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Hayabusa2 подлетит к астероиду на рекордно малое расстояние в начале июля
Космический аппарат Японии Hayabusa2, созданный для доставки образцов астероидного вещества, готовится к одному из самых близких пролетов мимо околоземного астероида в начале июля в рамках расширенной миссии.
Зонд Hayabusa2 запустили в декабре 2014 года и спустя четыре года вышел на орбиту астероида Рюгу. В 2020 году он доставил на Землю собранные образцы, успешно выполнив основную программу миссии. Однако на этом его работа не завершилась — надежный аппарат продолжает выполнять новые научные задачи.
Несмотря на то что в прошлом году зонд ненадолго переходил в безопасный режим, сейчас он полностью функционирует и готовится к пролету мимо астероида Торифуне, который состоится 5 июля.
Во время сближения Hayabusa2 пройдет на расстоянии всего от одного до 10 километров от объекта, изучая астероид диаметром около 450 метров, который будет промчаться мимо со скоростью примерно 5,3 километра в секунду.
Астероид Торифуне, ранее известный как 2001 CC21, получил свое нынешнее имя в честь божества японской мифологии. Он в некоторой степени похож на астероид Итокава, цель первой миссии Hayabusa, однако его точные свойства остаются почти неизвестными, что добавляет неопределенности текущему этапу миссии.
Высокая скорость сближения означает, что у аппарата будет очень ограниченное время для съемки и сбора данных. Однако такая операция важна не только для науки, но и для отработки технологий планетарной защиты.
Маневры Hayabusa2 с использованием сложной навигации позволят протестировать концепт быстрого разведывательного пролета, которая в будущем может применяться для оценки свойств потенциально опасных астероидов. Подобная информация критически важна перед возможным перехватом объекта с помощью кинетического удара — метода, успешно продемонстрированного миссией NASA DART в 2022 году.
Hayabusa2 активно использует фазу дальнего космического полета для научных наблюдений, включая изучение зодиакального света и экзопланет. Пролет мимо Торифуне, вероятно, станет не последним его крупным событием.
В перспективе расширенная миссия Hayabusa2 направлена на посещение малого астероида 1998 KY26 в 2031 году — объекта диаметром всего 11 метров, который может стать самым маленьким астероидом, когда-либо изученным с близкого расстояния. В случае успеха аппарат даже попытается совершить посадку на это крошечное небесное тело.
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