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В Дубае сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси
Объединенные Арабские Эмираты сделали важный шаг в развитии городской воздушной мобильности, сертифицировав первый в мире специализированный коммерческий вертипорт, предназначенный для эксплуатации электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).
Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) совместно с компанией Skyports Infrastructure объявили, что вертипорт VDX официально получил разрешение на проведение коммерческих операций с аэротакси нового поколения. Это стало ключевой вехой на пути к запуску сети воздушного такси в Дубае.
В рамках процедуры сертификации GCAA объект был зарегистрирован под обозначением VDX. Таким образом, он стал первым в мире специально построенным коммерческим вертипортом, получившим официальное одобрение авиационного регулятора для обслуживания eVTOL.
Вертипорт VDX станет главным транспортным узлом создаваемой сети воздушного такси Дубая. Помимо него, сейчас строятся еще три аналогичных объекта. Развитием всей инфраструктуры занимается компания Skyports Infrastructure в сотрудничестве с Управлением дорог и транспорта Дубая (RTA).
Вертипорт VDX оснащен двумя специализированными площадками для взлета и посадки eVTOL, системой сверхбыстрой зарядки электрических воздушных судов, а также современной пассажирской инфраструктурой с высокой пропускной способностью.
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Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
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