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SyberJet SJ30-2 установил новый рекорд скорости среди легких бизнес-джетов

Самолет SJ30-2 / © SyberJet Aircraft

Компания сообщила, что ее самолет SJ30-2 выполнил перелет из Джексонвилла, штат Флорида, в Сан-Диего, штат Калифорния. Расстояние между двумя городами бизнес-джет преодолел примерно за четыре часа семь минут. Средняя скорость составила 813,2 километров в час.

Согласно классификации Международной авиационной федерации (FAI), заявленное достижение относится к категории C-1.f. Она включает самолеты с горизонтальными взлетом и посадкой, оснащенные силовой установкой и имеющие взлетную массу от 6000 до 9000 килограммов.

Теперь рекорд должен пройти официальную процедуру регистрации в Национальной авиационной ассоциации США и Международной авиационной федерации. В SyberJet рассчитывают, что это произойдет в течение ближайших 90 дней.

По данным компании, SJ30-2 превзошел прежнее достижение в этой категории сразу на 270 километров в час. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году бизнес-джетом Embraer Phenom 300.

При этом столь значительная разница в показателях требует пояснения. Рекордная скорость Phenom 300 была рассчитана с учетом промежуточной посадки для дозаправки, включенной в общее время перелета. Поэтому зарегистрированные тогда 546 километров в час не отражают реальную крейсерскую скорость самолета, которая составляет около 840 километров в час.