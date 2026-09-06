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Какие страны добывают больше всего золота

Золото продолжает играть важную роль в мировой экономике и промышленности. На инфографике показано, какие страны лидируют в добыче этого металла.

Страны-лидеры по добыче золота в 2024 году / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

В 2024 году страны по всему миру добыли 3300 тонн золота. Лидером по добыче стал Китай с показателем 380 тонн. При этом запасы Китая не так велики — 3100 тонн. При сохранении таких темпов добычи запасов страны хватит примерно на 8 лет.

Второе место в рейтинге добычи заняла Россия, добывшая 310 тонн золота. Замыкает топ-3 Австралия с 290 тоннами золота.

Также в пятерку крупнейших производителей вошли Канада и США. При этом на пять крупнейших производителей золота пришлось 54,2 процента всего золота, добытого во всем мире в 2024 году.

Хотя Китай в 2024 году произвел больше всего золота, лидерами по известным запасам считаются другие страны — Россия и Австралия. На них приходится примерно по 12 тысяч тонн золота. Также в пятерку стран с самыми большими золотыми запасами входят Южная Африка, Индонезия и Канада.