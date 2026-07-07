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Активные пользователи чат-ботов чаще верят мифам о вакцинации
Некоторые взрослые американцы регулярно советуются с чат-ботами по вопросам здоровья. Как показал опрос, именно они чаще верят в мифы о вакцинации.
Опрос провела исследовательская организация KFF среди репрезентативной выборки из 2480 взрослых жителей США. Как показали результаты опроса, активное использование ИИ-инструментов и чат-ботов связано с большей распространенностью ложных убеждений о вакцинации. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст, раса, уровень образования и политические взгляды.
Так, 35% активных ИИ-пользователей (обращаются за медицинской информацией не реже одного раза в неделю) считают «определенно верным» и «вероятно верным» утверждение, что вакцина против кори, паротита (свинки) и краснухи связана с развитием аутизма у детей. Среди тех, кто не обращается к искусственному интеллекту за медицинской информацией, такого мнения придерживаются 20%, а среди тех, кто обращается лишь время от времени, — 29%.
Кроме того, 29% активных ИИ-пользователей считают, что мРНК-вакцины способны изменять ДНК человека, хотя это не соответствует действительности. Среди тех, кто никогда не советуется с искусственным интеллектом по медицинским вопросам, такого мнения придерживаются 20%.
Кроме того, 22% активных ИИ-пользователей считают, что вакцина против кори опаснее самого вируса кори. Среди тех, кто не советуется с искусственным интеллектом, этот показатель составляет 15%.
Авторы опроса не уточнили, какими именно ИИ-моделями пользовались респонденты при поиске медицинской информации.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Одной из главных анатомических особенностей эволюции рода Homo считается резкое увеличение объема черепной коробки за последние примерно два миллиона лет. За это время она в среднем увеличилась в три раза. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение традиционную гипотезу, согласно которой этот процесс был результатом естественного отбора. По их мнению, он мог оказаться случайностью.
В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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