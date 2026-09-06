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Какие страны добывают больше всего золота
Золото продолжает играть важную роль в мировой экономике и промышленности. На инфографике показано, какие страны лидируют в добыче этого металла.
В 2024 году страны по всему миру добыли 3300 тонн золота. Лидером по добыче стал Китай с показателем 380 тонн. При этом запасы Китая не так велики — 3100 тонн. При сохранении таких темпов добычи запасов страны хватит примерно на 8 лет.
Второе место в рейтинге добычи заняла Россия, добывшая 310 тонн золота. Замыкает топ-3 Австралия с 290 тоннами золота.
Также в пятерку крупнейших производителей вошли Канада и США. При этом на пять крупнейших производителей золота пришлось 54,2 процента всего золота, добытого во всем мире в 2024 году.
Хотя Китай в 2024 году произвел больше всего золота, лидерами по известным запасам считаются другие страны — Россия и Австралия. На них приходится примерно по 12 тысяч тонн золота. Также в пятерку стран с самыми большими золотыми запасами входят Южная Африка, Индонезия и Канада.
Квазиклассические модели плазмы начинают давать физически невозможные результаты при сильном взаимодействии частиц
Исследователи из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН определили, при каких условиях квазиклассические модели водородной плазмы начинают давать нефизичные результаты. Ученые показали, что при достаточно сильном взаимодействии частиц такие модели перестают правильно учитывать квантовые эффекты, связанные с принципом Паули. В результате в расчетах возникают нефизичные электрон-ионные кластеры, а моделируемая система теряет устойчивость.
Ученые из МФТИ и ИППИ РАН выяснили, что у квантовых полей вблизи черных дыр (или ускоренно расширяющейся Вселенной) есть «порог нагрева». До этого порога чем выше температура, тем быстрее поле «забывает» свое прошлое. А выше порога нагрев уже не помогает: скорость забывания становится постоянной и определяется не температурой, а самой формой пространства (например, размером горизонта).
Птичьи голоса считаются важной частью природного звукового ландшафта, однако одни из них кажутся людям приятными и успокаивающими, а другие — резкими и тревожными. Эксперимент с записями 123 видов показал, что людям больше нравится негромкое и разнообразное пение без очень низких тонов и широких перепадов высоты.
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