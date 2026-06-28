Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: родина популярных комнатные растений

Практически все популярные комнатные растения изначально были дикими. На инфографике указана родина 14 популярных растений.

Инфографика: родина популярных домашних растений / © Mastbubbles / Houseplant Atlas

Комнатные растения стали важной частью современных квартир и офисов. Большинство из них происходят из тропиков и субтропиков.

Сансевиерия известна также как «щучий хвост», «тещин язык», «змеиная кожа». В 2014 году род сансевиерия исключили из современной ботанической классификации. Теперь все виды отнесены к роду драцена (Dracaena). Естественный ареал обитания «щучьего хвоста» — запад Центральной Африки, преимущественно Нигерия и Демократическая Республика Конго.

Драцена трехполосная / © Afanasovich, Wikipedia

Замиокулькас иногда называют «долларовым деревом». Он относится к семейству ароидные (Araceae). В дикой природе он растет в тропической Африке, в том числе в Кении и Танзании.

Замиокулькас замиелистный / © WeFt, Wikipedia

Алоэ настоящее (алоэ вера) относится к семейству асфоделовые. В природе растет в южной половине Аравийского полуострова и в Северной Африке. Встречается оно и на Канарских островах (Испания).

Алоэ вера / © Nikodem Nijaki, Wikipedia

Хлорофитум — одно из самых неприхотливых комнатных растений. По данным Королевских ботанических садов Кью, относится к семейству спаржевые. Родина хлорофитума — влажные тропики и субтропики Южной Африки.

Хлорофитум / © Wildfeuer, Wikipedia

Стрелиция — эффектное растение, родом из Южной Африки и Зимбабве. Ее отличительная особенность — необычные цветы, похожие на экзотических птиц.

Стрелиция королевская / © Jean-Pol GRANDMONT, Wikipedia

Фикус лировидный относится к семейству тутовые (Moraceae). Его ареал обитания — тропические леса западной Африки. Он получил популярность благодаря необычной форме листьев.

Фикус лировидный / © Alex.volma, Wikipedia

Еще одно декоративно-лиственное растение в подборке — монстера. Ее относят к семейству ароидные (Araceae). В природе растения этого вида произрастают во влажных тропических лесах экваториального пояса Америки.

Монстера деликатесная / © Raul654, Longwood Gardens

Спатифиллум — еще один представитель семейства ароидные. В быту его часто называют «женское счастье». Спатифиллум в природе растет во влажных и болотистых лесах, вдоль рек и ручьев. Растения можно встретить в Центральной и Южной Америке. Также три вида встречаются в Восточном полушарии, в том числе на Филиппинах и Новой Гвинее.

Spathiphyllum floribundum / © Raul654, Longwood Gardens

Тилландсии — одни из самых необычных комнатных растений. Они относятся к семейству бромелиевых. При этом тилландсии бывают как эпифитные, так и наземные. В природе их можно встретить от южных штатов США на севере до центральных областей Чили и Аргентины на юге.

Тилландсия пурпурная / © Timm Stolten, Wikipedia

Маранту иногда называют молитвенным растением. Родом она из тропических лесов Бразилии.

Maranta leuconeura var. erythroneura / © Ural-66, Wikipedia

Еще один представитель ароидных — потос. Произрастает в субтропиках и тропиках от Мадагаскара до Западной Океании и Китая.

Pothos longipes / © Peter Woodard, Wikipedia

Фикус каучуконосный также известен как фикус эластичный (эластика). Относится к семейству тутовые. Произрастает на северо-востоке Индии и юге Индонезии.

Ficus elastica / © Alvesgaspar, Wikipedia

Аглаонему — представительницу рода ароидных — полюбили за яркие, необычные листья. Ее родина — Юго-Восточная Азия.

Aglaonema nitidum / © Kurt Stüber, caliban.mpiz-koeln.mpg.de

Аспидистра также известна как «чугунное растение». Родина этой представительницы семейства спаржевых — горные субтропические леса Южного Китая и Японии.

Aspidistra elatior / © Digigalos, Wikipedia

В подборку попали далеко не все популярные комнатные растения. В нее не вошли в том числе хамедорея, бегония и нолина.