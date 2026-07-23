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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
24 июля, 00:22
Рейтинг: +267
Посты: 963

Биохакер Брайан Джонсон заявил, что создал своего «клона-младенца» для выращивания органов

Биохакер Брайан Джонсон известен своими экспериментами по продлению молодости. Летом 2026 года у него диагностировали аутоиммунное заболевание, а недавно он заявил, что создал «новорожденную копию» самого себя в чашке Петри.

Сообщество
# биохакер
# биохакинг
# омоложение
# стволовые клетки
# трансплантация органов
Брайан Джонсон / © Katriece Ray / Kernel / Flickr / Wikipedia 
Брайан Джонсон / © Katriece Ray / Kernel / Flickr / Wikipedia 

Джонсон надеется, что в будущем сможет использовать свой «клон» для выращивания органов. При этом ученые говорят, что такие технологии еще не скоро получится применять в повседневной клинической практике. Однако биохакер настроен оптимистично.

«Этот клон поможет мне самому стать собственным донором крови, тестировать методы лечения, выращивать органы для трансплантации, разрабатывать новые виды терапии и вводить себе молодые клетки», — написал Джонсон в соцсети X. 

Он пока не подкрепил свои слова результатами исследований или заключениями независимых экспертов. 

Утверждения Джонсона звучат эффектно, но, вероятно, речь все-таки идет не о настоящем клоне человека, а об индуцированных плюрипотентных стволовых клетках (это обычные взрослые клетки, которые «перепрограммировали» в лаборатории в стволовые. Метод позволяет избежать использования эмбрионов). 

Как рассказал биохакер, у него взяли образец крови, из которого выделили клетки. С помощью «коктейля Яманаки» (набора транскрипционных факторов Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc) их «перепрограммировали» в состояние «эмбриона». 

Джонсон надеется, что его эксперимент — это первый шаг к восстановлению организма «орган за органом». Он считает, что метод поможет ему в будущем восстановить зрение и слух, а также ткани внутренних органов и кожи. Потенциально риск отторжения после трансплантации может снизить то, что клетки получены из организма самого пациента.

После того, как у Джонсона диагностировали аутоиммунный гастрит, он захотел попробовать обратить болезнь вспять с помощью регенеративной медицины. Современные методы лечения могут лишь контролировать течение заболевания, но не излечить его полностью. При этом со временем аутоиммунный гастрит может привести к анемии, дефициту питательных веществ и повышенному риску некоторых видов рака желудка. 

Ученые уже исследуют возможность применения плюрипотентных стволовых клеток для лечения различных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона. Однако прежде, чем этот метод, возможно, начнут применять в реальной практике, пройдут годы исследований, клинических испытаний и одобрения регуляторов.

Это не первый эксперимент Джонсона. Чтобы сохранить молодость, он окружил себя командой из десятков врачей, пробовал разные диеты, пересадил себе в лицо жировую ткань молодого донора и даже переливал кровь 17-летнего сына. 

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