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Лучшие снимки дикой природы 2026: жюри назвало финалистов конкурса Wildlife Photographer of the Year
Жюри конкурса «Фотограф дикой природы 2026 года» (Wildlife Photographer of the Year 2026), который проводит Музей естественной истории в Лондоне, представил подборку фотографий финалистов, претендующих на главный приз.
Всего в финальный отбор вошли 100 снимков. С 16 октября 2026 года их покажут на выставке в Музее естественной истории в Лондоне. Фотографии были выбраны из более чем 65 000 работ, присланных на конкурс со всего мира.
Оценкой занималось международное жюри, в состав которого вошли специалисты в области природной фотографии, кино, науки и охраны окружающей среды. Работы оценивались анонимно по таким критериям, как творческий подход, оригинальность, техническое мастерство и сила историй, которые рассказывают фотографии.
Стая большеглазых каранксов у берегов Сейшельских островов.
Хамелеон пытается пережить песчаную бурю в пустыне Намиб.
Морской заяц скользит над зарослями морской травы в заливе Монтерей.
Взрослая косатка несет погибшего детеныша у побережья Норвегии.
Лишайниковый кузнечик длиной всего 15 миллиметров запечатлен в Андах Эквадора.
Буйволовый скворец чистит клюв о кожу носорога в мягком свете послеполуденного солнца в Южной Африке.
Черный гриф стоит на туше каймана в болотах Пантанала, Бразилия.
Стая птиц спускается к небольшому водоему, чтобы утолить жажду, в национальном парке Цаво-Восточный в Кении.
Комар питается кровью ядовитой гадюки.
Фотография африканской бабочки-бабула, которой в последний момент удалось увернуться от атаки африканской лягушки-быка. Снимок сделан в Ботсване.
Молодой леопард преследует белку, забравшуюся на дерево в дельте Окаванго в Ботсване.
Победители отдельных номинаций, а также обладатели главных наград будут объявлены 13 октября 2026 года на торжественной церемонии в Музее естественной истории.
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