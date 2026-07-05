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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 июля, 21:12
Рейтинг: +252
Посты: 915

«Отец интернета» Винт Серф уходит на пенсию

Винтона Серфа — одного из разработчиков протоколов TCP/IP — часто называют «отцом интернета». На следующей неделе он покинет должность вице-президента Google и «главного проповедника интернета».

Сообщество
# Google
# интернет
# учёные
Винт Серф / © Veni Markovski, Wikipedia 
Винт Серф / © Veni Markovski, Wikipedia 

О предстоящем уходе Серфа на пенсию рассказал один из разработчиков архитектуры процессоров RISC, ученый Дейв Паттерсон во время онлайн-дискуссии на конференции Open Frontier, организованной Институтом Лауде. 

«Винт работает в Google уже более 20 лет. Через неделю он выходит на пенсию. Думаю, стоит поаплодировать его весьма неплохой карьере», — сказал Паттерсон.

В Google также подтвердили, что Серф вскоре покинет свою должность в компании.

Винтону Серфу 83 года. Серф и его коллега Роберт Кан считаются создателями сетевых протоколов, ставших основой современного интернета. Должность вице-президента Google Серф занимал с 2005 года.

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