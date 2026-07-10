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SpaceX раскрыла планы по созданию 100-тысячной спутниковой группировки Starlink
Компания Илона Маска подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развертывание орбитальной группировки нового поколения Gen3, которая может включать до 100 000 спутников на низкой околоземной орбите.
По словам астронома и специалиста по отслеживанию спутников Джонатана Макдауэлла, первым сообщившего об этом 9 июля в социальной сети X, речь, вероятно, идет о следующем поколении спутниковой системы широкополосного доступа в интернет Starlink. Если проект будет реализован, орбитальная группировка SpaceX вырастет до беспрецедентных масштабов. В настоящее время компания эксплуатирует почти 10 800 спутников Starlink на низкой околоземной орбите и уже получила разрешение FCC на запуск еще примерно 4 000 аппаратов.
Новые спутники Gen3 будут значительно крупнее своих предшественников. Согласно заявке, которую изучил Макдауэлл, масса каждого аппарата составит от 2 000 до 2 500 килограммов, а площадь развернутых солнечных батарей достигнет 300–400 квадратных метров. Для сравнения, нынешняя модификация Starlink V2 Mini, которую SpaceX регулярно выводит на орбиту, весит около 800 килограммов, а площадь ее солнечных панелей составляет примерно 116 квадратных метров.
Сегодня спутники V2 Mini запускаются с помощью ракеты Falcon 9, которая обычно выводит на орбиту по 29 аппаратов за один полет. Однако спутники Gen3 настолько велики, что, вероятнее всего, будут запускаться уже на Starship, который SpaceX разрабатывает для будущих миссий к Луне, Марсу и других масштабных космических проектов.
Впрочем, даже Starlink Gen3 — не самый амбициозный проект компании. SpaceX также намерена создать гигантскую орбитальную систему Starmind, состоящую примерно из одного миллиона спутников, предназначенных для поддержки искусственного интеллекта.
«Развертывание группировки из миллиона спутников, работающих как орбитальные центры обработки данных, станет первым шагом на пути к цивилизации II типа по шкале Кардашева — цивилизации, способной использовать всю энергию Солнца. Такая система позволит уже сегодня обеспечить миллиарды людей приложениями на базе искусственного интеллекта и одновременно приблизит человечество к многопланетному будущему», — заявил Илон Маск.
SpaceX — не единственная компания, делающая ставку на масштабные спутниковые группировки. Крупные орбитальные сети на низкой околоземной орбите уже создают или планируют развернуть в ближайшие годы и другие игроки отрасли, включая Amazon и Blue Origin.
В то же время стремительный рост числа спутников вызывает все больше споров. Многие ученые, астрономы и общественные организации предупреждают, что чрезмерная загруженность околоземного пространства может осложнить астрономические наблюдения, негативно повлиять на дикую природу и атмосферу Земли, повысить риск столкновений на орбите, а также лишить человечество возможности любоваться естественным ночным небом.
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