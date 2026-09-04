  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 сентября, 07:53
Рейтинг: +316
Посты: 1098

Почему на российских АЗС снова появился бензин Евро-4 и чем он отличается от Евро-5

Правительство России разрешило до 30 июня 2027 года продавать топливо не только Евро-5, но и Евро-4, а также других предшествующих классов. На некоторых заправках такой бензин уже появился. Перед потребителями встает вопрос: можно ли его покупать и какие будут последствия.

Сообщество
# авто
# автомобили
# бензин
# топливо
# экология
© Александр Подгорчук, klops.ru
© Александр Подгорчук, klops.ru

Европейские экологические стандарты выбросов появились еще в XX веке. Их цель — ограничить содержание вредных веществ в выхлопных газах. В странах Евросоюза стандарт Евро-1 стал обязательным для легковых автомобилей в 1993 году, Евро-2 — в 1996 году. 

Если упростить, то каждый класс топлива становился экологичнее предыдущего. Чем выше класс, тем строже требования к составу топлива. При этом экологические требования распространяются как на автомобили, так и на топливо. Допустим, в стране установили новый экологический стандарт. Это означает, что там постепенно вводится запрет на производство и импорт автомобилей и топлива, не дотягивающих до этих требований.

Евросоюз в ноябре начинает переходить на Евро-7. В России на стандарт Евро-6 собирались перейти еще в 2020 году, но тогда вмешалась пандемия коронавируса. Жили с Евро-5. Однако 31 августа российские власти разрешили временную продажу топлива вплоть до класса Евро-2. Как уточнили в Минэнерго, действовать это правило будет до конца июня 2027 года. Таким образом власти хотят поддержать стабильность внутреннего рынка топлива. 

«Оно [постановление] позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива», — пояснили в министерстве.

Летом 2026 года россияне столкнулись с дефицитом топлива. Во многом это связано с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Бензин то появлялся на заправках, то снова исчезал. Иногда, чтобы заправиться, люди стояли в длинных очередях.

Стандарт Евро-5 в России действует с 2016 года. Правда, нефтеперерабатывающие заводы могли производить по внутренним контрактам топливо другого класса, но на АЗС его продавать запрещалось. Сейчас ограничения временно убрали. При этом заправки все равно должны сообщать покупателям, бензин какого класса они продают. В России классы обычно указывают в формате К2, К3, К4 и К5. К2 соответствует Евро-2, К3 — Евро-3 и так далее.

Топливо Евро-4 от Евро-5 отличается в первую очередь допустимым количеством серы. В Евро-4 может содержаться до 50 миллиграммов серы на килограмм топлива; в Евро-5 — до 10 миллиграммов серы на килограмм. При этом требования по другим веществам в этим классам в основном одинаковые. Допускается содержание бензола в размере не более одного процента, ароматических углеводородов — не более 35 процентов, и олефиновых углеводородов — не более 18 процентов. В некоторых странах содержание олефиновых углеводородов в Евро-5 ужесточается до 15 процентов.

Для сравнения, в бензине Евро-2 может содержаться до 500 миллиграммов серы на килограмм топлива и не более 5 процентов бензола. Содержание ароматических и олефиновых углеводородов не нормируется. 

Что будет с автомобилем, если залить его топливом класса Евро-4 и ниже? Это зависит от автомобиля. Для многих авто работает правило: чем новее, тем выше потребность в более высоком классе. Например, современные иномарки, рассчитанные на Евро-5, лучше заправлять топливом того же класса. Новенькие авто часто оснащены более точными форсунками, чувствительными датчиками и сложными системами очистки выхлопа. Из-за этого они становятся более «капризными» к качеству топлива. 

Конечно, от одного раза ничего страшного не случится. Речь скорее идет о накопительном эффекте. Чем больше в топливе серы, тем сильнее она может снижать эффективность системы очистки выхлопа. Также высокое содержание серы может ухудшать свойства моторного масла, что потенциально увеличивает износ двигателя. 

Кстати, не стоит путать марку бензина и экологический класс. Например, АИ-92, АИ-95 — марки автомобильного бензина. Цифры в обозначении — октановое число, которое показывает устойчивость топлива к детонации. При этом топливо АИ-95 может соответствовать как Евро-4 (К4), так и Евро-5 (К5). 

Между тем, бензин Евро-4 уже встречается на заправках в разных регионах страны. Покупать его или нет — автомобилист решает сам. Но все-таки перед заправкой лучше проверить экологический класс топлива и требования производителя автомобиля.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Памятники древнерусской словесности XVII века в живом бытовании
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Электронная астрономия — революция астрономии в городских условиях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Было или не было: жизнь господина Булгакова
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Сен
1500
Похороны мух
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны князей московских. Как Кремль создал Россию
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
06 Сен
4000
Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны книжной реставрации
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 16:25
Елизавета З.

NASA выбрало Blue Origin для создания марсианской сети связи стоимостью до 700 миллионов долларов

Системой связи нового поколения NASA назвало Mars Telecommunications Network, что переводится как «марсианская телекоммуникационная сеть». Ее задача — обеспечить надежную высокоскоростную связь и систему навигации для аппаратов на Красной планете. Для создания сети выбрали компанию Blue Origin.

Космонавтика
# Blue Origin
# космос
# марс
# технологии
2 сентября, 15:50
Любовь С.

В иммунных клетках нашли «память» об ожирении, которая мешает худеть

Похудеть — не значит избавиться от последствий ожирения. Японские ученые обнаружили механизм, который мешает организму расщеплять запасы жира после снижения веса. Однако, зная об этом эффекте, его можно попробовать обойти.

Медицина
# белки
# гены
# лабораторные мыши
# макрофаги
# ожирение
# похудение
3 сентября, 14:56
Марк Чернов

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Исследователи выяснили, что гипотеза о «рептильном мозге», поверх которого во время эволюции якобы наслоились более разумные отделы, оказалась ошибочной. Эволюция не наращивала новые слои нейронов один за другим, а постоянно перераспределяла мозговые ресурсы между двумя разными типами межнейронных связей.

Биология
# кора мозга
# лимбическая система
# нейробиология
# нейронаука
# эволюция мозга
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Росатом» планирует создать собственное производство для достройки плавучих атомных энергоблоков

    3 сентября, 17:08

  2. Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

    3 сентября, 14:56

  3. Принадлежность «перстня Пилата» поставили под сомнение

    3 сентября, 14:26

  4. Для средневековых писаний использовали шкуры овец, зараженных оспой

    3 сентября, 13:33
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Юрий Багов
35 секунд назад
Терминатор не зря говорил про 29 августа)

OpenAI представила GPT-6 Astra, назвав ее первой моделью AGI

Арт Трон
12 минут назад
Все равно, с пенсионной политикой, такого рабства, как в России, нигде нет в мире.. За ЖКХ отдаешь более 30% и ещё навесили финансовую пирамиду "

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Андрей Степанов
15 минут назад
Николай, а когда Россия стала членом ОЭСР?

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Николай Барышников
2 часа назад
Что же Россиию то вычеркнули с 20-24% . Стыдно слишком?

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Клементина Л
4 часа назад
Кирилл, русские фамилии живут не только в России 🤣🤷‍♀и воруют в своих странах неплохо.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Клементина Л
4 часа назад
Алексей, УК это уголовный кодекс? Президент перед жителями все выполняет. А вам не нравится, все двери открыты 🤷‍♀там свобода, число новое и

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Клементина Л
4 часа назад
Иван, кто же вас так ОБИДЕЛ🤣обиженка без прицепа.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Станислав По
6 часов назад
Иван, А что они по вашему пишут? Их это, мягко говоря, вообще не должно беспокоить. Окей озаботилась позже других, была фатально миролюбивой и

В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink 

Борис Доника
6 часов назад
Статья не о чём. Специально для комментариев. Чем больше комментариев тем больше бобла😁

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Игорь Петров
6 часов назад
Сергей, представляешь, новости пишутся не только для сереги механика, который в перерыве между сменами масла хочет почитать про загнивающий запад.

SpaceX потребовала заблокировать спутник Viasat из-за возможных помех Starlink

Гена Пастухов
6 часов назад
Уже и до них дошло?

Кремний-углеродный аккумулятор позволил нарастить емкость смартфонов до 7000 миллиампер-часов без раздувания корпуса

Андрей Брежнев
7 часов назад
Где найти суженную в расширяющейся вселенной.... 👀

Расширение Вселенной по-прежнему ускоряется — физики так и не знают почему

I Malashuk
8 часов назад
Дмитрий, на чем основана эта "суть", аргументация?

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Иван Колупаев
8 часов назад
Станислав, это вы хотите чтоб все сразу. А когда сразу не получается говорите что агенты ЦРУ пишут вам гадости. Вот сейчас скажу что это не вторая а

В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink 

Кристина Ашурова
8 часов назад
Марина, вот не надо про инвалидов чушь нести, если не знаете дальше своего носа. Я инвалид, работаю с 16 лет, и училась и работала и отчисления так же в

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Андрей Адреев
8 часов назад
Sam, откуда информация? Что другие телефоны не умеют в диапазоны???

В России 5G не будет работать на iPhone

Станислав По
9 часов назад
Иван, дорогой Иван, это вторая в мире подобная система, где полтора часа, там и 24. Или вы хотите все сразу и без хлеба?

В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink 

Андрей Головин
9 часов назад
Марина, почему у вас такой маленький стаж? Я 83-го г.р. и у меня уже 23 года стаж.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Maks Kozhevnikov
9 часов назад
Что за враньё? Какие 662 доллара в России?) Мне вот предлагают работу на заводе 30 тысяч зарплата это сентябрь 2026 год.

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Александр Софронов
10 часов назад
Vladimir, потому что обезьяньлюди занимали те же экологические ниши, что и наши предки. Поэтому были вытеснены нашими предками. Вас же не удивляет

Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

Самые обсуждаемые