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Андрей Привалов
Андрей Привалов
24 июля, 07:31
Рейтинг: +83
Посты: 254

Китай передал первый в мире автовоз на 10 800 автомобилей с солнечной электростанцией мощностью 200 киловатт

Китай передал Южной Корее первый в мире автовоз класса 10 000+ автомобилей, оснащенный встроенной солнечной электростанцией. 

Сообщество
# Китай
# технологии
# транспорт
# флот
Первый в мире автовоз на 10 800 автомобилей с солнечной электростанцией мощностью 200 киловатт / © People's Daily
Первый в мире автовоз на 10 800 автомобилей с солнечной электростанцией мощностью 200 киловатт / © People’s Daily

Судно, построенное компанией Guangzhou Shipyard International (GSI), способно перевозить до 10 800 автомобилей и сочетает использование солнечной энергии с двухтопливной силовой установкой, работающей на сжиженном природном газе (СПГ) и традиционном судовом топливе. Такое решение позволяет повысить топливную эффективность и снизить выбросы парниковых газов.

Новый автомобилевоз стал уже четвертым судном подобного класса, построенным китайскими верфями, однако именно он первым получил полноценную фотоэлектрическую систему генерации электроэнергии.

Установленная на борту солнечная электростанция обладает пиковой мощностью 200 киловатт и при 5,5–7 часах солнечного освещения способна вырабатывать около 1 000 киловатт часов электроэнергии в сутки. Полученная энергия используется для питания судовых систем, снижая расход топлива и повышая общую энергоэффективность судна.

Помимо солнечных панелей, автовоз оснащен современной двухтопливной силовой установкой, работающей как на традиционном судовом топливе, так и на СПГ. Судно также оборудовано валогенератором и полностью соответствует экологическим требованиям IMO Tier III, установленным Международной морской организацией. Такая комбинация технологий делает его самым энергоэффективным судном в своей серии.

Проект судна был разработан совместно Guangzhou Shipyard International и Шанхайским научно-исследовательским институтом проектирования торговых судов. Автовоз получил классификацию сразу двух международных обществ — норвежского Det Norske Veritas (DNV) и южнокорейского Korean Register (KR), что позволяет ему работать на любых международных линиях.

Длина судна составляет 230 метров, ширина — 40 метров, осадка — 10,5 метра. Максимальная скорость достигает примерно 35 километров в час. Емкости для хранения СПГ рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать полный дальний рейс без необходимости дозаправки.

Автовоз располагает 14 грузовыми палубами, из которых девять являются стационарными, а пять имеют регулируемую высоту. Такая компоновка позволяет перевозить широкий спектр техники: легковые автомобили, микроавтобусы, тяжелые грузовики, автопоезда с контейнерами и другую крупногабаритную колесную технику.

Кроме того, судно сертифицировано для транспортировки отдельных категорий опасных грузов, упакованных в соответствии с требованиями Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (IMDG Code), что значительно расширяет его коммерческие возможности.

Передача нового автовоза стала очередным подтверждением усиливающихся позиций Китая на мировом рынке коммерческого судостроения. После начала эксплуатации компанией Hyundai Glovis судно будет обслуживать крупнейшие автомобильные маршруты между производственными центрами Азии и основными рынками Северной Америки и Европы. Использование солнечной энергии в сочетании с двигателями на СПГ отражает общую тенденцию мировой судоходной отрасли к сокращению выбросов углекислого газа без ущерба для грузоподъемности и эффективности морских перевозок.

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