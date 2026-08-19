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Мишени нового поколения: ВВС США заказали систему, которая притворится любым воздушным противником

ВВС США ищут новое семейство воздушных мишеней, способных имитировать чрезвычайно широкий диапазон воздушных угроз — от небольших беспилотников, действующих в составе роев, до самолетов-невидимок, крупных беспилотных летательных аппаратов, стратегических бомбардировщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Воздушная мишень / © Sierra Technical Services

При этом мишени должны быть достаточно реалистичными, чтобы ставить современные сенсоры и вооружение в условия, максимально приближенные к боевым. Одновременно их конструкция должна оставаться простой и недорогой — настолько, чтобы в ходе испытаний ими можно было регулярно рисковать и даже без особых сожалений уничтожать.

Требования изложены в новом запросе ВВС США на предоставление информации. В документе говорится о необходимости создать семейство систем, способных представлять «весь спектр воздушных угроз — от недорогих любительских дронов до самых совершенных истребителей противника и крупногабаритных летательных аппаратов». Ответы от потенциальных разработчиков ожидаются до 28 сентября.

Военные хотят, чтобы системы следующего поколения были достаточно дешевыми и простыми в производстве, чтобы при необходимости их можно было рассматривать как технику, рассчитанную на потерю или одноразовое применение. Это существенно отличается от подхода к некоторым существующим воздушным мишеням. Например, полноразмерная воздушная мишень QF-16 ВВС США создается на базе переоборудованных истребителей и при необходимости может сохранять возможность пилотируемого полета. Такая схема позволяет использовать в испытаниях полноразмерную высокоскоростную машину, однако потеря настоящего F-16 во время испытаний принципиально отличается от уничтожения специально созданной мишени, которую можно массово производить и расходовать. При этом ВВС США уже используют и множество специально разработанных беспилотников-мишеней.

Новая программа также сознательно открыта для решений, выходящих за рамки традиционной оборонной промышленности. В запросе прямо говорится о предложениях, включающих коммерческие, модифицированные коммерческие, многоцелевые и уже существующие готовые решения, не требующие отдельной разработки. Особый интерес военные проявляют к нетрадиционным, коммерческим и технологиям двойного назначения, которые могут обеспечить преимущества перед существующими системами по стоимости, масштабируемости и простоте. Это позволяет предположить, что ВВС не обязательно намерены запускать очередную программу разработки самолета с нуля. Напротив, военные, судя по всему, хотят максимально использовать уже существующие коммерческие технологии, методы производства, силовые установки, электронику и другие доступные компоненты, чтобы выпускать мишени гораздо большими сериями и при значительно меньших затратах.

Предлагаемое семейство систем будет охватывать несколько категорий угроз, причем требования к мишени будут существенно различаться в зависимости от того, какой именно летательный аппарат она должна имитировать.

Для воспроизведения современных истребителей ВВС США требуют сверхзвуковой скорости на высоте 12 000 метров, а также высокой маневренности и способности выполнять маневры с большими перегрузками.

Поскольку речь идет в том числе об имитации наиболее совершенных, включая малозаметные, воздушных угроз, новые мишени должны обладать точно заданными характеристиками эффективной площади рассеяния (ЭПР), многоспектральными инфракрасными сигнатурами, активным радиоизлучением и встроенными средствами радиоэлектронного воздействия.

Это особенно важно для испытаний ракет и сенсоров против угроз, сопоставимых с истребителями пятого поколения, а также возможными самолетами следующего поколения. Обычная малоразмерная мишень может воспроизводить особенности полета самолета, но вовсе не обязательно способна создать аналогичную радиолокационную, инфракрасную, электромагнитную и радиоэлектронную обстановку, характерную для современного боевого самолета.

ВВС США уже несколько лет пытаются получить новые полноразмерные беспилотные мишени либо как минимум системы, способные реалистично имитировать быстрые тактические истребители. Требования предусматривали также малозаметность и другие современные характеристики либо возможность с высокой точностью воспроизводить их.

Кроме того, мишени должны обладать соответствующими физическими габаритами, базовыми радио- и инфракрасными сигнатурами и реалистичной радиолокационной заметностью. По замыслу ВВС, это позволит проверять работу головок самонаведения ракет и оценивать эффективность боевых частей против крупных воздушных целей.

Для еще более крупных машин — таких как стратегические бомбардировщики и самолеты ДРЛОиУ — акцент смещается на размеры и характерные сигнатуры. Мишени должны воспроизводить огромные физические габариты, многоспектральные тепловые характеристики и радиолокационный образ тяжелых стратегических самолетов.

Это требование подчеркивает один из недостатков современных малоразмерных воздушных мишеней. Небольшой беспилотник можно заставить создавать определенную радиолокационную сигнатуру, однако искусственное воспроизведение отдельных характеристик не заменяет полноценную мишень, которая физически занимает в воздушном пространстве объем, сопоставимый с имитируемым самолетом, и выглядит для средств обнаружения соответствующим образом.