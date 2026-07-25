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Карта: в каких странах пожизненное лишение свободы запрещено или ограничено
Пожизненное лишение свободы — один из самых суровых видов уголовных наказаний. В случае вынесения такого приговора человек лишается свободы до конца жизни. На инфографике показано, какие страны применяют такую меру.
В большинстве стран мира уголовные кодексы предусматривают пожизненное заключение. В некоторых странах, где также есть смертная казнь, пожизненное лишение свободы может стать более мягкой альтернативой. В других же странах это самая суровая мера наказания.
На карте и в некоторых источниках Монголия указана как страна, где нет пожизненного заключения. Однако уголовный кодекс страны предусматривает эту меру за особо тяжкие преступления. Этой мерой с 2017 года заменили смертную казнь.
Таким образом, Макао (административный район Китая) — единственная азиатская юрисдикция, где нет пожизненного заключения. Смертная казнь там также не применяется. Максимальное наказание в Макао — 30 лет.
Среди европейских стран пожизненное лишение свободы не применяют в Андорре, Боснии и Герцеговине, Ватикане, Исландии, Норвегии, Португалии, Хорватии и Черногории. Например, в Исландии максимальное наказание составляет 20 лет заключения, в Португалии — 25 лет, а в Хорватии — 40 лет.
В Африке к пожизненному заключению не приговаривают в Анголе, Кабо-Верде, Мозамбике и Республике Конго. Также там нет и смертной казни.
В странах Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна пожизненное наказание не применяют в Гватемале, Гондурасе, Доминиканской Республике, Коста-Рике, Никарагуа и Панаме. Стоит отметить, что в Панаме вместо пожизненного заключения могут лишить свободы на 50 лет. В 2026 году пожизненную меру ввели в Сальвадоре. Отдельная ситуация сложилась в Мексике. Федеральный закон эту меру не предусматривает, однако она сохранилась в некоторых штатах.
Пожизненное заключение также не используется в качестве меры наказания в Боливии, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Парагвае, Уругвае и Эквадоре. Однако в Колумбии максимальный срок лишения свободы — 60 лет, а в Эквадоре — 110 лет в исключительных случаях.
В некоторых странах суды могут отправить на пожизненный срок не все группы населения. Например, в России такую меру нельзя назначить женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет. Схожая ситуация сложилась и в Казахстане, но там избежать такого наказания смогут мужчины в возрасте от 63 лет.
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