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Китай представил первую в мире тоннелепроходческую машину, совмещающую бурение и взрывные работы
Китай представил первую в мире тоннелепроходческую машину нового типа — BBM (Boring and Blasting Machine), которая объединяет механическое бурение и традиционные буровзрывные работы. Разработчики утверждают, что новая установка способна увеличить эффективность проходки тоннелей на 30% и значительно лучше справляется с работой в сложных геологических условиях.
Машина сошла с производственной линии на заводе компании China Railway Science & Industry Group (CRSIC) в городе Ухань (провинция Хубэй). По словам представителей отрасли, появление BBM знаменует собой важный этап в развитии технологий строительства крупных тоннелей в районах со сложным геологическим строением.
Проект был реализован совместными усилиями специалистов Университета Цинхуа и компании CRSIC — дочернего предприятия China Railway Group. Новая машина впервые объединила возможности классического тоннелепроходческого комплекса (TBM) и буровзрывного метода в единой системе.
При строительстве крупных тоннелей инженерам нередко приходится сталкиваться с нестабильными горными породами, которые существенно осложняют работы. Среди наиболее опасных факторов — пластичные мягкие породы, деформирующиеся под нагрузкой, внезапные горные удары, а также неожиданные прорывы воды и грязевых масс. Подобные условия не только замедляют строительство, но и повышают риски для персонала.
Традиционный буровзрывной способ требует масштабных мер безопасности и отличается сравнительно низкими темпами проходки. В то же время обычные тоннелепроходческие комплексы для твердых пород часто не способны быстро адаптироваться к резким изменениям геологии.
В CRSIC заявляют, что BBM объединяет преимущества обоих методов. Система способна автоматически выбирать наиболее эффективный режим работы в зависимости от характеристик породы.
Инженеры оснастили машину полой режущей головкой, работающей совместно с центральным режущим модулем. Такая конструкция позволяет менять способ разработки породы без замены оборудования, благодаря чему комплекс эффективно работает на различных типах грунта.
BBM призвана решить одну из наиболее сложных задач современного тоннелестроения — проходку в районах со сверхсложным геологическим строением. Научный сотрудник Государственной ключевой лаборатории гидрологии и гидротехнического строительства Университета Цинхуа Цинь Пэнсян сообщил, что лабораторные испытания показали повышение производительности новой машины примерно на 30% по сравнению с традиционными тоннелепроходческими комплексами. Кроме того, разработчики внедрили ряд собственных технологических решений, направленных на повышение эффективности проходки и надежности работы оборудования в нестабильных породах.
BBM оснащена выдвижными боковыми резцами, которые позволяют изменять ширину проходки и одновременно облегчают перемещение машины по уже построенным участкам тоннеля.
Телескопический хвостовой щит с адаптивной конструкцией способен работать с тюбингами различных размеров, что позволяет изменять диаметр тоннельной обделки в зонах, подверженных горным ударам или значительным деформациям пород. Для защиты оборудования во время взрывных работ инженеры предусмотрели специальный противовзрывной экран, снижающий воздействие ударной волны на чувствительные внутренние узлы машины. Кроме того, BBM получила систему из двух независимых ленточных конвейеров: один предназначен для удаления разработанной породы, второй — для транспортировки строительных материалов, что повышает эффективность логистики непосредственно в процессе проходки.
Первым объектом, где BBM пройдет эксплуатационные испытания, станет гидроаккумулирующая электростанция. В ходе демонстрационного проекта инженеры будут собирать данные о работе комплекса в реальных условиях, чтобы продолжить совершенствование его конструкции и эксплуатационных характеристик.
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