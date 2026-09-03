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В Якутии нашли новые золоторудные участки с ресурсами более 5 тонн золота

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» в апреле сообщил об открытии золоторудных участков в Алданском районе Якутии. Совокупные запасы золота на них превышают пять тонн.

© Донат Сорокин / ТАСС

Речь идет о двух месторождениях — Чулковском и Хохое. Геологоразведочные работы «Селигдар» проводил вместе со специалистами Росгеологии.

На участке Чулковское геологи пробурили семьдесят пять скважин и проложили 40 канав. В итоге отобрали более 11 тысяч образцов породы и отправили их в лабораторию. Запасы золота там оценили в 3,77 тонны. В одной тонне руды содержится в среднем 1,77 грамма золота.

Также геологи исследовали Хохойское рудное поле. Там пробурили сто тридцать скважин и выкопали двадцать канав. Специалисты собрали на месторождении около шести тысяч проб. По оценке компании, запасы там достигают 1,64 тонны. Содержание золота составляет около 2,75 грамма на тонну.

На обоих участках компания решила продолжить геологоразведочные работы. На сайте компании они сейчас находятся в категории перспективных проектов.