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Vertical Aerospace впервые поднял в воздух новый пилотируемый eVTOL

Новый полноразмерный прототип электрического летательного аппарата британской компании Vertical Aerospace, способный взлетать как вертолет и лететь как обычный самолет, недавно выполнил первый пилотируемый полет.

Новый полноразмерный прототип электрического летательного аппарата британской компании Vertical Aerospace выполнил первый пилотируемый полет / © Vertical Aerospace

Летчик-испытатель Пол Стоун поднял в воздух новейший полноразмерный прототип компании с аэродрома испытательного центра Vertical Aerospace в Великобритании. Теперь в распоряжении компании находятся уже два таких аппарата, что фактически удваивает ее возможности по проведению летных испытаний.

Полет состоялся после того, как Управление гражданской авиации Великобритании выдало машине разрешение на полеты — официальный документ, который оформляется только после масштабной программы наземных испытаний.

Оба аппарата являются полноразмерными прототипами Valo — флагманского проекта Vertical Aerospace в классе eVTOL (электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки) — и теперь проходят испытания параллельно. Первый прототип уже выполнил все основные этапы программы: полет исключительно за счет тяги роторов (как вертолет), полет с подъемной силой крыла (как обычный самолет), а также полный переход между этими режимами в обоих направлениях. Сейчас он продолжает летать, собирая дополнительные данные. Новый прототип начинает цикл испытаний с самого начала и последовательно проходит те же стадии.

После завершения испытаний в полностью электрической конфигурации компания планирует переоборудовать этот аппарат в летающую лабораторию для гибридно-электрической версии. Такой вариант рассматривается для задач, требующих большей дальности и грузоподъемности — прежде всего в оборонной сфере, логистике и коммерческих перевозках на увеличенные расстояния.

Кроме того, этот прототип станет последним перед проведением Critical Design Review (CDR) — ключевого этапа программы, на котором окончательно утверждается базовая конструкция для сертификации. После прохождения этой процедуры Vertical Aerospace приступит к сборке первых предсерийных аппаратов.

Компания занимается разработкой eVTOL с 2016 года, однако программа испытаний Valo достигла важного рубежа в сентябре 2024 года, когда прототип впервые выполнил пилотируемое зависание в привязной конфигурации.

К февралю 2025 года аппарат уже демонстрировал различные маневры вертикального полета, а в мае выполнил первый полет в самолетном режиме, используя подъемную силу крыла. Кульминацией этого этапа стал перелет 16 июля между аэропортом Котсуолд и авиабазой RAF Fairford в графстве Глостершир: машина преодолела 27 километров, развивая скорость до 185 километров в час. В ноябре 2025 года команда приступила к отработке переходов между двумя режимами полета, приближаясь к тому, что в компании называют «полным переходом».

Решающим моментом для Vertical Aerospace стало 14 апреля 2026 года. В этот день главный пилот компании Саймон Дэвис выполнил, по утверждению разработчиков, первый полностью пилотируемый двусторонний переход под контролем гражданских авиационных регуляторов: аппарат в одном непрерывном полете перешел из вертолетного режима в самолетный и затем вернулся обратно.

Valo оснащен восемью электрическими роторами. Четыре задних ротора закреплены неподвижно и складываются во время крейсерского полета, а четыре передних способны поворачиваться на 90 градусов, постепенно меняя функцию подъемных винтов на маршевую тягу по мере того, как крыло начинает создавать достаточную подъемную силу примерно на скорости примерно 150 километров в час.

Согласно опубликованным спецификациям Vertical Aerospace, Valo рассчитан на перевозку пилота и четырех пассажиров со скоростью до 240 километров в час на расстояние до 160 километров.