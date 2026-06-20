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Самые ценные товары древнего мира

Десять тысяч морских улиток ради одного грамма красителя. Более тонны перца в качестве выкупа за снятие осады Рима вестготами. Ткань, окрашенная тирским пурпуром, сохраняющая насыщенный цвет спустя десятилетия хранения.

Золотая погребальная маска Тутанхамона, обнаруженная в 1922 году / © Wikimedia Commons

Экономика древнего мира держалась на нескольких редких и чрезвычайно дорогих товарах. Их ценность была столь велика, что из-за них начинались войны, ими украшали царские гробницы, а торговцы посвящали жизнь перевозке драгоценных грузов через пустыни и моря. Все, что перечислено ниже, принадлежало к высшей категории богатств древности — товарам, доходы от которых наполняли государственные казны, содержали армии и связывали между собой огромные торговые сети за тысячи лет до появления самого понятия глобальной экономики.

Шелк

Разглашение секрета производства шелка в древнем Китае каралось смертью.

Столь суровое наказание существовало не случайно: шелк был самым ценным промышленным экспортным товаром древности. Технология его производства — выращивание тутовых шелкопрядов и получение нити из коконов — находилась под строгим контролем китайского государства уже около 2700 года до нашей эры.

Римляне, покупавшие шелк через длинную цепочку посредников, зачастую даже не представляли, откуда он берется. Некоторые серьезные авторы полагали, что шелковые волокна растут на деревьях или добываются из неких экзотических животных.

К концу I века до нашей эры торговые маршруты связали между собой империю Хань, Парфянское царство и римский мир через Центральную Азию. Шелк превратился в универсальный символ роскоши и высокого статуса.

Римские сенаторы носили шелковые одежды, а римские моралисты возмущались этим. Император Тиберий даже пытался запретить мужчинам носить шелк, считая его чрезмерно дорогим и слишком прозрачным. Сенат проигнорировал этот запрет.

В самом Китае шелк был не только предметом роскоши, но и своеобразной валютой. Государство выплачивало им жалование солдатам, использовало его для уплаты налогов и отправляло огромные партии северным кочевникам сюнну в обмен на мир.

Но по Шелковому пути перевозили не только ткани. Вместе с караванами распространялись религии, сельскохозяйственные культуры, технологии, художественные традиции и болезни. Именно по этим маршрутам в Римскую империю проникла Антонинова чума, начавшаяся в 165 году нашей эры и унесшая миллионы жизней.

Золото

В XIV веке до нашей эры иностранные правители писали египетским фараонам жалобы на задержки поставок золота. В письмах они напоминали, что, по слухам, в Египте золота столько же, сколько пыли. Эта переписка сохранилась в знаменитом архиве Амарнских писем — собрании глиняных табличек эпохи фараона Эхнатона, раскрывающем дипломатическую сторону бронзового века.

Основой богатства Египта были золотые рудники Нубии, расположенные к югу от Асуана. Именно они позволяли финансировать строительство храмов, военные походы и грандиозные погребальные комплексы Нового царства.

Любовь египтян к золоту наиболее ярко проявилась после открытия в 1922 году гробницы Тутанхамона археологом Говардом Картером. В ней находилось около 5400 предметов, большинство из которых были покрыты золотом.

Один только внешний саркофаг фараона был изготовлен из 110 килограммов чистого золота.

При этом Тутанхамон умер примерно в девятнадцать лет, правил всего девять лет и не считался особенно выдающимся правителем. Можно лишь догадываться, какие сокровища сопровождали в загробный мир фараонов, царствовавших по пятьдесят или шестьдесят лет, поскольку их гробницы были разграблены еще в древности.

Около 630 года до нашей эры в Лидии, на территории современной западной Турции, появились первые монеты. Их чеканили из электра — природного сплава золота и серебра — и снабжали гарантией веса. Эта технология быстро распространилась по всему древнему миру. Греки, персы и римляне вскоре приняли стандартизированную денежную систему, позволившую государствам оплачивать армии, собирать налоги и вести международную торговлю без постоянного взвешивания металла.

Находки римских золотых монет в Южной Индии и на Шри-Ланке показывают, насколько далеко простирались эти торговые связи.

Тирский пурпур

Чтобы получить всего один грамм тирского пурпура, требовалось уничтожить от десяти до двенадцати тысяч морских улиток.

Именно поэтому плащ императора мог стоить дороже роскошной виллы на побережье Средиземного моря.

Краситель добывался из слизистых желез морских моллюсков видов Bolinus brandaris и Hexaplex trunculus. Извлекать сырье нужно было в течение нескольких часов после добычи, иначе железы начинали разлагаться.

Главным центром производства был финикийский город Тир на территории современного Ливана. Не случайно само название «Финикия» в греческом языке означает «страна пурпура».

Для римлян пурпур был не просто дорогой краской, а официальным знаком власти.

Высшие магистраты носили тоги с широкой пурпурной каймой. Полководцы, праздновавшие триумф, облачались в полностью пурпурные одежды. В эпоху империи право носить чистый пурпур практически полностью принадлежало одному лишь императору.

Позднее император Диоклетиан установил смертную казнь для простолюдинов, пытавшихся присвоить себе этот символ власти.

Пурпур славился невероятной долговечностью. Когда Александр Македонский после семимесячной осады захватил Тир в 332 году до нашей эры, он обнаружил в персидских царских хранилищах ткани, сохранявшие яркость цвета почти двести лет.

Археологи обнаружили вдоль побережья Ливана и Израиля древние мастерские по производству пурпура. Их легко узнать по огромным горам измельчённых раковин моллюсков.

Пряности

В 70-х годах нашей эры Плиний Старший подсчитал, что Рим ежегодно тратит на восточные товары около ста миллионов сестерциев.

Большая часть этих средств уходила на покупку перца, корицы и кардамона. Плиния это приводило в ярость: он считал, что империя буквально выкачивает своё серебро ради дорогостоящих приправ.

Однако его расчеты были близки к истине. Археологические находки в египетском порту Береника свидетельствуют, что отдельные партии индийского перца, прибывавшие в Римский Египет, измерялись тоннами.

Пряности попадали в Средиземноморье двумя основными путями: по суше через Персию и Левант, а также морем через Индийский океан к Малабарскому побережью Индии.

Римские купцы научились использовать муссонные ветры и совершать путешествие в Индию и обратно примерно за один год, постепенно вытесняя арабских и персидских посредников.

Раскопки в Арикамеду на юго-востоке Индии обнаружили римские амфоры, стеклянные изделия и монеты, напрямую связанные с этой торговлей.

Ценность перца сохранялась удивительно долго. Когда вестготский король Аларих осадил Рим в 408 году нашей эры, он потребовал выкуп: 1360 килограммов перца, более двух тонн золота и около четырнадцати тонн серебра. Римляне согласились заплатить. Правда, спустя два года Аларих все равно вернулся и разграбил город.

Ладан и мирра

После смерти Поппеи Сабины, супруги императора Нерона, в 65 году н. э. правитель устроил настолько пышные похороны, что, по словам античных авторов, на церемонии было сожжено количество ладана, равное годовому производству всей Аравии.

Вероятно, это преувеличение. Однако оно хорошо показывает, насколько ценным считался ладан. Эта ароматическая смола добывалась из деревьев рода Boswellia, произраставших лишь в Южной Аравии, на Африканском Роге и в отдельных районах Южной Азии. Ее близким аналогом была мирра, получаемая из деревьев рода Commiphora. Обе смолы ценились настолько высоко, что в христианской традиции оказались рядом с золотом среди даров волхвов младенцу Иисусу.

Около 1470 года до нашей эры египетская царица Хатшепсут отправила морскую экспедицию в загадочную страну Пунт, предположительно находившуюся на Африканском Роге. Оттуда корабли вернулись, нагруженные благовониями и даже живыми деревьями мирры для пересадки возле храмов.

Мирра широко использовалась при бальзамировании, а ладан стал обязательным элементом религиозных обрядов в Египте, Месопотамии, Греции и Риме.

Торговля благовониями сделала набатейцев — хозяев караванных путей между Йеменом и Средиземноморьем — одним из богатейших народов эллинистической эпохи. Их столица Петра, высеченная в скалах современной Иордании, была построена главным образом на доходы от этой торговли.

Лазурит

Практически весь лазурит, использовавшийся в Древнем Египте и Месопотамии, происходил из одного-единственного района — Сар-и-Санг в Бадахшане, на территории современного северо-восточного Афганистана.

Уже около 3000 года до нашей эры этот насыщенно-синий камень перевозили через горы и пустыни на тысячи километров. Таким образом, масштабная межрегиональная торговля существовала за многие века до появления Великого шелкового пути.

Глубокий синий цвет лазурита стал символом божественной и царской власти и уступал по престижу лишь золоту. Из лазурита выполнены брови и вставки вокруг глаз на золотой погребальной маске Тутанхамона. Им же украшались многие египетские статуи и предметы роскоши.

В древнейшем литературном памятнике человечества — «Эпосе о Гильгамеше» — рога Небесного Быка описываются как вырезанные из лазурита, что подчеркивает их сверхъестественную ценность.

Соль

Соль — единственный товар в этом списке, являющийся жизненно необходимым для человека. До изобретения холодильников она оставалась главным способом хранения мяса, рыбы, масла и большинства других продуктов. Поэтому соль была менее престижной, чем пурпур или золото, но гораздо более стратегически важной.

Рим построил одну из своих первых дорог специально для перевозки соли. Виа Салария — «Соляная дорога» — соединяла Рим с соляными промыслами Адриатического побережья.

Римские легионеры получали денежное пособие, называвшееся salarium, предназначенное для покупки соли и предметов первой необходимости. Именно от этого слова произошло современное английское salary — «зарплата».

В Китае император У-ди из династии Хань в 119 году до нашей эры национализировал производство соли и использовал доходы от государственной монополии для финансирования войн против кочевников сюнну. На протяжении последующих двух тысяч лет соляная монополия оставалась одним из важнейших источников доходов китайского государства.

В средневековой Западной Африке соль из сахарских месторождений Тагазы обменивалась на золото буквально по весу один к одному — яркое свидетельство того, насколько дорогим может стать жизненно необходимый ресурс.