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«Отец интернета» Винт Серф уходит на пенсию

Винтона Серфа — одного из разработчиков протоколов TCP/IP — часто называют «отцом интернета». На следующей неделе он покинет должность вице-президента Google и «главного проповедника интернета».

Винт Серф / © Veni Markovski, Wikipedia

О предстоящем уходе Серфа на пенсию рассказал один из разработчиков архитектуры процессоров RISC, ученый Дейв Паттерсон во время онлайн-дискуссии на конференции Open Frontier, организованной Институтом Лауде.

«Винт работает в Google уже более 20 лет. Через неделю он выходит на пенсию. Думаю, стоит поаплодировать его весьма неплохой карьере», — сказал Паттерсон.

В Google также подтвердили, что Серф вскоре покинет свою должность в компании.

Винтону Серфу 83 года. Серф и его коллега Роберт Кан считаются создателями сетевых протоколов, ставших основой современного интернета. Должность вице-президента Google Серф занимал с 2005 года.