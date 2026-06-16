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В Европе запустили строительство мегаканала — крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе за десятилетия
Франция обладает крупнейшей сетью судоходных водных путей в Европе — около 8500 километров. Но проблема заключалась в том, что эта сеть была недостаточно хорошо связана с североевропейскими транспортными коридорами.
Главным связующим маршрутом долгое время оставался канал Норд (Canal du Nord), соединяющий север Франции с бассейном Сены. Его строительство заняло более полувека. Причина задержек была более чем серьезной — две мировые войны, причем значительная часть боевых действий проходила именно в этом регионе. Однако к моменту завершения строительства в 1965 году канал уже начал быстро устаревать.
Решением стал новый проект — канал Сена — Северная Европа (Seine-Nord Europe Canal). Это уже не просто модернизация старого маршрута, а совершенно новая транспортная система.
Основные характеристики проекта:
- длина — 107 километров;
- ширина — 54 метра;
- пропускная способность судов более чем в семь раз выше, чем у Canal du Nord;
- стоимость — 7,3 миллиарда евро.
Половину финансирования обеспечивает Европейский союз. Остальные средства поступают от французского правительства и региональных властей.
Новый канал станет ключевым элементом проекта Seine-Escaut, связывающего французские водные пути с транспортной системой Бельгии и далее со всей Северной Европой. Он позволит создать полноценную сеть крупных судоходных маршрутов между Францией, Бельгией, Нидерландами и Германией. Таким образом канал станет частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T — огромной системы дорог, железных дорог, портов и водных путей, объединяющей государства ЕС. После ввода в эксплуатацию суда грузоподъемностью до 4500 тонн смогут перевозить товары значительно дешевле и экологичнее, чем автомобильный транспорт.
Канал оснастят сложной системой шлюзов. На новом канале их будет семь. Два из них станут самыми глубокими в истории Европы: перепад высот более 25 метров; ширина — 12,5 метра, а длина — 197 метров.
Особенность конструкции заключается в том, что даже при таких размерах время наполнения или опорожнения шлюза не должно превышать 15 минут. Для экономии воды рядом будут построены каскадные резервуары, позволяющие многократно использовать одну и ту же воду. Дополнительный резервуар объемом 14 миллионов кубометров обеспечит стабильную работу системы даже в засушливые периоды.
Масштаб проекта не ограничивается самим каналом. На его маршруте потребуется построить 62 автомобильных и железнодорожных перехода, десятки новых мостов, крупнейший в Европе судоходный акведук.
Самым впечатляющим сооружением станет Pont-Canal de la Somme. Это будет настоящий мост для канала длиной 1,3 километра. Вместо того чтобы проходить под дорогами и железнодорожными линиями, сам канал пересечет их сверху. После завершения строительства этот объект станет самым длинным каналовым виадуком Европы.
Официальная цель — завершить строительство к 2032 году. После этого Франция наконец получит полноценный выход к крупнейшей сети внутренних водных путей Северной Европы.
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