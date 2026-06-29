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Силуэт «Тяньгун» на фоне Луны: астрофотограф поймал идеальный момент
Астрофотограф Эфраин Моралес (Efrain Morales) запечатлел редкий момент, когда китайская орбитальная станция «Тяньгун» стремительно пересекла диск Луны.
Эффектные кадры были получены 29 мая, за ночь до майской «Голубой Луны». Во время кратковременного лунного транзита силуэт станции прошел над знаменитым кратером Тихо, создав по-настоящему впечатляющее зрелище.
Моралес использовал сильный телескоп и астрономическую камеру, благодаря чему удалось отчетливо различить контуры больших солнечных батарей и герметичных модулей станции.
«Поймать такое событие — настоящий вызов, ведь весь транзит длится меньше секунды», — рассказал Моралес.
На видеозаписи создается впечатление, будто «Тяньгун» стремительно пикирует прямо к кратеру Тихо — одному из самых известных ударных кратеров Луны. Его диаметр составляет около 85 километров, а яркие лучи выброшенного при ударе материала хорошо заметны в южной части лунного диска в дни, близкие к полнолунию.
На кадрах также можно различить темные базальтовые равнины Моря Облаков слева и Моря Нектара в правой верхней части изображения. Эти обширные области образовались миллиарды лет назад, когда древние лавовые потоки заполнили гигантские ударные бассейны и, остыв, превратились в темные равнины.
Что представляет собой станция «Тяньгун»?
Название «Тяньгун» переводится с китайского как «Небесный дворец». Орбитальный комплекс состоит из базового модуля «Тяньхэ» и двух научных лабораторных модулей — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Станция обращается вокруг Земли на высоте от 340 до 450 километров.
В настоящее время на борту работает экипаж миссии «Шэньчжоу-23», в состав которого входят командир Чжу Янчжу, пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Лай Каин. Космонавты прибыли на станцию 24 мая, стартовав на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») высотой 62 метра.
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