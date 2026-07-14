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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
14 июля, 08:36
Рейтинг: +1215
Посты: 2766

В Дубае сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси

Объединенные Арабские Эмираты сделали важный шаг в развитии городской воздушной мобильности, сертифицировав первый в мире специализированный коммерческий вертипорт, предназначенный для эксплуатации электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Сообщество
# eVTOL
# авиация
# ОАЭ
# технологии
Первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси / © Skyports 
Первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси / © Skyports 

Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) совместно с компанией Skyports Infrastructure объявили, что вертипорт VDX официально получил разрешение на проведение коммерческих операций с аэротакси нового поколения. Это стало ключевой вехой на пути к запуску сети воздушного такси в Дубае.

В рамках процедуры сертификации GCAA объект был зарегистрирован под обозначением VDX. Таким образом, он стал первым в мире специально построенным коммерческим вертипортом, получившим официальное одобрение авиационного регулятора для обслуживания eVTOL.

Вертипорт VDX станет главным транспортным узлом создаваемой сети воздушного такси Дубая. Помимо него, сейчас строятся еще три аналогичных объекта. Развитием всей инфраструктуры занимается компания Skyports Infrastructure в сотрудничестве с Управлением дорог и транспорта Дубая (RTA).

Вертипорт VDX оснащен двумя специализированными площадками для взлета и посадки eVTOL, системой сверхбыстрой зарядки электрических воздушных судов, а также современной пассажирской инфраструктурой с высокой пропускной способностью.

Четырехэтажный комплекс занимает площадь около 3 100 квадратных метров и после начала коммерческой эксплуатации сможет обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год.

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