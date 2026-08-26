Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лучшие снимки дикой природы 2026: жюри назвало финалистов конкурса Wildlife Photographer of the Year

Жюри конкурса «Фотограф дикой природы 2026 года» (Wildlife Photographer of the Year 2026), который проводит Музей естественной истории в Лондоне, представил подборку фотографий финалистов, претендующих на главный приз.

Стриж и самолет. Низко летящий стриж словно повторяет траекторию приближающегося самолета, заходящего на посадку в аэропорт Хитроу. Финалист в номинации среди начинающих фотографов в возрасте 15–17 лет / © Jack Crockford / Wildlife Photographer of the Year

Всего в финальный отбор вошли 100 снимков. С 16 октября 2026 года их покажут на выставке в Музее естественной истории в Лондоне. Фотографии были выбраны из более чем 65 000 работ, присланных на конкурс со всего мира.

Оценкой занималось международное жюри, в состав которого вошли специалисты в области природной фотографии, кино, науки и охраны окружающей среды. Работы оценивались анонимно по таким критериям, как творческий подход, оригинальность, техническое мастерство и сила историй, которые рассказывают фотографии.

Стая каранксов. Финалист в номинации «Океаны: масштабная картина» / © Shane Gross / Wildlife Photographer of the Year

Стая большеглазых каранксов у берегов Сейшельских островов.

Хамелеон в песчаной буре. Финалист в номинации «Животные в окружающей среде» / © Dewald Tromp / Wildlife Photographer of the Year

Хамелеон пытается пережить песчаную бурю в пустыне Намиб.

Морской заяц. Финалист в номинации «Водно-болотные угодья: масштабная картина» / © Ralph Pace / Wildlife Photographer of the Year

Морской заяц скользит над зарослями морской травы в заливе Монтерей.

Косатка с погибшим детенышем. Финалист в номинации «Поведение: млекопитающие» / © Vegard Byrkjeland Aasen / Wildlife Photographer of the Year

Взрослая косатка несет погибшего детеныша у побережья Норвегии.

Миниатюрный кузнечик. Финалист в номинации «Поведение: беспозвоночные» / © Gil Wizen / Wildlife Photographer of the Year

Лишайниковый кузнечик длиной всего 15 миллиметров запечатлен в Андах Эквадора.

Чистильщик и носорог. Финалист в номинации «Поведение: птицы» / © Ernest Porter / Wildlife Photographer of the Year

Буйволовый скворец чистит клюв о кожу носорога в мягком свете послеполуденного солнца в Южной Африке.

Стервятник на добыче. Финалист в номинации «Портреты животных» / © Andrew Parkinson / Wildlife Photographer of the Year

Черный гриф стоит на туше каймана в болотах Пантанала, Бразилия.

Птицы у водопоя. Финалист в номинации «Поведение: птицы» / © Bence Mate / Wildlife Photographer of the Year

Стая птиц спускается к небольшому водоему, чтобы утолить жажду, в национальном парке Цаво-Восточный в Кении.

Комар пьет кровь гадюки. Финалист в номинации «Портреты животных» / © Andrea and Maceo Grammatico / Wildlife Photographer of the Year

Комар питается кровью ядовитой гадюки.

Финалист в номинации «Поведение: земноводные и рептилии» / © Jens Cullmann / Wildlife Photographer of the Year

Фотография африканской бабочки-бабула, которой в последний момент удалось увернуться от атаки африканской лягушки-быка. Снимок сделан в Ботсване.

Леопард и белка. Финалист в номинации «Поведение: млекопитающие» / © Allegra Hutton / Wildlife Photographer of the Year

Молодой леопард преследует белку, забравшуюся на дерево в дельте Окаванго в Ботсване.

Победители отдельных номинаций, а также обладатели главных наград будут объявлены 13 октября 2026 года на торжественной церемонии в Музее естественной истории.