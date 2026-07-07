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Активные пользователи чат-ботов чаще верят мифам о вакцинации

Некоторые взрослые американцы регулярно советуются с чат-ботами по вопросам здоровья. Как показал опрос, именно они чаще верят в мифы о вакцинации.

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Опрос провела исследовательская организация KFF среди репрезентативной выборки из 2480 взрослых жителей США. Как показали результаты опроса, активное использование ИИ-инструментов и чат-ботов связано с большей распространенностью ложных убеждений о вакцинации. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст, раса, уровень образования и политические взгляды.

Так, 35% активных ИИ-пользователей (обращаются за медицинской информацией не реже одного раза в неделю) считают «определенно верным» и «вероятно верным» утверждение, что вакцина против кори, паротита (свинки) и краснухи связана с развитием аутизма у детей. Среди тех, кто не обращается к искусственному интеллекту за медицинской информацией, такого мнения придерживаются 20%, а среди тех, кто обращается лишь время от времени, — 29%.

Кроме того, 29% активных ИИ-пользователей считают, что мРНК-вакцины способны изменять ДНК человека, хотя это не соответствует действительности. Среди тех, кто никогда не советуется с искусственным интеллектом по медицинским вопросам, такого мнения придерживаются 20%.

Кроме того, 22% активных ИИ-пользователей считают, что вакцина против кори опаснее самого вируса кори. Среди тех, кто не советуется с искусственным интеллектом, этот показатель составляет 15%.

Авторы опроса не уточнили, какими именно ИИ-моделями пользовались респонденты при поиске медицинской информации.