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Tesla нашла новый рынок: компания выпустит модульные дата-центры для ИИ Megapod

Компания Tesla намерена выйти на рынок модульной инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствует новая заявка на регистрацию товарного знака Megapod.

Модульные дата-центры для ИИ / © Tesla

Согласно документам, речь идет о полноценной автономной вычислительной системе для задач ИИ. Особенно примечательно, что эта инициатива появилась менее чем через год после того, как Tesla отказалась от проекта Dojo — своего единственного собственного суперкомпьютера для обучения нейросетей.

В этом месяце Tesla подала в Патентное ведомство США заявку на регистрацию товарного знака Megapod (номер 99893717). Это так называемая заявка о намерении использовать товарный знак, то есть компания резервирует название для продукта, который пока еще не выпущен на рынок.

Описание будущего продукта оказалось необычайно подробным для подобного рода документов. Под брендом Megapod Tesla планирует предлагать:

модульные аппаратные комплексы для центров обработки данных, предназначенные для вычислений в области искусственного интеллекта;

серверное оборудование;

системы обработки данных для ИИ;

сетевую инфраструктуру;

блоки распределения электропитания;

системы охлаждения.

Кроме того, заявка охватывает автономные вычислительные комплексы для ИИ-нагрузок, поставляемые как единое решение. По сути, речь идет о готовом модуле, объединяющем вычислительные ресурсы, электропитание и охлаждение в одном корпусе. Также предусмотрено программное обеспечение для мониторинга, управления и оптимизации работы таких систем.

Говоря простыми словами, Tesla хочет продавать готовый «строительный блок» для ИИ-дата-центров. Не отдельный чип и не аккумулятор, а полностью укомплектованный модуль с серверами, сетевым оборудованием, энергоснабжением и системой охлаждения — всем тем, на чем работают современные модели искусственного интеллекта.

Однако у этой идеи есть серьезная проблема: рынок модульных вычислительных комплексов для ИИ уже имеет безоговорочного лидера.

Сегодня эталоном в этой сфере считается система NVIDIA GB200 NVL72 от Nvidia. Это стоечный вычислительный комплекс с жидкостным охлаждением, включающий 72 графических процессора Blackwell и 36 процессоров Grace, которые функционируют как единая гигантская вычислительная система. На основе этих решений Nvidia строит кластеры DGX SuperPOD, способные масштабироваться до более чем 9000 графических процессоров. Аналогичные платформы предлагают также Dell Technologies и Supermicro. Именно в эту конкурентную среду придется войти Megapod — рынок, где уже давно доминирует компания, чьи процессоры фактически обеспечивают работу большей части мировой ИИ-инфраструктуры.

Однако у Tesla отсутствует собственный бизнес по продаже вычислительного оборудования.

Крупнейший ИИ-кластер компании — Cortex на заводе Gigafactory Texas — использует около 67 тысяч графических процессоров уровня Nvidia H100. Иными словами, Tesla является одним из крупнейших клиентов Nvidia, а не конкурентом, предлагающим альтернативные вычислительные решения.

Не слишком убедительно выглядит и опыт компании в разработке собственных ИИ-систем. В августе 2025 года Tesla закрыла проект суперкомпьютера Dojo. Тогда генеральный директор компании Илон Маск назвал архитектуру Dojo 2 «эволюционным тупиком» после того, как значительная часть команды покинула проект.

После этого Tesla переключилась на разработку чипов AI5 и AI6. Однако AI5 вышел почти на два года позже первоначального графика, а выпуск AI6 также задерживается примерно на полгода из-за проблем с освоением 2-нм техпроцесса у Samsung Electronics. В результате массовое производство может начаться лишь ближе к концу 2027 года.

Если Tesla и обладает реальным бизнесом в сфере ИИ-дата-центров, то это не вычисления, а энергетическая инфраструктура.

Продукты компании — системы накопления энергии Megapack и новое решение Megablock — уже активно используются в дата-центрах искусственного интеллекта в качестве буферных энергетических мощностей. Показательно, что компания xAI, также принадлежащая Илону Маску, закупила Megapack примерно на один миллиард долларов для обеспечения энергией своих вычислительных кластеров. Именно этот энергетический опыт выглядит наиболее логичным основанием для проекта Megapod. Если новый продукт будет представлять собой комплекс, объединяющий силовую электронику Tesla, системы терморегулирования и инфраструктурную оболочку для вычислительного оборудования, то он окажется близок к тому бизнесу, в котором компания действительно обладает серьезной экспертизой.

Иными словами, наиболее реалистичный сценарий для Megapod — не конкуренция с Nvidia в производстве вычислительных систем, а создание инфраструктуры вокруг этих систем: электропитания, охлаждения и готовых модульных площадок для размещения ИИ-оборудования.