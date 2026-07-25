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Самые богатые купцы древнего мира

Пурпурная тога римского сенатора начиналась с вязкой слизи, которую соскребали с морских улиток у берегов Тира. Кто-то добывал этих моллюсков. Кто-то перевозил драгоценную краску. И кто-то сказочно разбогател благодаря этому. До 500 года н. э. крупнейшие состояния древнего мира далеко не всегда принадлежали царям и императорам. Их владельцами были торговцы.

Колоннада в римских руинах Пальмиры, Сирия / © Wikimedia Commons

Финикийские магнаты Тира

Тир разбогател благодаря одному-единственному красителю. Знаменитый тирский пурпур получали из морских улиток мурексов. Процесс был медленным, тяжелым и требовал тысяч раковин для приготовления даже небольшой партии красителя. Именно в этом и заключалась его ценность. Краска стоила баснословно дорого, поэтому позволить себе одежду такого цвета могли лишь цари, жрецы и высшая знать. Купцы Тира превратили обычного морского моллюска в главный символ роскоши древнего мира.

Но одним пурпуром дело не ограничивалось. В течение I тысячелетия до н. э. финикийские корабли перевозили по всему Средиземноморью древесину, металлические изделия, стекло и слоновую кость. Сам город располагался на острове, благодаря чему его было трудно взять штурмом и сравнительно легко оборонять. Торговые маршруты тирских купцов связывали Левант с Кипром, Египтом, Сицилией, Сардинией и побережьем Пиренейского полуострова. Высокое качество тканей и изделий из металла обеспечивало им товары, которым практически не было равных.

Управление такой торговой сетью требовало развитого документооборота. Финикийские купцы вели счета, переписывались с партнерами, а распространенный ими по Средиземноморью алфавит вырос именно из потребностей торговли. Не завоевания, а коммерция сделала финикийскую письменность достоянием огромного мира.

Влияние Тира пережило сам город. Финикийские колонисты основали Карфаген в Северной Африке, и со временем это поселение превратилось в самостоятельную средиземноморскую сверхдержаву. Через тирскую гавань столетиями проходили потоки серебра, олова и древесины — именно поэтому Александр Македонский счел необходимым взять город в осаду. За города сражаются лишь тогда, когда они действительно того стоят.

Аль-Хазне в Петре, Иордания / © Wikimedia Commons

Набатейские «короли ладана» из Петры

Набатеи разбогатели благодаря пустыне, которую никто другой не мог пересечь. Их столица Петра, расположенная среди скал на территории современной южной Иордании, контролировала караванные пути, связывавшие Южную Аравию со Средиземноморьем. Для чужеземцев пустыня была непреодолимой преградой, для набатеев — собственной платной дорогой. Они знали расположение каждого скрытого источника и каждого колодца. Благодаря этим знаниям их караваны благополучно проходили там, где конкуренты погибали от жажды.

Их главным товаром были благовония. Ладан и мирра добывались в Южной Аравии и на Африканском Роге, а храмы и погребальные церемонии по всему Средиземноморью требовали их в огромных количествах. Благовония были легкими, чрезвычайно ценными и неизменно пользовались спросом. Один верблюд мог перевозить груз смолы стоимостью целое состояние, а набатеи владели и верблюдами, и источниками воды.

Главным их преимуществом была безупречная логистика. Каравану требовались места для водопоя, вооруженная охрана, склады, система пошлин и надежные торговые связи в далеких городах. Все это обеспечивала Петра. Товары прибывали сюда, облагались налогами, складировались и отправлялись дальше — в Газу, Александрию и Дамаск. Город представлял собой идеально отлаженный механизм по превращению движения товаров в прибыль.

Следы этого богатства до сих пор высечены в скалах. Аль-Хазне — знаменитый фасад гробницы, который туристы называют Сокровищницей, — был построен на доходы от торговли. В его архитектуре переплелись греческие, римские и ближневосточные мотивы, отражающие культурное разнообразие городов, с которыми была связана Петра. Торговля благовониями сделала пустынное царство настолько богатым, что оно могло вести переговоры с крупнейшими империями на равных.

Караванные магнаты Пальмиры

Пальмира разбогатела на границе двух враждующих миров. Этот оазис в Сирийской пустыне находился между Римской державой и восточными иранскими государствами — сначала Парфией, а затем державой Сасанидов. Пока великие державы столетиями воевали друг с другом, пальмирские купцы продолжали перевозить товары через линию фронта, связывая римские рынки с Евфратом, Персидским заливом и еще более далекими землями. Именно караванная торговля уже в I веке н. э. превратила небольшой оазис в процветающий город.

Организация каравана была сложнейшим предприятием. Она требовала руководителей, финансистов, охраны, вьючных животных, переводчиков и представителей в городах, удаленных на сотни километров. Через руки пальмирцев проходили шелк, жемчуг, драгоценные камни и благовония. Их торговые связи доходили до порта Харакс-Спасину на берегу Персидского залива, где сухопутные маршруты встречались с кораблями, прибывавшими из Индии.

Главной особенностью пальмирцев была способность вести дела даже в условиях постоянной войны. Пока Рим и Парфия сражались друг с другом, товары все равно должны были пересекать границу. Купцы создавали широкие сети контактов, овладевали языками соседей и обеспечивали вооруженное сопровождение своих караванов. За это их чествовал весь город. Надписи, дошедшие до наших дней, прославляют руководителей караванов поименно, рассматривая успешную торговую экспедицию как гражданский подвиг.

Полученные богатства воплотились в камне. Великолепные колоннады, башенные усыпальницы и грандиозный храм Бэла были построены на торговые доходы. К III веку н. э. Пальмира стала настолько богатой и влиятельной, что ее правители Оденат и Зенобия решились бросить вызов самому Риму. На несколько лет караванный город превратился в столицу независимой империи, прежде чем был покорен римскими легионами.

Согдийская живопись, изображающая согдийских купцов / © Wikimedia Commons

Согдийские посредники Великого шелкового пути

Согдийцы не создали собственной империи. Они построили нечто куда более долговечное — сеть торговых колоний, протянувшуюся через всю Азию. Эти ираноязычные купцы происходили из района Самарканда, на территории современных Узбекистана и Таджикистана. Их родина находилась на пересечении путей, соединявших Китай, Индию, Иран и Рим. Уже к началу IV века н. э. они активно торговали в глубине Китая, а еще через столетие фактически контролировали караванную торговлю всей Центральной Азии.

Их главным преимуществом была сама торговая сеть. Согдийцы селились вдали от родины, вступали в браки с местным населением, выдавали займы и создавали партнерства, охватывавшие огромные расстояния. Они перевозили шелк, мускус, стеклянные изделия и лошадей. Вместе с товарами распространялись и идеи. Буддизм, зороастризм и манихейство распространялись по тем же дорогам, что и шелк с серебром, следуя за купцами.

Об их жизни известно благодаря счастливой случайности. Возле Дуньхуана были обнаружены письма, написанные на бумаге в начале IV века н. э. согдийскими торговцами и их родственниками, жившими в западном Китае. В них упоминаются реальные города — Лоян, Дуньхуан, Цзюцюань и другие. Эти документы позволяют историкам увидеть повседневную жизнь торговых семей, поддерживавших связь на огромных расстояниях. Одно из писем представляет собой гневное послание женщины, оставшейся без мужа в чужой стране.

Именно согдийцы сделали Великий шелковый путь по-настоящему работоспособным. Лишь немногие проходили весь маршрут целиком. Обычно товары передавались от одного регионального рынка к другому через сеть надежных посредников, а согдийские общины обеспечивали непрерывность этих связей. Их прибыли способствовали процветанию Самарканда, а согдийский язык стал международным языком торговли.

Мозаика с изображением римского судна, нагруженного товарами / © Wikimedia Commons

Римские судовладельцы Остии

Некоторые римские состояния строились на предметах роскоши. Эти же выросли на хлебе. Навикулярии — владельцы торговых судов — перевозили массовые грузы по всей империи, прежде всего зерно. В период своего расцвета население Рима достигало примерно миллиона человек — такого размера западные города вновь достигнут лишь в XIX веке. Столь огромный мегаполис не мог прокормить себя самостоятельно. Он существовал благодаря поставкам зерна из Египта, Северной Африки и Сицилии.

Все эти грузы прибывали в Остийский и Портусский порты, расположенные в устье Тибра. Здесь суда разгружались, обеспечивая продовольствием столицу империи. Окрестные сельскохозяйственные земли были не способны прокормить Рим, поэтому гавань являлась не просто удобством, а вопросом выживания.

Навикулярии играли жизненно важную роль, поскольку успех их частного бизнеса определял судьбу государства. Морские штормы уничтожали корабли и огромные капиталы, а все риски ложились на владельцев судов. Поэтому римские власти предоставили им особые привилегии: налоговые льготы, юридическую защиту и различные стимулы при условии бесперебойных поставок зерна в столицу. Это было еще не страхование в современном понимании, но государство уже фактически разделяло с предпринимателями их коммерческие риски.

О значении этих торговцев напоминает площадь Пьяццале делле Корпорациони в Остии. Ее окружают мозаики с названиями торговых объединений, изображениями кораблей, дельфинов и маяка Портуса. Эти каменные полы прославляют людей, благодаря которым ежедневно питался миллионный город. Без их флота, контрактов и организации рухнули бы и государственная система бесплатной раздачи зерна, и сам образ могущественного Рима.

Магнаты римской торговли в Индийском океане

После завоевания Египта в 30 году до н. э. Рим получил выход к морским путям, ведущим в Индию. Купцы, работавшие из Александрии, Береники и Миос-Гормоса, теперь могли плавать к берегам Аравии, Восточной Африки и Индии. Главным секретом были муссоны. Мореплаватели точно рассчитывали время отплытия, используя сезонные ветры, а руководство I века н. э., известное как «Перипл Эритрейского моря», подробно описывало порты, маршруты и перевозимые товары.

Главной целью был Музирис — знаменитый центр торговли перцем на Малабарском побережье Индии. Корабли возвращались с грузами перца, жемчуга, слоновой кости, алмазов, сапфиров и черепахового панциря. Именно перец являлся основой всей торговли. Для римлян он одновременно служил приправой, лекарством и символом высокого положения. В отличие от зерна, он никого не кормил — он удовлетворял стремление к роскоши, а именно на этом рождается самая высокая прибыль.

О масштабах сделок свидетельствует один уникальный документ. Так называемый Папирус из Музириса — торговый контракт II века н. э. — описывает груз, доставленный кораблем «Гермаполлон». По расчетам исследователей, стоимость одной такой партии составляла около девяти миллионов сестерциев. Для сравнения: римский легионер за год службы получал лишь несколько сотен сестерциев. Именно поэтому финансисты были готовы рисковать целыми состояниями, отправляя суда через океан: одно успешное плавание могло обеспечить благополучие семьи на всю жизнь.

Эта торговля изменила экономику сразу двух миров. Римское золото и серебро текли на Восток, а в обратном направлении шли перец и драгоценные камни. Таможенные сборы приносили огромные доходы императорской казне. Из империи утекало столько драгоценных металлов, что Плиний Старший открыто жаловался на расточительность сограждан, тратящих богатства на восточную роскошь. Личные вкусы превратились в государственную проблему. Задолго до появления самого термина «глобализация» эти торговцы уже связали Рим с единой афроевразийской экономикой.

Железные магнаты царства Шу

Не каждое огромное состояние рождалось на море. В ранний период Китайской империи одна семья настолько разбогатела на производстве железа, что это вызвало тревогу у самого императора. Историк Сыма Цянь посвятил целую главу своих «Исторических записок» самым успешным предпринимателям — купцам, горнопромышленникам и владельцам металлургических предприятий. Особое место в ней занимает семья Чжо, разбогатевшая на железных рудниках области Шу — современной провинции Сычуань.

Их путь к богатству начался с изгнания. Семью переселили далеко от родных мест в царстве Чжао. Пока остальные переселенцы пытались освоить сельское хозяйство, Чжо обратили внимание на богатые месторождения руды возле Линцюна. Там, где другие видели лишь далекие горы, они увидели источник будущего богатства. Построив металлургические предприятия, семья практически монополизировала производство товара, необходимого крестьянам, строителям и армии.

Они контролировали весь производственный цикл — добычу руды, выплавку металла, изготовление инструментов и их продажу. Такая вертикальная интеграция приносила доходы, недостижимые для обычных землевладельцев. Железные плуги открывали новые пахотные земли, а железное оружие вооружало государство. По словам Сыма Цяня, семья Чжо распоряжалась столь многочисленной рабочей силой, что могла жить почти как царский двор.

Однако столь огромное частное богатство постепенно превратилось в политическую проблему. Владельцы соляных и железных предприятий стали настолько могущественными, что начали соперничать с государственными чиновниками. Император У-ди решил, что подобная ситуация угрожает безопасности государства, и примерно с 119 года до н. э. ввел государственную монополию на производство соли и железа. Несколько десятилетий спустя ученые развернули знаменитую дискуссию, вошедшую в историю под названием «Споры о соли и железе», обсуждая, должны ли рудники принадлежать государству или частным предпринимателям. Семья Чжо оказалась настолько влиятельной, что заставила целую империю определить пределы допустимого богатства частного человека.

Архитекторы древней торговли

Каждая из этих торговых элит разбогатела по-своему. Тир продавал красители. Петра — аромат. Пальмира — безопасный проход через воюющие территории. Согдийцы торговали своими связями и посредничеством, римские судовладельцы — надежностью поставок, купцы Индийского океана — человеческой страстью к роскоши, а семья Чжо — металлом, который кормил и вооружал империю. Разные эпохи, разные континенты, разные товары.

Но всех их объединяло одно — исключительная организация торговли. Каждая из этих групп решила одну и ту же сложнейшую задачу: как доставить ценный товар через огромные расстояния, опасные территории и враждебные границы, не потеряв ни груз, ни прибыль. Именно это искусство породило храмы, гавани, усыпальницы и целые города. Оно влияло на государственную политику — от римской системы зерновых поставок до китайской монополии на железо. Задолго до появления банков и корпораций эти торговцы уже создали механизмы, которые связывали экономики удаленных регионов в единую систему. Руины древних городов, торговые договоры и найденные документы — лучшие свидетельства их успеха.