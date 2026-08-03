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Спутники показали разрушительные лесные пожары, охватившие Западную Европу

Лесные пожары ежегодно возникают по всей Европе, однако вспыхнувшие в июле 2026 года в Испании и Франции стали одними из самых масштабных и разрушительных, с которыми обе страны столкнулись за последние десятилетия.

Спутники показали разрушительные лесные пожары, охватившие Испанию / © NASA Earth Observatory

Наиболее серьезная ситуация сложилась в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, а также в испанских провинциях Авила и Мадрид, где огонь вынудил эвакуироваться сотни тысяч людей и уничтожил сотни жилых домов.

По данным властей Испании, пожар в провинции Авила, выжегший около 50 тысяч гектаров, стал крупнейшим за всю историю наблюдений. Он превзошел рекордный пожар 2025 года, охвативший районы Лароуко, Кирога и Оэнсия. Спутники NASA впервые зафиксировали очаги возгорания в районе муниципалитета Бургогондо 22–23 июля. Уже к 24 июля пожар объединился с другими очагами в соседних провинциях, а общая площадь выгоревшей территории достигла 77 тысяч гектаров.

Снимок, полученный спутником Landsat 9 в конце июля 2026 года, демонстрирует выжженные ландшафты вокруг Бургогондо. На изображении в условных цветах неповрежденная растительность показана светло-зеленым, а выгоревшие территории — коричневым. Особенно сильно пострадали два водохранилища, расположенные в центре снимка. По сообщениям СМИ, огонь уничтожил жилые дома, рестораны, кемпинги, пристани для яхт и другую инфраструктуру, расположенную вдоль их берегов.

Не менее тяжелая ситуация сложилась и на юго-западе Франции, к западу от Бордо. Один из крупнейших пожаров десятилетия уничтожил здесь свыше 42 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий, вызвал масштабную эвакуацию населения и практически опустошил деревню Ле-Порж. По данным Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), к концу июля общая площадь пожаров во Франции превысила 90 тысяч гектаров, что стало самым высоким показателем за многие десятилетия.

Как показал анализ исследователей проекта The State of Wildfires Project, предпосылки для столь масштабных пожаров сформировались за несколько месяцев до их начала. Необычно влажная зима способствовала бурному росту травянистой и кустарниковой растительности, а также лесного подлеска. Затем последовала серия экстремально жарких волн и продолжительная засуха, которые полностью высушили растительный покров, превратив его в идеальное топливо для огня. Последним фактором стали сильные ветры, местами достигавшие 65 километров в час, которые стремительно разносили пламя и ускоряли распространение пожаров.