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Хвосты, лапы и взгляды: объявлены финалисты конкурса фотографий домашних питомцев 2026

Организаторы International Pet Photography Awards объявили финалистов конкурса 2026 года. Фотографы со всего мира представили свои лучшие работы, посвященные домашним животным.

Финалист в номинации «Съемка на смартфон» / © He Huapei

В этом году на конкурс поступило 4 220 заявок из 48 стран. Работы были распределены по 12 номинациям, включая четыре новые категории: «Портфолио на заказ», «Художественное мастерство в камере», «Съемка на смартфон» и «Студийная фотография». Также сохранились уже ставшие традиционными категории: «В движении», «Портрет собаки», «Творчество», «Документальная фотография», «Портрет лошади», «Портрет кошки», «Открытый портрет» и «Люди и питомцы».

Финалист в номинации «В движении» / © Shandess Griffin

Финалистами в каждой номинации стали пять участников, набравших наибольшее суммарное количество баллов по своим трем лучшим работам в рамках одной категории. На звание «Международный фотограф домашних животных года» претендуют пять авторов с самым высоким совокупным результатом по пяти лучшим снимкам независимо от категории.

Финалист в номинации «Портрет лошади» / © Roberta Holden

Работы оценивало международное жюри, в состав которого вошли признанные фотографы-анималисты и эксперты в области фотографии животных. В 2026 году конкурс судили 27 специалистов из Австралии, Великобритании, США, Австрии, Новой Зеландии, Швеции, Германии и Нидерландов.

Финалист в номинации «В движении» / © Linda Glomb

Победители во всех номинациях, а также обладатель главного титула «Международный фотограф домашних животных года», будут объявлены во время онлайн-церемонии награждения, которая состоится 1 августа 2026 года.

Финалист в номинации «В движении» / © Laetitia Delval

Финалист в номинации «Открытый портрет» / © Jennifer Chassagnol

Финалист в номинации «Люди и питомцы» / © Jaana Vuola

Финалист в номинации «Люди и питомцы» / © Cris Skinner

Финалист в номинации «Портрет кошки» / © Betty Brodie

Финалист в номинации «Открытый портрет» / © Adam Claus