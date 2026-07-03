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Топ-10 стран с минимальным годовым количеством осадков

Пока мир переживает беспрецедентные волны жары и стремительный рост температур, проблема дефицита пресной воды становится одной из самых острых глобальных угроз. В регионах с аридным и полуаридным климатом крайне скудные осадки приводят к острой нехватке влаги в атмосфере, что формирует исключительно засушливые условия.

Топ-10 стран с минимальным годовым количеством осадков / © World Visualized

По данным климатической службы Copernicus Европейского союза, многие страны испытывают серьезные трудности, связанные с нехваткой осадков. Выше представлен список государств с самым низким среднегодовым количеством осадков.

Египет возглавляет рейтинг самых засушливых стран мира. Среднегодовое количество осадков здесь составляет всего около 18 миллиметров. Подавляющая часть территории страны покрыта пустынями, а главной жизненно важной водной артерией остается река Нил. Египет сталкивается с серьезными проблемами управления и распределения водных ресурсов Нила, особенно на фоне строительства плотин в верховьях реки.

В Ливии, расположенной на севере Африки, среднегодовое количество осадков достигает лишь 56 миллиметров. Засушливый климат и крайне ограниченные запасы пресной воды усугубляются политической нестабильностью и затяжными конфликтами. Водоснабжение страны во многом обеспечивается благодаря проекту «Великая рукотворная река», который транспортирует воду из глубоких подземных водоносных горизонтов пустыни в прибрежные города.

Среднегодовое количество осадков в Саудовской Аравии составляет примерно 59 миллиметров. Большая часть территории страны представляет собой пустыню, поэтому обеспечение населения и сельского хозяйства водой остается одной из ключевых задач государства. Важнейшую роль в водной стратегии страны играют опреснение морской воды и повторное использование очищенных сточных вод для орошения.

В Катаре ежегодно выпадает в среднем около 74 миллиметров осадков. Для страны характерны пустынный ландшафт и экстремально высокие температуры. Чтобы справиться с нехваткой воды, Катар активно развивает современные технологии опреснения морской воды и внедряет строгие меры по её рациональному использованию.

В Объединенных Арабских Эмиратах среднегодовое количество осадков составляет примерно 78 миллиметров. Быстрая урбанизация и рост численности населения значительно усилили проблему дефицита водных ресурсов. Страна в значительной степени зависит от опреснения морской воды, а также инвестирует в технологии искусственного стимулирования осадков («засева облаков»), чтобы увеличить количество дождей.

В десятку самых засушливых стран также входят Бахрейн, Алжир, Мавритания, Иордания и Кувейт,