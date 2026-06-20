  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
20 июня, 08:02
Рейтинг: +369
Посты: 1028

Самые ценные товары древнего мира

Десять тысяч морских улиток ради одного грамма красителя. Более тонны перца в качестве выкупа за снятие осады Рима вестготами. Ткань, окрашенная тирским пурпуром, сохраняющая насыщенный цвет спустя десятилетия хранения.

Сообщество
# античность
# Древний мир
# Золото
# история
# экономика
Золотая погребальная маска Тутанхамона, обнаруженная в 1922 году / © Wikimedia Commons
Золотая погребальная маска Тутанхамона, обнаруженная в 1922 году / © Wikimedia Commons

Экономика древнего мира держалась на нескольких редких и чрезвычайно дорогих товарах. Их ценность была столь велика, что из-за них начинались войны, ими украшали царские гробницы, а торговцы посвящали жизнь перевозке драгоценных грузов через пустыни и моря. Все, что перечислено ниже, принадлежало к высшей категории богатств древности — товарам, доходы от которых наполняли государственные казны, содержали армии и связывали между собой огромные торговые сети за тысячи лет до появления самого понятия глобальной экономики.

Шелк

Разглашение секрета производства шелка в древнем Китае каралось смертью.

Столь суровое наказание существовало не случайно: шелк был самым ценным промышленным экспортным товаром древности. Технология его производства — выращивание тутовых шелкопрядов и получение нити из коконов — находилась под строгим контролем китайского государства уже около 2700 года до нашей эры.

Римляне, покупавшие шелк через длинную цепочку посредников, зачастую даже не представляли, откуда он берется. Некоторые серьезные авторы полагали, что шелковые волокна растут на деревьях или добываются из неких экзотических животных.

К концу I века до нашей эры торговые маршруты связали между собой империю Хань, Парфянское царство и римский мир через Центральную Азию. Шелк превратился в универсальный символ роскоши и высокого статуса.

Римские сенаторы носили шелковые одежды, а римские моралисты возмущались этим. Император Тиберий даже пытался запретить мужчинам носить шелк, считая его чрезмерно дорогим и слишком прозрачным. Сенат проигнорировал этот запрет.

В самом Китае шелк был не только предметом роскоши, но и своеобразной валютой. Государство выплачивало им жалование солдатам, использовало его для уплаты налогов и отправляло огромные партии северным кочевникам сюнну в обмен на мир.

Но по Шелковому пути перевозили не только ткани. Вместе с караванами распространялись религии, сельскохозяйственные культуры, технологии, художественные традиции и болезни. Именно по этим маршрутам в Римскую империю проникла Антонинова чума, начавшаяся в 165 году нашей эры и унесшая миллионы жизней.

Золото

В XIV веке до нашей эры иностранные правители писали египетским фараонам жалобы на задержки поставок золота. В письмах они напоминали, что, по слухам, в Египте золота столько же, сколько пыли. Эта переписка сохранилась в знаменитом архиве Амарнских писем — собрании глиняных табличек эпохи фараона Эхнатона, раскрывающем дипломатическую сторону бронзового века.

Основой богатства Египта были золотые рудники Нубии, расположенные к югу от Асуана. Именно они позволяли финансировать строительство храмов, военные походы и грандиозные погребальные комплексы Нового царства.

Любовь египтян к золоту наиболее ярко проявилась после открытия в 1922 году гробницы Тутанхамона археологом Говардом Картером. В ней находилось около 5400 предметов, большинство из которых были покрыты золотом.

Один только внешний саркофаг фараона был изготовлен из 110 килограммов чистого золота.

При этом Тутанхамон умер примерно в девятнадцать лет, правил всего девять лет и не считался особенно выдающимся правителем. Можно лишь догадываться, какие сокровища сопровождали в загробный мир фараонов, царствовавших по пятьдесят или шестьдесят лет, поскольку их гробницы были разграблены еще в древности.

Около 630 года до нашей эры в Лидии, на территории современной западной Турции, появились первые монеты. Их чеканили из электра — природного сплава золота и серебра — и снабжали гарантией веса. Эта технология быстро распространилась по всему древнему миру. Греки, персы и римляне вскоре приняли стандартизированную денежную систему, позволившую государствам оплачивать армии, собирать налоги и вести международную торговлю без постоянного взвешивания металла.

Находки римских золотых монет в Южной Индии и на Шри-Ланке показывают, насколько далеко простирались эти торговые связи.

Тирский пурпур

Чтобы получить всего один грамм тирского пурпура, требовалось уничтожить от десяти до двенадцати тысяч морских улиток.

Именно поэтому плащ императора мог стоить дороже роскошной виллы на побережье Средиземного моря.

Краситель добывался из слизистых желез морских моллюсков видов Bolinus brandaris и Hexaplex trunculus. Извлекать сырье нужно было в течение нескольких часов после добычи, иначе железы начинали разлагаться.

Главным центром производства был финикийский город Тир на территории современного Ливана. Не случайно само название «Финикия» в греческом языке означает «страна пурпура».

Для римлян пурпур был не просто дорогой краской, а официальным знаком власти.

Высшие магистраты носили тоги с широкой пурпурной каймой. Полководцы, праздновавшие триумф, облачались в полностью пурпурные одежды. В эпоху империи право носить чистый пурпур практически полностью принадлежало одному лишь императору.

Позднее император Диоклетиан установил смертную казнь для простолюдинов, пытавшихся присвоить себе этот символ власти.

Пурпур славился невероятной долговечностью. Когда Александр Македонский после семимесячной осады захватил Тир в 332 году до нашей эры, он обнаружил в персидских царских хранилищах ткани, сохранявшие яркость цвета почти двести лет.

Археологи обнаружили вдоль побережья Ливана и Израиля древние мастерские по производству пурпура. Их легко узнать по огромным горам измельчённых раковин моллюсков.

Пряности

В 70-х годах нашей эры Плиний Старший подсчитал, что Рим ежегодно тратит на восточные товары около ста миллионов сестерциев.

Большая часть этих средств уходила на покупку перца, корицы и кардамона. Плиния это приводило в ярость: он считал, что империя буквально выкачивает своё серебро ради дорогостоящих приправ.

Однако его расчеты были близки к истине. Археологические находки в египетском порту Береника свидетельствуют, что отдельные партии индийского перца, прибывавшие в Римский Египет, измерялись тоннами.

Пряности попадали в Средиземноморье двумя основными путями: по суше через Персию и Левант, а также морем через Индийский океан к Малабарскому побережью Индии.

Римские купцы научились использовать муссонные ветры и совершать путешествие в Индию и обратно примерно за один год, постепенно вытесняя арабских и персидских посредников.

Раскопки в Арикамеду на юго-востоке Индии обнаружили римские амфоры, стеклянные изделия и монеты, напрямую связанные с этой торговлей.

Ценность перца сохранялась удивительно долго. Когда вестготский король Аларих осадил Рим в 408 году нашей эры, он потребовал выкуп: 1360 килограммов перца, более двух тонн золота и около четырнадцати тонн серебра. Римляне согласились заплатить. Правда, спустя два года Аларих все равно вернулся и разграбил город.

Ладан и мирра

После смерти Поппеи Сабины, супруги императора Нерона, в 65 году н. э. правитель устроил настолько пышные похороны, что, по словам античных авторов, на церемонии было сожжено количество ладана, равное годовому производству всей Аравии.

Вероятно, это преувеличение. Однако оно хорошо показывает, насколько ценным считался ладан. Эта ароматическая смола добывалась из деревьев рода Boswellia, произраставших лишь в Южной Аравии, на Африканском Роге и в отдельных районах Южной Азии. Ее близким аналогом была мирра, получаемая из деревьев рода Commiphora. Обе смолы ценились настолько высоко, что в христианской традиции оказались рядом с золотом среди даров волхвов младенцу Иисусу.

Около 1470 года до нашей эры египетская царица Хатшепсут отправила морскую экспедицию в загадочную страну Пунт, предположительно находившуюся на Африканском Роге. Оттуда корабли вернулись, нагруженные благовониями и даже живыми деревьями мирры для пересадки возле храмов.

Мирра широко использовалась при бальзамировании, а ладан стал обязательным элементом религиозных обрядов в Египте, Месопотамии, Греции и Риме.

Торговля благовониями сделала набатейцев — хозяев караванных путей между Йеменом и Средиземноморьем — одним из богатейших народов эллинистической эпохи. Их столица Петра, высеченная в скалах современной Иордании, была построена главным образом на доходы от этой торговли.

Лазурит

Практически весь лазурит, использовавшийся в Древнем Египте и Месопотамии, происходил из одного-единственного района — Сар-и-Санг в Бадахшане, на территории современного северо-восточного Афганистана.

Уже около 3000 года до нашей эры этот насыщенно-синий камень перевозили через горы и пустыни на тысячи километров. Таким образом, масштабная межрегиональная торговля существовала за многие века до появления Великого шелкового пути.

Глубокий синий цвет лазурита стал символом божественной и царской власти и уступал по престижу лишь золоту. Из лазурита выполнены брови и вставки вокруг глаз на золотой погребальной маске Тутанхамона. Им же украшались многие египетские статуи и предметы роскоши.

В древнейшем литературном памятнике человечества — «Эпосе о Гильгамеше» — рога Небесного Быка описываются как вырезанные из лазурита, что подчеркивает их сверхъестественную ценность.

Соль

Соль — единственный товар в этом списке, являющийся жизненно необходимым для человека. До изобретения холодильников она оставалась главным способом хранения мяса, рыбы, масла и большинства других продуктов. Поэтому соль была менее престижной, чем пурпур или золото, но гораздо более стратегически важной.

Рим построил одну из своих первых дорог специально для перевозки соли. Виа Салария — «Соляная дорога» — соединяла Рим с соляными промыслами Адриатического побережья.

Римские легионеры получали денежное пособие, называвшееся salarium, предназначенное для покупки соли и предметов первой необходимости. Именно от этого слова произошло современное английское salary — «зарплата».

В Китае император У-ди из династии Хань в 119 году до нашей эры национализировал производство соли и использовал доходы от государственной монополии для финансирования войн против кочевников сюнну. На протяжении последующих двух тысяч лет соляная монополия оставалась одним из важнейших источников доходов китайского государства.

В средневековой Западной Африке соль из сахарских месторождений Тагазы обменивалась на золото буквально по весу один к одному — яркое свидетельство того, насколько дорогим может стать жизненно необходимый ресурс.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Где бродят драконы: история мифа и география выдумки
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Астероиды. Малые тела Солнечной системы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Июн
1000
Материя, энтропия и информация: что в основе мира?
Medio Modo
Москва
Экскурсия
21 Июн
Бесплатно
Вселенная Страны восходящего солнца. История японской космонавтики
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
21 Июн
Бесплатно
Орбитальный марафон
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Июн
3800
Без каких изобретений летом не обойтись?
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Июн
3800
Что шепчет химия на ухо художнику?
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Июн
Бесплатно
Удивительные женщины Арабского Востока
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 июня, 13:33
Андрей Серегин

Биологи выяснили, как рыбы, птицы и муравьи «общаются» с другими видами

Способность договариваться с сородичами, будь то танец пчел или предупреждающий крик примата, хорошо изучена. Но то, как животные координируют действия с представителями других видов, долго оставалось загадкой. Международная группа ученых собрала воедино все известные случаи такой межвидовой коммуникации и выяснила, что во время эволюции выработался гибкий язык сигналов.

Биология
# бабочка
# животные
# межвидовая коммуникация
# Рыба
18 июня, 09:20
Любовь С.

В центре Млечного Пути нашли фрагмент древней протогалактики

В центре Млечного Пути обнаружили настоящий «ископаемый» фрагмент ранней Галактики. Данные космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» показали, что скопление Терзан 5 пережило несколько вспышек звездообразования почти за всю свою историю, сохранив следы процессов, которые могли участвовать в формировании галактического центра.

Астрономия
# галактический балдж
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# звезды
# Млечный путь
# Хаббл
# центр галактики
19 июня, 07:22
Марк Чернов

Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей — масштабный анализ не нашел пользы

Канадские исследователи установили, что регулярный прием добавок кальция, витамина D или их комбинации практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. Врачи, профессиональные ассоциации и официальные руководства по всему миру продолжают массово назначать эти препараты для защиты скелета, а объемы их выписки в последние годы только росли.

Медицина
# биодобавки
# здоровье
# здоровье костей
# здравоохранение
# медицина
17 июня, 11:35
Марк Чернов

Подземная грибная сеть Земли оказалась сопоставима с масштабами Галактики

Биологи впервые составили глобальную цифровую карту подземных микоризных сетей (грибных систем, связывающих корни растений) нашей планеты. Выяснилось, что общая протяженность этих невидимых нитей составляет около 110 квадриллионов километров — эквивалентно одной десятой части звездного диска Млечного Пути. Эти скрытые структуры играют фундаментальную роль в поддержании наземных экосистем и глобальной регуляции климата.

Биология
# биология
# грибы
# климат
# экологи
16 июня, 10:36
Александр Березин

«Роскосмос» прекратит использовать часть модуля МКС из-за утечки воздуха, сообщили источники в NASA

Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.

Космонавтика
# NASA
# космос
# МКС
# Роскосмос
# Россия
# США
18 июня, 14:24
Марк Чернов

Ученые включили у млекопитающих «режим регенерации», который считался утраченным

Биологи доказали, что способность млекопитающих восстанавливать утраченные конечности и их части не исчезла в ходе эволюции, а просто заблокирована на генетическом уровне. Во время экспериментов на животных авторы работы успешно вырастили заново кости, суставы, связки и сухожилия, которые обычно не восстанавливаются после ампутации.

Биология
# биотехнологии
# медицина
# открытие
# реабилитация
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Одну из самых распространенных теорий о происхождении темной материи поставили под сомнение

    20 июня, 17:19

  2. Астероид-неваляшку назвали пришельцем из внешней Солнечной системы

    20 июня, 16:27

  3. Амазонский паук притворился зомбирующим пауков грибом

    19 июня, 14:29

  4. Новая модель гомункулуса раскрыла зону «мастеров на все руки» в моторной коре

    19 июня, 14:10
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Николай Исаев
2 часа назад
Главное не в цене, а в том,что в России ВСЕ ШКОЛЫ И МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СЕТИ !!!

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
2 часа назад
Антон, эта фишка работает в обе стороны. Там где зарплаты ого-го там и цены обычно выше. Но об этом частенько забывают.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Антон Капитанов
4 часа назад
densto, фишка в том, что там, где интернет стоит в 8 раз дороже и зарплаты могут быть выше в 8-12 раз.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Алексей Филиппов
5 часов назад
Александр, я гражданин РФ, мне не интересно кто там "рашку"(как вы выразились) приплетает. Мне интересно, что в моей стране происходит и ровняться я

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
5 часов назад
Snoubort, и какая же по вашему мнению в Америке скорость? Гигабитный интернет и у нас в крупных городах никого не удивляет, а в пиндосии есть и DSL по

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
6 часов назад
N4, Норникелю предъявляйте, который за свой счет построил инфраструктуру а то ведь вообще бы без интернета сидели. Ну или через дорогой и медленный

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Алексей Филиппов
6 часов назад
евгений, я из Московской области, 750р. за 700мб. Но в Иркутской области, за 750р. даже 100мб не раздавали. Про ПГТ или деревни вообще молчу, если 20мб за 750р.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
6 часов назад
Sonu, капитализация (стоимость акций на бирже) всегда отражает в большей степени ожидания инвесторов. Будь то хоть Эппл, Нвидия, Роснефть или Роснано.

Инфографика: сравнение стоимости SpaceX и крупнейших публичных космических компаний

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Алексей, не парьтесь, - это местный малахольный тролль...

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Дмитрий Юдин
8 часов назад
А теперь ещё прибавить стоимость VPN + обещанный зарубежный трафик за отдельную плату и уже не такой дешёвый будет. А ещё доступность интернета, тут

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Марина Костюшко
8 часов назад
Здравствуйте! Спасибо большое за статью. Подскажите, получается, йод мог образоваться в результате r- и s-процессов при столкновении нейтронных

Вселенная как котел: откуда взялись все химические элементы

Николай Жильцов
10 часов назад
Хоспаде, что за идиоты?.. Во-первых, никакого кризиса нет, а природа просто приходит в климатическую норму, во-вторых, последствия для природы от

Ученые пытаются перезаморозить Арктику

Елена Фоменко
10 часов назад
Не успеют

Норвегия построит первый в мире морской судоходный тоннель

Sergey Ivanov
11 часов назад
что ж вы нигерию не покрасили

В каких странах столица — не самый населенный город 

Sonu Bringham
13 часов назад
Alexander, Справедливости ради, кроме пиара, SpaceX действительно сильно снизила стоимость запусков за счёт многоразовых ракет и вывела на орбиту больше

Инфографика: сравнение стоимости SpaceX и крупнейших публичных космических компаний

Людмила Шахова
14 часов назад
Вот любят психологи из всего создавать проблему. Липнет - плохо, не липнет тоже плохо. А чем среднее состояние лучше этих крайних, да ничем. Что тут

Почему люди бывают одиноки?

СЕРГЕЙ Кирин
14 часов назад
SERGEY, может надо не плакать, а немного поработать, например создать конкурентный продукт, или построить башню в саудовской Аравии, что не можешь?

Карта: какие страны производят больше энергии, чем потребляют

евгений Русский
16 часов назад
N4, Ну ты так то сам вылезти из вакуума. Всё зависит от места проживания. Я с Хабаровского края у меня 1300 рублей за 200 мб, интернет от Ростелекома. Но

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
19 часов назад
Александр, две категории пропагандой укушенных, одни других стоят. В обе стороны работает тут вы правы.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Александр Пискайкин
19 часов назад
Алексей, как странно и любопытно получается - при любом удобном случае определённый контингент лиц приплетает рашку, в обратную сторону это не

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно