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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
23 июля, 07:12
Рейтинг: +1221
Посты: 2780

Великобритания представила первый автономный боевой беспилотник для совместных операций с истребителями Typhoon

Компания BAE Systems показала Brontanax — первый британский автономный боевой беспилотный летательный аппарат класса «верный ведомый», предназначенный для выполнения боевых задач совместно с истребителями Eurofighter Typhoon. Новинка стала важным этапом в реализации программы создания беспилотных боевых самолетов, способных действовать бок о бок с пилотируемой авиацией.

Сообщество
# BAE Systems
# авиация
# беспилотники
# Великобритания
# оружие
Первый британский автономный боевой беспилотник Brontanax / © BAE Systems
Первый британский автономный боевой беспилотник Brontanax / © BAE Systems

Brontanax впервые показали на международном авиасалоне Farnborough International Airshow. Аппарат разработан для расширения боевых возможностей ВВС за счет взаимодействия с пилотируемыми самолетами. Он сможет выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и наносить высокоточные удары, снижая нагрузку и риски для пилотов, а также обеспечивая увеличение боевого потенциала при значительно меньших затратах.

Brontanax был разработан в инженерном центре BAE Systems в Уортоне (графство Ланкашир), где над проектом трудились более 500 специалистов. В программе также приняли участие свыше 75 британских аэрокосмических компаний и малых предприятий, что делает ее одним из крупнейших национальных проектов в области военной авиации.

По размерам беспилотник сопоставим с учебно-тренировочным самолетом BAE Hawk. Его ключевой особенностью стала архитектура открытого типа, позволяющая быстро интегрировать новые датчики, полезную нагрузку и бортовые системы по мере появления новых угроз и развития технологий.

Управлять аппаратом сможет как пилот истребителя Typhoon, так и отдельный командир миссии, что позволит пилотируемым и беспилотным платформам действовать как единая скоординированная боевая система.

Наземные испытания Brontanax начнутся на предприятии в Уортоне, после чего последуют летные испытания в воздушном пространстве Великобритании. Первый полет опытного образца ожидается уже в следующем году. Если программа будет реализовываться по графику, беспилотник может поступить на вооружение Королевских ВВС до конца нынешнего десятилетия.

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