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Инфографика: родина популярных комнатные растений
Практически все популярные комнатные растения изначально были дикими. На инфографике указана родина 14 популярных растений.
Комнатные растения стали важной частью современных квартир и офисов. Большинство из них происходят из тропиков и субтропиков.
Сансевиерия известна также как «щучий хвост», «тещин язык», «змеиная кожа». В 2014 году род сансевиерия исключили из современной ботанической классификации. Теперь все виды отнесены к роду драцена (Dracaena). Естественный ареал обитания «щучьего хвоста» — запад Центральной Африки, преимущественно Нигерия и Демократическая Республика Конго.
Замиокулькас иногда называют «долларовым деревом». Он относится к семейству ароидные (Araceae). В дикой природе он растет в тропической Африке, в том числе в Кении и Танзании.
Алоэ настоящее (алоэ вера) относится к семейству асфоделовые. В природе растет в южной половине Аравийского полуострова и в Северной Африке. Встречается оно и на Канарских островах (Испания).
Хлорофитум — одно из самых неприхотливых комнатных растений. По данным Королевских ботанических садов Кью, относится к семейству спаржевые. Родина хлорофитума — влажные тропики и субтропики Южной Африки.
Стрелиция — эффектное растение, родом из Южной Африки и Зимбабве. Ее отличительная особенность — необычные цветы, похожие на экзотических птиц.
Фикус лировидный относится к семейству тутовые (Moraceae). Его ареал обитания — тропические леса западной Африки. Он получил популярность благодаря необычной форме листьев.
Еще одно декоративно-лиственное растение в подборке — монстера. Ее относят к семейству ароидные (Araceae). В природе растения этого вида произрастают во влажных тропических лесах экваториального пояса Америки.
Спатифиллум — еще один представитель семейства ароидные. В быту его часто называют «женское счастье». Спатифиллум в природе растет во влажных и болотистых лесах, вдоль рек и ручьев. Растения можно встретить в Центральной и Южной Америке. Также три вида встречаются в Восточном полушарии, в том числе на Филиппинах и Новой Гвинее.
Тилландсии — одни из самых необычных комнатных растений. Они относятся к семейству бромелиевых. При этом тилландсии бывают как эпифитные, так и наземные. В природе их можно встретить от южных штатов США на севере до центральных областей Чили и Аргентины на юге.
Маранту иногда называют молитвенным растением. Родом она из тропических лесов Бразилии.
Еще один представитель ароидных — потос. Произрастает в субтропиках и тропиках от Мадагаскара до Западной Океании и Китая.
Фикус каучуконосный также известен как фикус эластичный (эластика). Относится к семейству тутовые. Произрастает на северо-востоке Индии и юге Индонезии.
Аглаонему — представительницу рода ароидных — полюбили за яркие, необычные листья. Ее родина — Юго-Восточная Азия.
Аспидистра также известна как «чугунное растение». Родина этой представительницы семейства спаржевых — горные субтропические леса Южного Китая и Японии.
В подборку попали далеко не все популярные комнатные растения. В нее не вошли в том числе хамедорея, бегония и нолина.
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