США). Сначала камера зафиксировала небольшие обломки. Следующей находкой стал котел — именно он помог команде убедиться, что они нашли нужное судно. Находку сравнили с фотографиями, котлов «Титаника», опубликованными в одном из журналов 1911 года. Вскоре удалось найти и носовую часть судна.

Видео момента обнаружения «Титаника» / © Argo, WHOI, IFREMER

На следующий год Баллард совершил первое погружение к затонувшему кораблю. Тогда его команда смогла подтвердить — обнаружен действительно «Титаник».

С тех пор к нему спускалось множество экспедиций. Со дна поднимали артефакты, а вот поднять само судно не представляется возможным. Фрагменты «Титаника» так и продолжают лежать в Атлантике на глубине более 3,5 тысяч метров.



