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Военное присутствие США в странах Европы, где есть ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки размещают свои войска и тактическое ядерное оружие на территории стран Европы с середины XX века. На инфографике показано примерное военное присутствие США в Европе на сегодняшний день, а также места хранения американского тактического ядерного оружия.

Американские войска и ядерное оружие в Европе / © worldview

По данным Европейского командования Вооруженных сил США, в апреле 2026 года численность американских войск в Европе составляла примерно 80 тысяч человек. Этот показатель колеблется в пределах от 76 до 105 тысяч военнослужащих. По решению Конгресса США, численность американских войск не может сокращаться ниже 76 тысяч человек на срок более сорока пяти дней без консультаций с НАТО.

В общей сложности в Европе находятся более 40 американских военных баз. Большая часть баз расположена в Центральной и Западной Европе, в первую очередь в Германии, Италии, Польше и Великобритании.

Германия остается крупнейшим американским военным центром в Европе. Численность американских военных в стране варьируется от 35 тысяч до 38 тысяч человек. В Италию дислоцировали более 12 тысяч военнослужащих, в Великобританию — более 10 тысяч.

В Польшу в ближайшие три месяца США планируют направить дополнительные военные силы. После ротации численность американских войск превысит 10 тысяч человек.

Американское ядерное оружие размещено в Европе в пяти странах, на шести базах: на базах Авиано и Геди-Торре в Италии, на базе Кляйне Брогель в Бельгии, на базе Бюхель в Германии, на базе Волкель в Нидерландах, а также на базе Инджирлик в Турции. В общей сложности на них размещено около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12.