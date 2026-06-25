Китай обогнал Россию и США по темпам строительства подводного флота

Сегодня больше государств строят и эксплуатируют подводные лодки, чем когда-либо в современной истории. Однако на фоне этого глобального роста именно Китай сумел занять доминирующее положение, спуская на воду вдвое больше субмарин, чем любая другая страна, и одновременно вводя в строй рекордное число новых проектов.

Китай вышел в мировые лидеры по строительству подводных лодок / © Naval news

Мировое подводное кораблестроение достигло масштабов, невиданных со времен холодной войны 1980-х годов. Но если тогда основными игроками были лишь несколько сверхдержав, то сегодня круг участников значительно шире. По оценкам экспертов, за последние пять лет (с 2021 года по настоящее время) на воду были спущены 77 подводных лодок, построенных примерно в 16 странах. Из них 33 относятся к атомным субмаринам, которые создаются в шести государствах — Китае, России, США, Великобритании, Франции и Индии.

Бразилия и КНДР также ведут строительство атомных подводных лодок, однако их проекты пока не достигли стадии спуска на воду. В то же время Южная Корея и Австралия заявляют о планах по созданию и эксплуатации собственного атомного подводного флота.

Однако одна страна заметно выделяется как по темпам наращивания производства, так и по скорости технологического развития. Речь идет о Китае, который уверенно вышел на первое место в мире по строительству подводных лодок. За последние пять лет китайские верфи спустили на воду 24 субмарины — вдвое больше, чем Россия с ее 12 подводными кораблями, и более чем втрое больше, чем США, построившие за тот же период семь подлодок.

Преимущество Китая заключается не только в количестве построенных кораблей, но и в скорости внедрения новых технологий. За рассматриваемый период китайская промышленность вывела на испытания семь новых проектов подводных лодок.

Одним из направлений, где Китай обладает явным преимуществом, является создание сверхкрупных необитаемых подводных аппаратов класса XXLUUV. Речь идет о беспилотниках, сопоставимых по размерам с полноценными подводными лодками. Пока ни одна другая страна не строит такие аппараты в подобных масштабах.