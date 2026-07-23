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Беспрецедентные темпы: как Китай обгоняет весь мир в атомном строительстве

Сегодня строительство многих западных АЭС (Vogtle 3 и 4, Flamanville 3 и Hinkley Point C) столкнулось с серьезными задержками, многократным ростом стоимости и оказалось гораздо сложнее в реализации, чем предполагалось изначально. Можно подумать, что если ведущие ядерные державы испытывают такие трудности при создании новых АЭС, значит проблема носит глобальный характер. Но это далеко не так.

Фуцинская атомная электростанция / © China National Nuclear Corporation

В 2024 году мировая выработка электроэнергии на атомных электростанциях достигла рекордного уровня. По предварительным оценкам, в 2025 и 2026 годах этот показатель продолжил расти. Свой вклад внесли сразу несколько стран. Япония постепенно возвращает в строй реакторы, остановленные после аварии на АЭС «Фукусима», Индия и Южная Корея активно строят новые энергоблоки. Однако главным двигателем мирового атомного ренессанса стал именно Китай.

Сегодня Китай занимает второе место в мире по количеству действующих ядерных реакторов, уступая лишь США, которые пока сохраняют заметное преимущество. Но если посмотреть на количество строящихся энергоблоков, картина меняется кардинально.

По состоянию на конец июня 2026 года в Китае одновременно возводятся 39 атомных реакторов — почти половина всех строящихся реакторов на планете. Для сравнения в России на разных этапах реализации находится 18 атомных энергоблоков. После завершения этих проектов Китай официально выйдет на первое место в мире, поскольку в США в настоящее время не строится ни одного нового реактора.

Установка гигантского стального купола на реактор / © China National Nuclear Corporation

Почему Китай так активно строит АЭС?

Причин несколько. Прежде всего Китай является крупнейшим потребителем электроэнергии в мире, причем с большим отрывом от остальных стран. И спрос продолжает стремительно расти.

Помимо огромного промышленного сектора, стране необходимо обеспечивать энергией быстро растущие центры обработки данных, миллионы электромобилей, крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог и множество других инфраструктурных проектов.

Атомная энергетика позволяет получать огромные объемы электроэнергии без выбросов углекислого газа и независимо от погодных условий, в отличие от солнечных и ветровых электростанций.

Почему Китаю удается строить так быстро?

Секрет заключается сразу в нескольких факторах. Во-первых, политическая система Китая позволяет принимать масштабные инфраструктурные решения практически без общественного сопротивления. Это касается не только атомной энергетики. По аналогичной схеме в стране строятся железные дороги, автомагистрали, гидроэлектростанции и другие крупные объекты.

Правительство разрабатывает пятилетние планы развития, объявляет проект национальным приоритетом — и затем последовательно реализует его.

В западных странах ситуация часто складывается иначе: может смениться правительство, измениться общественное мнение или появиться новые политические требования, способные затормозить строительство.

Во-вторых, особую роль сыграла разработка собственного реактора поколения III Hualong One. Именно в реакторе происходит управляемая цепная реакция деления атомных ядер, выделяющая тепло, которое затем используется для выработки электроэнергии. Еще несколько лет назад Китай был вынужден либо покупать зарубежные реакторы, либо использовать менее совершенные собственные разработки. Сегодня же Hualong One считается полностью сопоставимым с лучшими западными аналогами.

По данным китайских разработчиков, один такой реактор способен ежегодно производить почти 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии — этого достаточно для обеспечения примерно миллиона жителей развитой страны.

Несмотря на относительно недавнее появление технологии, сегодня более 40 реакторов Hualong One уже работают либо находятся на разных стадиях строительства. Это позволило Китаю практически отказаться от импорта ключевых компонентов и максимально стандартизировать производство.

Большинство конструктивных решений теперь повторяются практически без изменений от одного проекта к другому. Именно поэтому многие новые китайские атомные станции выглядят почти одинаково, хотя могут находиться на расстоянии тысяч километров друг от друга.

Первой АЭС с реактором Hualong One стала Фуцинская атомная электростанция. Строительство пятого энергоблока началось в 2015 году с заливки первого бетона. Спустя два года на защитную оболочку реактора установили гигантский стальной купол диаметром почти 47 метров и массой более 300 тонн, собранный из 153 готовых секций. Этот купол защищает реактор и предотвращает возможный выход радиоактивных веществ даже в случае крайне маловероятной аварии.

В 2020 году реактор загрузили ядерным топливом и подключили к электросети, а уже в январе 2021 года он начал коммерческую эксплуатацию. От начала строительства до запуска прошло около пяти с половиной лет. Для сравнения, строительство нового реактора на американской АЭС Vogtle заняло более десяти лет, несмотря на то что этот проект уже дважды реализовывался ранее.

Еще одним показательным проектом является АЭС Чжанчжоу. После завершения строительства здесь будут работать шесть реакторов Hualong One. Два энергоблока уже введены в эксплуатацию, два находятся в стадии строительства, еще два запланированы. После завершения проекта станция будет ежегодно вырабатывать около 60 миллиардов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии.

Высокие темпы строительства вовсе не означают снижения качества. Китайские атомные станции проектируются в соответствии с требованиями МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), которое регулярно оценивает национальную систему ядерной безопасности. Это особенно важно, поскольку Китай уже начал экспортировать свои реакторные технологии. Пока единственным зарубежным заказчиком Hualong One остается Пакистан, однако интерес к китайским реакторам проявляют и другие страны, включая Аргентину.

Активно развивается и направление малых модульных реакторов (SMR). Такие установки компактнее традиционных АЭС, собираются заводским способом и значительно быстрее вводятся в эксплуатацию. И здесь Китай вновь оказался среди лидеров.

В 2026 году ожидается запуск Linglong One, который китайские власти называют первым в мире полностью коммерческим наземным малым модульным реактором.

Китай также входит в число мировых лидеров в области управляемого термоядерного синтеза. В таких установках энергия выделяется не при делении тяжелых ядер, а при слиянии атомов водорода в сверхгорячей плазме, удерживаемой мощным магнитным полем внутри установки типа токамак. Недавно китайские исследователи установили мировой рекорд, сумев поддерживать стабильную высокотемпературную плазму 1337 секунд — почти 22 минуты.

Хотя эта установка пока предназначена исключительно для научных исследований, ее результаты рассматриваются как важный шаг на пути к созданию опытного термоядерного реактора и последующей коммерциализации технологии.