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Саудовская Аравия возобновила реализацию гигантского небоскреба-куба Mukaab

Саудовская Аравия вновь активизировала один из самых амбициозных строительных проектов страны — гигантский небоскреб-куб Mukaab («Мукааб») в северной части Эр-Рияда. Компания New Murabba, являющаяся дочерней структурой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), готовится объявить новый этап тендеров на строительство объекта.

Рендер небоскреба-куба Mukaab / © NEOM

Согласно информации, представленной Construction Week Saudi, запросы на коммерческие предложения будут направлены подрядчикам в ближайшее время, а выбор генеральных исполнителей ожидается в 2027 году.

На новом этапе предстоит определить подрядчиков для строительства: основных башенных конструкций; стилобатной части комплекса; подземных помещений; кровли и общественных пространств вокруг здания.

Подготовительные работы уже завершены: выполнены масштабные земляные работы и устройство свайного основания. Теперь проект переходит к возведению несущих конструкций.

Рендер небоскреба-куба Mukaab / © NEOM

Возобновление закупочных процедур произошло спустя несколько месяцев после публикаций в СМИ, которые сообщали, что Государственный инвестиционный фонд временно приостановил реализацию проекта для повторной оценки его финансовой модели и экономической целесообразности.

Проект Mukaab был представлен в 2023 году как центральный элемент нового городского района New Murabba. По оценке консалтинговой компании Knight Frank, стоимость всего проекта составляет примерно 50 миллиардов долларов (почти четыре триллиона рублей). Сам небоскреб будет иметь форму идеального куба высотой, шириной и длиной примерно 400 метров.

Общая площадь внутренних помещений достигнет около двух миллионов квадратных метров — этого достаточно, чтобы разместить внутри примерно 20 небоскребов Empire State Building. Внутри комплекса предусмотрены: жилые апартаменты; гостиницы; торговые площади; культурные объекты; развлекательные пространства.

Возвращение Mukaab к стадии активных закупок отражает общую тенденцию развития столицы Саудовской Аравии. Пока ряд масштабных проектов в других регионах страны сталкивается с пересмотром графиков или реструктуризацией, крупнейшие проекты Эр-Рияда продолжают продвигаться вперед.