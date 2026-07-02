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NASA выделило 590 миллионов долларов на четыре миссии в рамках создания постоянной базы на Луне
NASA выбрало компании Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines для реализации четырех миссий программы Moon Base, призванной обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне.
Агентство выделило почти 600 миллионов долларов на новые коммерческие лунные экспедиции, ускоряя реализацию проекта по созданию постоянной лунной базы. Три американские компании должны будут к концу 2028 года доставить на поверхность Луны четыре роботизированные научные миссии. Эти контракты расширяют коммерческую стратегию NASA по освоению Луны и становятся еще одним шагом к созданию инфраструктуры, которая в будущем позволит поддерживать работу астронавтов, проведение научных исследований и подготовку экспедиций на Марс.
Контракты заключены в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Компания Astrobotic получила два заказа общей стоимостью 297,9 миллиона долларов, Firefly Aerospace — один контракт на 144,2 миллиона долларов, а Intuitive Machines — еще один на сумму 148,3 миллиона долларов.
NASA намерено использовать модернизированные версии уже существующих посадочных аппаратов всех трех компаний, чтобы увеличить частоту миссий и повысить их надежность. В агентстве подчеркнули, что опыт предыдущих полетов будет учтен при разработке новых аппаратов, тогда как коммерческие подрядчики будут играть все более значимую роль в исследовании Луны.
Исполняющий обязанности руководителя программы грузовых посадочных аппаратов проекта Moon Base Райан Стивен отметил, что увеличение частоты запусков позволит агентству быстрее совершенствовать свои технологии и методы работы. По его словам, каждая новая посадка станет важным этапом проверки будущей лунной инфраструктуры, позволяя инженерам анализировать полученный опыт и повышать эффективность последующих миссий.
На сегодняшний день NASA уже запланировало 17 коммерческих миссий по доставке полезной нагрузки на поверхность Луны с участием нескольких подрядчиков. Это обеспечит агентству постоянный поток данных для испытания новых технологий и проведения научных исследований.
Каждая из четырех новых миссий доставит на Луну три научных прибора NASA, предназначенных для поддержки будущих пилотируемых экспедиций.
Первый из них — Stereo Camera for Lunar Plume Surface Studies — представляет собой стереоскопическую камеру, которая будет получать трехмерные изображения высокого разрешения, фиксируя, как реактивная струя посадочного двигателя воздействует на лунную пыль. Полученные данные помогут инженерам усовершенствовать модели посадки, особенно в условиях, когда на ограниченной территории будут одновременно работать несколько крупных космических аппаратов.
Второй прибор — Laser Retroreflector Array — станет постоянным навигационным ориентиром на поверхности Луны. Это компактное устройство не требует технического обслуживания и отражает лазерные импульсы, посылаемые космическими аппаратами с орбиты, позволяя будущим экспедициям значительно точнее определять своё местоположение.
Третий инструмент — Linear Energy Transfer Spectrometer — предназначен для измерения уровня радиации в различных районах посадки. В NASA рассчитывают, что эти данные помогут повысить безопасность астронавтов и станут основой для проектирования длительных пилотируемых экспедиций.
Заместитель руководителя Директората научных миссий NASA по программам исследования Джоэл Кернс отметил, что использование одинаковых приборов на нескольких посадочных аппаратах позволит получить гораздо более полную картину условий на Луне. Он сравнил такой подход с сетью метеостанций на Земле, где данные, собираемые в разных регионах, постепенно формируют комплексное представление об окружающей среде.
Все эти проекты должны заложить основу как для технической инфраструктуры, так и для накопления практического опыта, необходимого для долговременного присутствия США на Луне, прежде чем человечество сможет приступить к пилотируемым экспедициям на Марс.
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