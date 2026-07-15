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Олег Гончар
Олег Гончар
15 июля, 08:13
Рейтинг: +870
Посты: 2519

Семь самых длинных железнодорожных мостов в мире

Самые длинные железнодорожные мосты мира — это выдающиеся инженерные сооружения, протянувшиеся на десятки и даже сотни километров через поймы рек, болота, сельскохозяйственные угодья и густонаселенные районы.

Сообщество
# железная дорога
# Китай
# рекорды
# технологии
# транспорт
Даньян-Куньшаньский большой мост (Китай) / © Getty Images
Даньян-Куньшаньский большой мост (Китай) / © Getty Images

Обычно железнодорожные мосты поражают своей высотой или сложностью конструкции. Однако некоторые вошли в историю благодаря совершенно другому достижению — невероятной протяженности. Многие из них представляют собой не классические переправы через реки, а гигантские виадуки, обеспечивающие высокоскоростным поездам ровный и непрерывный путь.

Ниже представлены самые длинные действующие железнодорожные мосты мира, ранжированные по общей длине сооружения на основе официальных инженерных данных и железнодорожных реестров.

1. Даньян-Куньшаньский большой мост (Китай) — 164,8 километра.

Даньян-Куньшаньский мост, входящий в состав высокоскоростной магистрали Пекин—Шанхай, является самым длинным железнодорожным мостом в истории человечества, а также самым длинным мостом любого типа.

Открытый в 2011 году, он протянулся на 164,8 километра через поймы рек, сеть каналов, рисовые поля и озеро Янчэн на востоке Китая.

Сооружение состоит из тысяч сборных железобетонных секций, установленных примерно на двух тысячах опор. Такая конструкция позволяет поездам двигаться со скоростью до 350 километров в час, обеспечивая плавность хода, одновременно снижая воздействие на окружающую среду и риск затоплений.

2. Виадук Чжанхуа—Гаосюн (Тайвань) — 157,3 километра.

Второе место занимает виадук Чжанхуа—Гаосюн, являющийся частью тайваньской сети высокоскоростных железных дорог. Его длина составляет 157,3 километра. Сооружение специально проектировалось с учетом высокой сейсмической активности острова и частых тайфунов.

Непрерывная эстакадная конструкция уменьшает количество пересечений с автомобильными дорогами и позволяет поездам поддерживать высокую скорость движения. Кроме того, мост оснащен современными системами сейсмозащиты, способными компенсировать смещения грунта во время землетрясений.

3. Виадук Кита-Яита (Япония) — 114,4 километра.

Самый длинный железнодорожный мост Японии проходит по линии скоростных поездов Синкансэн Тохоку через равнину Канто. Его протяженность достигает 114,4 километра.

Как и большинство сооружений сети «Синкансэн», виадук рассчитан на максимально плавное движение поездов. Непрерывная эстакада позволяет сократить количество поворотов, железнодорожных переездов и проблем, связанных с просадкой грунта.

Конструкция также отличается высокой сейсмостойкостью, что особенно важно для одной из самых сейсмически активных стран.

4. Тяньцзиньский большой мост (Китай) — 113,7 километра.

Еще один рекордсмен расположен на линии Пекин—Шанхай.

Тяньцзиньский большой мост длиной 113,7 километра, завершенный в 2010 году, проходит между городами Ланфан и Цинсянь, пересекает сельскохозяйственные районы и городские территории. Основная часть сооружения состоит из типовых сборных железобетонных пролетов, что позволило значительно ускорить строительство и снизить эксплуатационные расходы.

5. Большой мост Цандэ (Китай) — 105,9 километра.

Большой мост Цандэ, расположенный в провинции Хэбэй, также является частью высокоскоростной магистрали Пекин—Шанхай.

Открытый в 2011 году виадук протянулся на 105,9 километра, пересекает многочисленные реки, оросительные каналы, автомобильные трассы и железнодорожные линии.

Поезда движутся по нему со скоростью до 350 километров в час, а поднятая над землей трасса помогает уменьшить объем отчуждения земель и защищает движение от последствий наводнений.

6. Большой мост Вэйнань через реку Вэйхэ (Китай) — 79,7 километра.

Этот мост был построен для высокоскоростной железной дороги Чжэнчжоу—Сиань. Его длина составляет 79,7 километра. До ввода в эксплуатацию более длинных китайских виадуков он считался самым длинным мостом в мире.

Сооружение пересекает реку Вэйхэ, множество ее притоков, автомобильные дороги и сельскохозяйственные угодья. Непрерывная конструкция обеспечивает устойчивую трассу для скоростных поездов и снижает затраты на обслуживание.

7. Пекинский большой мост (Китай) — 48,2 километра.

Замыкает список Пекинский большой мост — еще один важный участок высокоскоростной линии Пекин—Шанхай. Его длина составляет 48,2 километра. Несмотря на то что он значительно короче лидеров рейтинга, мост остается одним из крупнейших железнодорожных сооружений в мире.

Его построили для того, чтобы обеспечить быстрое движение поездов через расширяющуюся столичную агломерацию, свести к минимуму пересечения с автомобильными дорогами, городской инфраструктурой и существующими железнодорожными линиями.

Рейтинг наглядно демонстрирует масштаб развития китайской сети высокоскоростных железных дорог. Шесть из семи самых длинных железнодорожных мостов мира расположены именно в Китае. Большинство из них являются частью магистрали Пекин—Шанхай, где протяженные эстакады позволяют поездам двигаться со скоростью до 350 километров в час, преодолевая огромные расстояния без снижения скорости и с минимальным воздействием на окружающую среду.

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