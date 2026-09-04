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Почему на российских АЗС снова появился бензин Евро-4 и чем он отличается от Евро-5
Правительство России разрешило до 30 июня 2027 года продавать топливо не только Евро-5, но и Евро-4, а также других предшествующих классов. На некоторых заправках такой бензин уже появился. Перед потребителями встает вопрос: можно ли его покупать и какие будут последствия.
Европейские экологические стандарты выбросов появились еще в XX веке. Их цель — ограничить содержание вредных веществ в выхлопных газах. В странах Евросоюза стандарт Евро-1 стал обязательным для легковых автомобилей в 1993 году, Евро-2 — в 1996 году.
Если упростить, то каждый класс топлива становился экологичнее предыдущего. Чем выше класс, тем строже требования к составу топлива. При этом экологические требования распространяются как на автомобили, так и на топливо. Допустим, в стране установили новый экологический стандарт. Это означает, что там постепенно вводится запрет на производство и импорт автомобилей и топлива, не дотягивающих до этих требований.
Евросоюз в ноябре начинает переходить на Евро-7. В России на стандарт Евро-6 собирались перейти еще в 2020 году, но тогда вмешалась пандемия коронавируса. Жили с Евро-5. Однако 31 августа российские власти разрешили временную продажу топлива вплоть до класса Евро-2. Как уточнили в Минэнерго, действовать это правило будет до конца июня 2027 года. Таким образом власти хотят поддержать стабильность внутреннего рынка топлива.
«Оно [постановление] позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива», — пояснили в министерстве.
Летом 2026 года россияне столкнулись с дефицитом топлива. Во многом это связано с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Бензин то появлялся на заправках, то снова исчезал. Иногда, чтобы заправиться, люди стояли в длинных очередях.
Стандарт Евро-5 в России действует с 2016 года. Правда, нефтеперерабатывающие заводы могли производить по внутренним контрактам топливо другого класса, но на АЗС его продавать запрещалось. Сейчас ограничения временно убрали. При этом заправки все равно должны сообщать покупателям, бензин какого класса они продают. В России классы обычно указывают в формате К2, К3, К4 и К5. К2 соответствует Евро-2, К3 — Евро-3 и так далее.
Топливо Евро-4 от Евро-5 отличается в первую очередь допустимым количеством серы. В Евро-4 может содержаться до 50 миллиграммов серы на килограмм топлива; в Евро-5 — до 10 миллиграммов серы на килограмм. При этом требования по другим веществам в этим классам в основном одинаковые. Допускается содержание бензола в размере не более одного процента, ароматических углеводородов — не более 35 процентов, и олефиновых углеводородов — не более 18 процентов. В некоторых странах содержание олефиновых углеводородов в Евро-5 ужесточается до 15 процентов.
Для сравнения, в бензине Евро-2 может содержаться до 500 миллиграммов серы на килограмм топлива и не более 5 процентов бензола. Содержание ароматических и олефиновых углеводородов не нормируется.
Что будет с автомобилем, если залить его топливом класса Евро-4 и ниже? Это зависит от автомобиля. Для многих авто работает правило: чем новее, тем выше потребность в более высоком классе. Например, современные иномарки, рассчитанные на Евро-5, лучше заправлять топливом того же класса. Новенькие авто часто оснащены более точными форсунками, чувствительными датчиками и сложными системами очистки выхлопа. Из-за этого они становятся более «капризными» к качеству топлива.
Конечно, от одного раза ничего страшного не случится. Речь скорее идет о накопительном эффекте. Чем больше в топливе серы, тем сильнее она может снижать эффективность системы очистки выхлопа. Также высокое содержание серы может ухудшать свойства моторного масла, что потенциально увеличивает износ двигателя.
Кстати, не стоит путать марку бензина и экологический класс. Например, АИ-92, АИ-95 — марки автомобильного бензина. Цифры в обозначении — октановое число, которое показывает устойчивость топлива к детонации. При этом топливо АИ-95 может соответствовать как Евро-4 (К4), так и Евро-5 (К5).
Между тем, бензин Евро-4 уже встречается на заправках в разных регионах страны. Покупать его или нет — автомобилист решает сам. Но все-таки перед заправкой лучше проверить экологический класс топлива и требования производителя автомобиля.
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