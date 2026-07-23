Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Великобритания представила первый автономный боевой беспилотник для совместных операций с истребителями Typhoon
Компания BAE Systems показала Brontanax — первый британский автономный боевой беспилотный летательный аппарат класса «верный ведомый», предназначенный для выполнения боевых задач совместно с истребителями Eurofighter Typhoon. Новинка стала важным этапом в реализации программы создания беспилотных боевых самолетов, способных действовать бок о бок с пилотируемой авиацией.
Brontanax впервые показали на международном авиасалоне Farnborough International Airshow. Аппарат разработан для расширения боевых возможностей ВВС за счет взаимодействия с пилотируемыми самолетами. Он сможет выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и наносить высокоточные удары, снижая нагрузку и риски для пилотов, а также обеспечивая увеличение боевого потенциала при значительно меньших затратах.
Brontanax был разработан в инженерном центре BAE Systems в Уортоне (графство Ланкашир), где над проектом трудились более 500 специалистов. В программе также приняли участие свыше 75 британских аэрокосмических компаний и малых предприятий, что делает ее одним из крупнейших национальных проектов в области военной авиации.
По размерам беспилотник сопоставим с учебно-тренировочным самолетом BAE Hawk. Его ключевой особенностью стала архитектура открытого типа, позволяющая быстро интегрировать новые датчики, полезную нагрузку и бортовые системы по мере появления новых угроз и развития технологий.
Управлять аппаратом сможет как пилот истребителя Typhoon, так и отдельный командир миссии, что позволит пилотируемым и беспилотным платформам действовать как единая скоординированная боевая система.
Наземные испытания Brontanax начнутся на предприятии в Уортоне, после чего последуют летные испытания в воздушном пространстве Великобритании. Первый полет опытного образца ожидается уже в следующем году. Если программа будет реализовываться по графику, беспилотник может поступить на вооружение Королевских ВВС до конца нынешнего десятилетия.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Коллектив российских ученых из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ впервые детально описал синоптическую изменчивость плюма реки Печоры, который формируется в юго-восточной части Баренцева моря, называемой Печорским морем. Исследование показало, что эта опресненная водная масса способна резко разрастаться до площади 55 тысяч квадратных километров (более 60 процентов всего Печорского моря) не только во время весеннего половодья, когда речной сток максимален, но и в любой месяц лета, при условии что на нее воздействует ветер подходящего направления и скорости. Более того, ученые зафиксировали два редких, но регулярных явления: «линзы» пресной воды, отсоединившиеся от основного плюма, которые дрейфуют на сотни километров к Новой Земле, и частые затоки печорских вод в Карское море через пролив Карские Ворота.
Новое исследование показало, что вспышку оспы, унесшую в 1789 году жизни свыше 200 тысяч представителей коренного населения Австралии, скорее всего, спровоцировал флакон с оспенными струпьями, прибывший на континент с британской флотилией.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Сентября, 2021
Китайская «волшебная палочка» из тория
2 Февраля, 2026
Ядерные технологии: не только электростанции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии