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Tesla на автопилоте врезалась в дом в Техасе

В США водитель Tesla Model 3, использовавший «систему помощи при вождении», врезался в жилой дом. В результате аварии погибла женщина.

Tesla на автопилоте врезалась в дом в Техасе / © Terry Allbritton, Harris County Constable Precinct 5

Авария произошла в городе Кэти штата Техас. По данным полиции, автомобиль не удерживался в пределах одной полосы, съехал с дороги и на высокой скорости врезался в жилой дом.

В результате аварии пострадала женщина, находившаяся внутри дома. Ее доставили в местную больницу. От полученных травм она умерла.

За рулем Tesla находился Майкл Батлер. По словам правоохранительных органов, признаков опьянения у него не обнаружили. Он сотрудничал со следствием.

Это не единственный инцидент с участием автомобилей на автопилоте. Аварии привлекли внимание Национального управления безопасностью дорожного движения США. В прошлом году ведомство инициировало расследование, связанное с тем, как Tesla сообщает о таких авариях с участием систем помощи водителю.