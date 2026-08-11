Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA профинансировало создание орбитального ангара

Американская компания Gravitics, специализирующаяся на орбитальной инфраструктуре, получила финансирование NASA на разработку орбитального ангара, который в перспективе может сделать возвращение материалов с низкой околоземной орбиты более дешевым и регулярным.

Художественное изображение орбитального ангара Gravitics / © Gravitics

Компания из Сиэтла была выбрана для участия в программе NASA Small Business Innovation Research (SBIR) Phase I в 2026 году. В рамках шестимесячного проекта Gravitics изучит концепт Multiple-Downmass Hangar — орбитального ангара, предназначенного для хранения нескольких аппаратов, возвращающих грузы на Землю.

Предполагается, что такой ангар будет размещен на орбите и сможет одновременно обслуживать несколько возвращаемых аппаратов, находящихся на одной платформе. Вместо того чтобы ждать отдельного рейса для доставки груза домой, заказчики смогут воспользоваться одним из уже находящихся на орбите аппаратов, когда возникнет необходимость вернуть образцы или другие материалы, произведенные в космосе.

По словам Gravitics, возможность возвращения материалов на Землю остается одним из ограничивающих факторов для компаний, занимающихся космическими исследованиями и производством. Предлагаемая система должна постоянно держать возвращаемые аппараты на орбите, предоставляя заказчикам больше свободы в выборе времени для доставки продукции домой.

Концепт ориентирован на создание более предсказуемой логистической системы для коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите. Размещая несколько возвращаемых аппаратов на одной орбитальной платформе и поддерживая их в готовности, Gravitics рассчитывает снизить зависимость от отдельных миссий и обеспечить более регулярный график доставки грузов на Землю.

На первом этапе программы Gravitics сосредоточится на оценке технической состоятельности и реализуемости концепта. Архитектура системы разрабатывается с расчетом на снижение стоимости возвращения грузов с орбиты и увеличение частоты таких операций.

Потребность в подобной инфраструктуре может значительно возрасти по мере того, как все больше компаний будут переносить в космос научные исследования и производственные процессы. Производство некоторых материалов в условиях микрогравитации способно дать существенные преимущества, однако полученную продукцию по-прежнему необходимо надежно доставлять на Землю — для анализа, дальнейшей переработки или коммерческого использования.

Орбитальная платформа с заранее размещенными возвращаемыми аппаратами могла бы решить эту проблему, отделив доступность средств доставки от расписания отдельных полетов. Вместо того чтобы рассматривать каждое возвращение как самостоятельную миссию, предлагаемая система должна обеспечить постоянно доступную логистическую инфраструктуру.