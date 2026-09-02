Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Круглую радугу сняли под самым высоким мостом в мире

Съемка с дрона в Китае запечатлела впечатляющую радугу в виде почти полного круга под мостом высотой 625 метров. Но объяснение этого необычного явления оказалось на удивление простым.

Круглую радугу сняли под самым высоким мостом в мире / © AccuWeather / Х

Видеозапись гигантского цветного кольца, словно парящего под самым высоким мостом в мире, стремительно разошлась по интернету. Камера дрона запечатлела зрелище, которое большинству людей практически невозможно увидеть: почти полный круг радуги на 360 градусов.

© AccuWeather / Х

Необычное явление сняли в конце августа под мостом Хуацзянского грандиозного каньона в китайской провинции Гуйчжоу. Вместо привычной дуги, протянувшейся по небу, на кадрах виден яркий разноцветный круг, словно зависший над каньоном.

Радуга возникла благодаря солнечному свету, проходившему через мельчайшие капли воды, которые образовывались водяной завесой под мостом. Дрон находился высоко над облаком водяной взвеси, а его камера оказалась в таком положении, что смогла увидеть радугу в форме круга, а не привычной дуги, которую наблюдатель с земли видит над горизонтом.

Когда солнечный свет попадает в крошечную каплю воды, он преломляется, отражается от внутренней поверхности капли, а затем снова преломляется при выходе наружу. Разные длины волн света отклоняются на немного разные углы, в результате чего белый солнечный свет разделяется на спектр цветов.

Человек, стоящий на земле, обычно видит лишь верхнюю часть этого круга: остальную скрывают горизонт и окружающий ландшафт. Но если наблюдатель находится достаточно высоко, а капли воды располагаются ниже него, становится видна значительно большая часть радуги — вплоть до полного круга. Именно это и произошло в Гуйчжоу.

Место съемки сделало картину еще более впечатляющей. Мост Хуацзянского грандиозного каньона возвышается на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян и протянулся на 2890 метров через каньон. Движение по нему открыли в сентябре 2025 года, после чего он официально получил статус самого высокого моста в мире.

Сам мост уже превратился в туристическую достопримечательность. При его проектировании предусмотрели смотровые площадки и различные развлечения на большой высоте. Среди них было и световое шоу с использованием водяной завесы, которое начали развивать после открытия моста.

Именно эта водяная завеса помогла создать условия для необычного зрелища, ставшего вирусным.

Падающая с моста вода образовала в воздухе миллионы мельчайших капель. Солнечный свет, попавший на них под подходящим углом, породил радугу, а положение дрона над каньоном позволило увидеть ее нижнюю часть, которая обычно скрыта от наблюдателя.

В результате возникло удивительное сочетание инженерного сооружения и природного явления: гигантская круглая радуга словно зависла под мостом, который и без того прославился тем, что возвышается более чем на полкилометра над рекой.