Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Почему нельзя целовать кошек?

Любители кошек часто не только гладят и обнимают, но и целуют своих питомцев. Такие нежности могут не только напугать кошку, но и нести опасность для людей.

© juliaap / Shutterstock / fotodom

Во рту кошек содержатся множество бактерий, потенциально опасных для человека. Среди них, например, можно встретить бактерию Pasteurella multocida. Для здоровых кошек эта бактерия — часть обычной микрофлоры.

Однако у людей она иногда может привести к развитию серьезной инфекции. Чаще всего заразиться можно при укусах, но и поцелуи небезопасны, особенно если у любителя кошек на губах или во рту есть микротрещины.

Не стоит забывать и про бартонеллез. Эту инфекцию называют «болезнью кошачьих царапин», но передается она не только через царапины, но и при попадании слюны инфицированной кошки на открытую рану.

Не стоит забывать и про глистов. Некоторые виды эндопаразитов, например, токсокары, потенциально могут передаваться и человеку. В этом случае может развиться неприятное заболевание токсокароз, особенно опасное для детей. Но нужно учитывать, что яйцам паразитов нужно несколько недель во внешней среде, чтобы стать заразными. Да, при поцелуях кошки подцепить паразита уже сложнее, но все-таки риск есть.

Что делать людям, которые не могут отказаться от поцелуев любимого питомца? Хотя бы целовать не в морду, а, например, в макушку. В этом случае у любителя котиков меньше шансов соприкоснуться со слюной.

Также не стоит забывать про собственную гигиену и гигиену питомцев. Людям обязательно нужно мыть руки после контакта с животным. Кошек необходимо регулярно обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару.